El partido del siglo de todos los años

P arafraseando la célebre frase de Bill Shankly, legendario entrenador del Liverpool inglés, «el fútbol no es una cuestión de vida o muerte, sino algo mucho más importante que eso». Y si metemos por medio a culés y merengues, alcanzamos ya extremos impensables, imposibles incluso de definir porque la pasión supera cualquier planteamiento lógico. El término Clásico para referirse al gran duelo Barça-Madrid llegó hace escasas décadas y lo hizo con toda contundencia, dispuesto a quedarse para siempre. Ahora, Libros Cúpula publica El Clásico , un libro de Frederic Porta y Manuel Tomás.

La prensa deportiva, allá por los años noventa del siglo pasado, empezó a llamarlo así. Algunos periodistas han intentado arrogarse el invento, aunque nadie sabe a ciencia cierta quién dio primero en la diana de tan afortunada denominación. Hasta entonces se hablaba de «Madrid-Barça» o «Barça-Madrid» según el estadio que albergara el duelo, y no fue hasta bien entrado el nuevo milenio que el término corrió como la pólvora por el mundo globalizado, quedando grabado en mármol. Acostumbra a pasar, ya que no hablamos de una ciencia exacta. El término Barça, sin ir más lejos, quedó fijado como cariñoso diminutivo empleado por la prensa deportiva catalana allá por 1922, hace más de un siglo, pero no consiguió imponerse de modo espectacular hasta la década de los años sesenta. En ocasiones, de modo erróneo y a la inglesa, al enfrentamiento máximo se le ha llamado «el derbi», cuando tal denominación se refiere en exclusiva a partidos con tradición que disputan equipos de la misma ciudad, incluso mucho más allá de la isla británica. Si alguien quiere protestar, nadie con mayor fundamento que los argentinos, ya que la prensa de aquel país acostumbraba a denominar Clásico a otra tradición fantástica del fútbol planetario, los enfrentamientos a máximo nivel y tensión entre Boca Juniors y River Plate, los dos equipos con mayor afición radicados en Buenos Aires.

Vamos allá con los precedentes históricos de esta acérrima rivalidad que da vida y razón de ser al fútbol español. El primer partido Madrid-Barça de todos los tiempos se disputó en la capital española, a las 10 de la mañana del 13 de mayo de 1902, incluido en el torneo de fútbol conmemorativo de las fiestas de coronación del nuevo rey español, Alfonso XIII. El Barça presentó este equipo: Pàmies, Arthur Witty, Llobet, Terrades, Meyer, Valdés, John Parsons, Steinberg, Gamper, Henry Morris y Albéniz. Por su parte, este fue el team madridista: Sevilla, Mario Giralt, José Giralt, Molera, Gorostizaga, Spottorno, Palacios, Johnson, Neyra, Armando Giralt y Celada. En las filas del Madrid destacaba la presencia de tres hermanos como eran los Giralt. El escenario de la contienda fue el Hipódromo de la Castellana, un campo limpiado a fondo previamente y que, incluso, disponía de sanitarios preparados para poner inyecciones contra el tétanos por si alguien se hacía daño. Dos mil personas presenciaron el duelo, dominado por un Barcelona muy superior al Madrid y ganador final por 1-3, con dos goles de Udo Steinberg y uno de Joan Gamper de penalti por manos de Spottorno. Por el Madrid marcó Johnson. Como pudo leerse en el rotativo madrileño El Imparcial, «desde el primer momento se observó que el Barcelona llevaba considerable ventaja en facultades físicas y experiencia en el juego».13 El Barça jugó con camisa azul y granate y pantalón blanco, como era habitual hasta 1913, mientras que el Madrid lo hizo con uniforme blanco y cinturón con los colores de la bandera española. Aquel histórico día, los espectadores masculinos tuvieron que pagar en taquilla 25 céntimos de peseta — o lo que en aquellos tiempos se llamaba un real —, mientras que las mujeres entraron gratis y fueron situadas en las sillas de sombra.

Frederic Porta ha trabajado en varios medios de comunicación de prensa, radio y televisión durante las últimas cuatro décadas, y trabajó siete años como corresponsal en Estados Unidos.

Manuel Tomás es el responsable desde 1994 del Centre de Documentació i Estudis del FC Barcelona. Es autor de varios libros de temática barcelonista, entre ellos L es Corts i el Barça: vuitanta-cinc anys d’història compartida, Més de 100 raons per ser culer, Barça inèdit, César, el prodigi lleonès del Barça, Barça insòlit, Barça oblidat y Barça Femení. Història des dels orígens fins al triplet .

