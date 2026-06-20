Apuesta por la inmigración y los pactos comerciales

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió este miércoles en el Congreso de los Diputados la contratación de inmigrantes en el campo y los pactos comerciales con terceros países porque «cerrando fronteras no se arregla nada».

Planas respondió así a una interpelación del grupo parlamentario Vox sobre la situación del sector primario español ante la nueva propuesta de la Política Agraria Común (PAC) y el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

El diputado de Vox Ricardo Chamorro criticó la falta de relevo generacional en las zonas rurales y el recurso a la inmigración para solventarlo, en lugar de emplear primero a los españoles o trabajadores de otros países comunitarios.

«Pedimos una PAC fuerte y estable que busque garantizar la renta de los agricultores» y que «recupere el principio de preferencia comunitaria como eje central frente a las importaciones descontroladas de terceros países», sostuvo.

El ministro ha rechazado el principio de «prioridad nacional» incluido en los pactos entre Vox y el PP para formar gobierno en Extremadura, Aragón y Castilla y León, que —a su juicio— plantean «discriminación y racismo».

Planas defendió las contrataciones en origen, como las de 250 esquiladores uruguayos que hace unos años «evitaron el sacrificio de la cabaña ovina» española, y ha considerado que la falta de relevo está ligado a un problema de «reputación» del sector pese a que «ser agricultor es una profesión de las más dignas en la sociedad».

Mercosur

En relación con Mercosur, destacó sus beneficios para el sector agrario y la importancia de los controles en frontera, además de poner de ejemplo el reciente veto a la carne de Brasil mientras no supere sus «problemas de control interno».

Previamente, el titular de Agricultura contestó otra interpelación de ERC, cuya diputada Teresa Jordà le preguntó sobre el impacto que tendrá en el sector agroalimentario y en la cohesión territorial el nuevo marco financiero plurianual de la UE. Jordà considera que sería «un grave error» reducir los fondos de la PAC por ser una «inversión» en seguridad, soberanía alimentaria y protección de los agricultores en el contexto actual de tensiones geopolíticas y cambio climático.

Planas recordó el «consenso» alcanzado con las comunidades autónomas y el sector agroalimentario para defender una PAC «bien dotada financieramente y con personalidad propia», con vistas a que siga existiendo un instrumento que tanto ha ayudado a los productores españoles desde el ingreso de España en la UE en 1986.

Asimismo, apoyó una dotación que resulte «suficiente» de las ayudas de la PAC para responder a los objetivos marcados y la no renacionalización de determinados aspectos porque la cofinanciación de forma intensa de un sector puede crear «competencia desleal» entre los Estados miembros.

El ministro Planas mencionó algunos avances de la que se presenta como una negociación «larga y difícil», entre ellos las propuestas de destinar un 10% de los fondos al medio rural, el incremento de la reserva agrícola y la garantía de financiación de intervenciones como la del sector del vino ante la futura entrada en vigor del nuevo presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034.