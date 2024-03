Aquella lengua leonesa a 8 perronas

La lengua leonesa, el habla leonés, el llionés, incluso buscando un término de consenso, se debate entre el entusiasmo, el escepticismo y la austeridad. ¿Cuál es el Día de las Letras Leonesas? El Día de las Letras Gallegas es el 17 de mayo, festivo en Galicia, al igual que el 3 de diciembre, festivo en Euskadi y de las letras vascas o el incluso exportado día de San Jordi para las catalanas. En León es la fiesta de un colegio. Sin embargo, hitos los hay, y nombres propios existen que han tirado del carro para que como habla se pueda equiparar al castellano, gallego o catalán en cuanto origen jerárquico. No habría que hacer ascos a estudios históricos para sí detectar la puesta en valor en lugar de buscar con obsesión el desprecio porque no conoce demasiado el terreno un tal Menéndez Pidal. Cuando surgen las autonomías con pluralidad lingüística se debatía como búsqueda de jerarquía, la que hubiera, entre dialectos o lenguas, algo que no era descifrable ni cronológicamente cuando en realidad son hablas que surgen del propio hablar como lenguas que surgen de otras lenguas. Otra cosa es el ismo de salón que pretende darse importancia y que en casos como este suele desembocar en: No sabes dónde te estás metiendo... En alusión a los inevitables indignados que son tan guardianes de lo propio que se lo creen como tal. Pero a vueltas con el habla leonesa en todas sus modalidades hay nombres propios y hay paridad: Eva González o Caitano Bardón, ambos piezas fundamentales cada uno desde un ámbito para que hoy se materialice una labor con referencia temporal. Sobre Eva González realiza un trabajo constante y fructífero Mercedes González Rojo. Del segundo, este 2024 se cumple el centenario de su muerte. Y si se puede considerar como uno de los fundadores de las letras leonesas, en cuanto a literatura en la lengua leonesa, y coincide este 2024 con que no haya nada previsto y anunciado en su conmemoración este artículo estaría terminado. Pero no.

Hay nombres actuales que siguen el rastro de todo esto y encuentran el éxito en la realidad antes comentada cuando a finales del XIX y principios del XX se impulsan lenguas y algo hay de lo mismo en cuanto a la leonesa, y sin rubor se puede comparar a lo ocurrido con el catalán, gallego o vasco en paralelo con el castellano. Alberto Flecha, Nicolás Bartolomé o Emilio Gancedo, coordinador este último de actividades culturales del Instituto Leonés de Cultura, son exponentes de esta vía junto a otros muchos estudiosos. Faceira son todo un referente de puesta en valor. Y destaca Roberto González Quevedo, hijo de Eva González, escritor y autor en lengua leonesa en la actualidad.

El propio Emilio Gancedo afirma que Bardón «fue recopilando cuentos, dichos, historias, tradición oral. El libro es una obra extraña porque tiene también textos de su tío Emilio Álvarez Bardón, de otro familiar, un cura, Wenceslao. Lo de Caitano es lo más importante. Se podría decir que es un gran best seller. Ediciones ha tenido de todo tipo, sencillas, poco cuidadas, sin estudio previo. Sin embargo se siguen vendiendo. Podría pensarse que si cogió cosas no propias para el libro poco valor tendría. Pero ahí está Las mis montañas leonesas , que sí es un poema propio en el que hace un ejercicio literario no en castellano que de alguna manera refleja lo que se estaba dando en la sociedad de León», explica.

Caitano Bardón fue un pionero, que podría calificarse como el padre literario de la lengua leonesa en cuanto a presentar una publicación que se convierte en un best seller provincial editado en diferentes formas, a veces tan solo con la urgencia de publicar, y que de manera sucesiva a pequeña escala se ha seguido vendiendo o reclamando hasta nuestros días. Se trata de su célebre Cuentos en dialecto leonés, que por cierto fue editado en la imponente Biblioteca Leonesa de Diario de León con el número 49 y bajo el título de Cuentos y poemas en dialecto leonés. Otro inciso de actualidad sobre Caitano Bardón es la creación del premio Caitano Álvarez Bardón impulsado por el ILC que como exposición de motivos presenta la Diputación «con el objetivo de apoyar y estimular la creación literaria en cualquiera de las variantes del leonés, lengua romance que existe en varios puntos de la provincia. El premio lleva el nombre del escritor, investigador y militar Caitano Álvarez Bardón, nacido en la localidad de Carrizo de la Ribera (León). Su obra más relevante es Cuentos en dialecto leonés , escrita en el habla tradicional del Alto Órbigo, la Cepeda y el Bierzo Este, y que está considerada como pionera en el cultivo literario del leonés».

