Un nuevo apoyo digital para mejorar la eficiencia

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, presentó este miércoles la plataforma digital agroalimentaria de Castilla y León Datagia que recopila datos dispersos de múltiples fuentes y administraciones con el objetivo de ayudar a mejorar la eficiencia de explotaciones y a las industrias de la comunidad. En este sentido, Pino ha animado a los agricultores y a los ganaderos de Castilla y León a usar esta plataforma diseñada para sacar beneficio a los datos y para que los productores del campo conozcan mejor la actividad agraria y agroalimentaria, mejoren la trazabilidad y la gestión y puedan tomar decisiones más rápidas, seguras y basadas en datos.

La nueva herramienta ha culminado la fase de desarrollo de proyecto y a partir del 1 de julio comenzará una nueva etapa para su implantación y utilización por parte de los profesionales y empresas de la comunidad. «No queremos que se quede aquí», ha insistido el nuevo consejero que se ha mostrado convencido de que la plataforma digital agroalimentaria de Castilla y León dará respuesta a los agricultores, a los ganaderos, a la industria y a las cooperativas tras una labor de escucha al sector.

Para ello, Datagia integrará y analizará información procedente de múltiples fuentes como sensores instalados en explotaciones, maquinaria agrícola, sistemas de gestión, registros productivos, datos meteorológicos o procesos industriales y mediante herramientas de inteligencia artificial, analítica avanzada y visualización de datos, la plataforma convierte esa información en conocimiento útil que facilitará la toma de decisiones.

«El objetivo es que los usuarios mejoren el uso de los recursos, se anticipen a las incidencias, reduzcan costes de producción, avancen en la planificación de sus explotaciones y logren modelos productivos más competitivos», ha reiterado Pino que ha explicado que el sector «necesita soluciones prácticas, información fiable, eficiencia, seguridad y capacidad para anticiparse». La plataforma actúa como un «ecosistema tecnológico abierto» sobre el que se desarrollan múltiples servicios y casos de uso adaptados a las necesidades del sector agroalimentario e incorpora entre sus funcionalidades sistemas para conectar dispositivos y sensores en tiempo real, herramientas de inteligencia artificial capaces de realizar predicciones y detectar anomalías, módulos de optimización de procesos y cuadros de mando que facilitan la interpretación de grandes volúmenes de información.

Uno de los elementos estratégicos de Datagia es el Espacio de Datos Agroalimentarios de Castilla y León (Edacyl).