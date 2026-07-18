Mujeres por la innovación, sostenibilidad y arraigo

Las mujeres han tenido históricamente una participación «poco visible y secundaria» en la agricultura de Castilla y León.j. f. s.

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Las mujeres siguen siendo minoría al frente de las explotaciones agrarias de Castilla y León, donde representan una de cada cinco titulares, pero las nuevas incorporaciones están impulsando un modelo diferente de agricultura y ganadería basado en innovación, formación y vinculación al territorio.

Un estudio de las universidades de Valladolid y León, publicado en el último Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, concluye que aunque persisten la masculinización y el envejecimiento del sector agrario, emergen un perfil de mujer agricultora más joven, cualificada y emprendedora enfocada la viticultura, horticultura, producción ecológica y nuevas formas de ganadería

Los autores recuerdan que las mujeres han tenido históricamente una participación «poco visible y secundaria» en la agricultura de Castilla y León. En 2023 solo 11.626 explotaciones estaban dirigidas por mujeres, el 20,3% del total, inferior a la media nacional con 62,3 años de edad media, por encima de la de los hombres.

Sin embargo, el estudio detecta cambios significativos entre las nuevas generaciones. Entre los jóvenes incorporados a la actividad agraria con ayudas de la Junta de Castilla y León durante el periodo 2019-2021, las mujeres representaron ya el 34,3 por ciento de los beneficiarios, el 40 por ciento en provincias como León y Zamora.

Las investigadoras Milagros Alario y María Jesús Sánchez, junto a Fernando Molinero, señalan que estas nuevas agricultoras presentan niveles de formación superiores a los tradicionales y una importante capacitación agraria específica, requisito exigido en muchas convocatorias de ayudas

El trabajo destaca también que las mujeres jóvenes muestran una mayor predisposición hacia explotaciones vinculadas a la calidad y la sostenibilidad ambiental, frente a los modelos productivos más habituales. Así, tienen una presencia destacada en sectores como la horticultura, los cultivos leñosos y especialmente la viticultura, donde encuentran mayores posibilidades para emprender sin afrontar las elevadas inversiones que requieren otros cultivos extensivos.

Modelos alternativos

La ganadería constituye asimismo una vía relevante de incorporación. Entre 2014 y 2023, el 32,2 por ciento de las nuevas incorporaciones a explotaciones ganaderas correspondió a mujeres, con porcentajes especialmente elevados en producciones avícolas y en modelos alternativos de comercialización directa.

Uno de los ámbitos donde la presencia femenina resulta más visible es el vitivinícola. Las mujeres gestionan más de un tercio de las explotaciones vinculadas a las denominaciones de origen de Castilla y León, con especial protagonismo en las provincias del oeste de la comunidad y, particularmente, en León.