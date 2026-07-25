Agricultura convoca ayudas para la competitividad agroalimentaria

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La Consejería de Agricultura ha aprobado la convocatoria de ayudas destinadas a reforzar la competitividad del sector agroalimentario de la Comunidad, con un presupuesto total de cuatro millones de euros, en el marco del Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León 2028.

La medida tiene como finalidad subvencionar los gastos derivados de la contratación de pólizas de seguros que cubran daños en instalaciones industriales, el riesgo de incendio y los seguros de crédito a la exportación para producciones elaboradas en la Comunidad. Asimismo, la línea incluye fondos para consultoría externa dedicada a la obtención y mantenimiento de certificaciones de calidad, producción ecológica y productos ibéricos, además de sistemas reconocidos en el mercado nacional e internacional.

La convocatoria destina también fondos a la implantación y mantenimiento de plataformas de comercio electrónico, así como a la gestión de la presencia corporativa en redes sociales para la búsqueda de nuevos mercados y la promoción de alimentos autonómicos.

Estas subvenciones, de concesión directa y bajo el régimen de mínimis, financiarán el 70 por ciento de los costes aceptados y justificados entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, con un límite máximo fijado en 105.000 euros por solicitante.