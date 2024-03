Vivir en la Europa de la peste negra

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

«Hay paralelismos abrumadores entre la peste negra medieval y la pandemia de la covid»

josé oliva

E El escritor alicantino Juan Francisco Ferrándiz, que acaba de publicar la novela histórica La heredera del mar , ambientada en la época de la peste negra de 1348, piensa que «ningún lector como el actual está más preparado para entender cómo vivió la sociedad aquella pandemia».

En una entrevista con Efe, Ferrándiz, uno de los autores más respetados del género histórico en España, ha explicado que su intención era «mostrar cómo se sintió aquella gente y cómo fue capaz de superar aquella herida, a partir de la experiencia de tres hermanas, hijas de la familia de mercaderes Montaner, que huyen de los secuaces del rey Pedro IV el Ceremonioso tras la guerra de la Unión, en la que muchos ciudadanos del Reino de Valencia, no solo nobles, se enfrentaron al poder del monarca por sus abusos».

La heredera del mar (Grijalbo) está protagonizada por esas tres mujeres, con la narración de la mayor, Marina.

El autor precisa que esa opción «no era la intención inicial, surgió por sorpresa tras encontrar en el período de documentación que había una gran cantidad de mujeres ejerciendo oficios y actividades que aparentemente no les correspondía en el período medieval, como campesinas, artesanas con taller propio, talladoras de coral, mercaderas, inversoras...».

El autor de Las horas oscuras y El juicio del agua pretendía contar «la diferencia entre la imagen que tenemos de la mujer medieval, prácticamente reducida al ámbito doméstico, religioso o de la prostitución, y ver todos los matices».

Todo esa situación cambia a finales del siglo XIV porque «cambian las leyes, se difunden textos religiosos de carácter moralista que exaltan la virtud de la mujer en la procreación, y se explica por que la peste negra diezma un tercio de la población, la mitad en algunas regiones».

«Hay paralelismos abrumadores entre la peste negra medieval y la pandemia de la covid y por eso podemos sentirnos todavía más reflejados o podemos hacer un mejor ejercicio de imaginación», percibe el autor de Cocentaina , que recuerda que «en ambos casos todo empezó con rumores que venían de Oriente, de que los mercaderes genoveses acabaron portando la peste a la península itálica».

En ambos casos, continúa, se produjo «incertidumbre, angustia y desconcierto» entre la población, en 2020 por nuestra fe en la ciencia y en la Edad Media porque creían que su fe cristiana en Dios les protegería. «Un lector actual puede imaginar más fácilmente que uno de hace quince años una epidemia que deje las calles vacías», repone el autor.

Una familia real

Además de los Montaner, inspirados en una familia real, los Mediavilla, mercaderes establecidos en Barcelona, en esa misma documentación, fundamental para Ferrándiz, el autor encontró «redes asistenciales de mujeres, las llamadas beguinas, que servían a Dios pero sin someterse a ninguna orden religiosa de la Iglesia, vivían libres y estaban al cargo del hospital de leprosos».

De la mano de la protagonista, el lector viaja por Palermo, Valencia, Barcelona, Mallorca y el Mediterráneo, cuyos escenarios son reconstruidos por el escritor alicantino a la manera de un orfebre.

Ferrándiz no esconde una gran satisfacción cuando le comparan con mitos como Ken Follett o con Ildefonso Falcones: «Como lector de novela histórica desde siempre he tenido unos autores que me han marcado un estilo de afrontar el género, partidario de que el lector viaje en el tiempo, disfrute de la ficción y de paso aprenda algo de la Historia».

Para que ese «viaje inmersivo» sea lo más realista posible es necesaria una buena documentación, pero, a su juicio, «no se debe abrumar al lector con los datos históricos».

Ese objetivo no le impide rescatar una preciada lista de fuentes y joyas de la literatura, así como numerosas curiosidades, como el Atlas del cartógrafo hebreo mallorquín Abraham Cresques, que incluye el calendario astrológico lunar o la que se considera primera aparición de una rosa de los vientos.