León pierde un 45,2% del cereal

El consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, y los representantes de las organizaciones agrarias en Santa María la Real de Nieva.NACHO VALVERDE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las provincias de Segovia y León encabezarán el descenso de producción de cosecha de cereal de invierno, con desplomes en relación a 2025 del 47,9 y 45,2 por ciento, respectivamente, según las estimaciones publicadas este viernes por la consejería de Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. La producción se situará en la provincia segoviana en las 336.945 toneladas; y en la leonesa, en las 237.605 toneladas.

También registrarán caídas superiores al 44 por ciento Ávila (188.289 toneladas), donde bajará un 44,8 por ciento; Palencia, que perderá un 44,3 por ciento y pasará de 1,41 millones a 784.919 toneladas, así como Soria (438.682 toneladas) y Valladolid (922.237 toneladas), ambas con un descenso del 43,9 por ciento.

Estas provincias sufrirán descensos por encima de la media de la Comunidad, que con una producción de cereal de invierno prevista de 4,9 millones de toneladas, sufrirá una merma respecto a la campaña «excepcional» de 2025, del 41,8 por ciento, cuando se superaron los 8,41 millones de toneladas.

Ya por debajo del descenso medio de la Comunidad se situará Salamanca (302.163 toneladas), donde la reducción alcanzará el 42,6 por ciento, mientras que Burgos reducirá su cosecha un 35,3 por ciento, desde 1,94 millones hasta 1,25 millones de toneladas.

Por su parte, Zamora (433.992 toneladas) será la provincia que mejor resistirá al retroceso de la campaña, con una disminución del 37,8 por ciento, inferior a la media autonómica.

La comparación con la media de producción del periodo 2021-2025 también refleja una cosecha inferior en toda la Comunidad, aunque con descensos más moderados. Castilla y León producirá un 21,4 por ciento menos que la media de los últimos cinco años.

Las mayores diferencias corresponden nuevamente a Palencia, cuya producción manguará un 28,4 por ciento respecto a la media del lustro anterior; seguida por León, con un descenso del 27,2 por ciento; Soria, con un 26,5 por ciento menos; Salamanca, con una reducción del 25 por ciento, y Segovia, donde la pérdida alcanza el 23 por ciento.

Por debajo de la media también se situarán Burgos (-19,4 por ciento); Ávila (-17,3 por ciento); y Valladolid (-17,8 por ciento). En cambio, Zamora vuelve a ser la provincia con el mejor comportamiento, al prever la Junta que registrará un descenso del 7,8 por ciento, el más reducido de toda Castilla y León.

A pesar del fuerte retroceso respecto a la campaña de 2025, Burgos continuará liderando la producción regional con 1,25 millones de toneladas, seguida de Valladolid, con 922.237 toneladas, y Palencia, con 784.919 toneladas, que volverán a concentrar buena parte de la cosecha de cereal de invierno de la Comunidad.

El consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, trasladó a las opas en la celebración del Consejo Regional Agrario que el Gobierno autonómico «no está parado» ante la «complicada» situación del cereal e insistió en que están trabajando y van a poner en marcha «una ayuda para apoyar al sector».