Habría que empezar por conocer estos datos biográficos de Cayetano Álvarez Bardón, conocido como Caitano Bardón, lo que es una declaración de principio idiomáticos que le confieren ese carácter de pionero. Nació en Carrizo de la Ribera en 1877 y murió hace cien años en Oviedo, por tanto en 1924. Militar y escritor, Caitano Bardón fue un estudioso del idioma leonés, con sus peculiaridades geográficas localizadas en los pueblos pero con esa vocación general. Dicen las crónicas: Su obra más conocida es Cuentos en dialecto leonés (1907), considerada el comienzo del reconocimiento por parte de la sociedad leonesa de su lengua como algo vivo, lo que conecta con esa importancia antes citada y que será desarrollada posteriormente en el tiempo por generaciones de intelectuales. Es decir, que La Cepeda, sí, pero la lengua leonesa entera, por supuesto. La introducción del propio libro contiene claves imprescindibles, lo mismo que hace de este libro lo sea también en las bibliotecas de los amantes de los leonés y que quieran contribuir a ese sentimiento plural.

‘El motivo de la publicación del presente libro fue una consecuencia natural de la mutua correspondencia habida en los primeros años del presente siglo, entre el Presidente de la Real Academia Española, D. Ramón Menéndez Pidal, que acometió el estudio del Dialecto Leonés y D. Emilio Bardón Sabugo, Teniente Coronel de Sanidad Militar, quien contestaba a cuestionarios que redactaba el sabio catedrático madrileño sobre vocablos tal y como se entendían y empleaban precisamente en la Cepeda y su comarca. Posteriormente solicitó se le remitiera alguna narración en forma de Cuento para mejor apreciar la pronunciación, giros gramaticales y formas verbales. De esto último ya se encargó su sobrino D. Cayetano A. Bardón y en el año 1907 le envió un ejemplar de la 1.ª edición de este libro en cuya portada decía: Precio ocho perronas. Por eso la aparición de este libro fue puramente casual, solo así podía ser. Quién sino, se atrevería a poner en letras de molde un lenguaje arcaico, ni siquiera hablarlo, sin ser tildado de persona inculta? La 2.ª edición se imprimió en Oviedo, año 1920. Imprenta (La Carpeta), que como la primera se agotó rápidamente. Esta 3.ª edición sale a la luz pública algo aumentada con trozos dialectales del bable leonés, entresacados de otro libro inédito de D. Cayetano A. Bardón, que no llegó a publicarse por su muerte prematura en año 1924, siendo Delegado Gubernativo en la provincia de Oviedo. Posteriormente, en la Revolución de Asturias del año 1934, su casa fue arrasada y de entre sus escombros bien poco pudo salvarse; allí pereció este libro, pero no algunas de las notas que él usó para su confección. De esta obra, que pudiera haberse titulado ( Contribución a la Historia de la Provincia de León ), que tenía ya escrita a máquina y preparada para darla a la Imprenta, no conserva su familia más que unas 400 cuartillas con notas manuscritas. En ella hacia un estudio de estas tres zonas hermanas; de la Ribera alta del Órbigo donde nació, de la Cepeda donde pasó su juventud, y de la Montaña, donde procedían sus ascendientes’.

Caitano Bardón fue de los autores que salió en defensa y reivindicación del leonés como lengua

Presenta un libro que se convierte en un best seller provincial y atemporal: ‘Cuentos en dialecto leonés’

Impulsó su uso más allá del habla rural para presentarlo desde el valor literario en un libro aún demandado

Roberto González Quevedo. DL

Ilsutración de Faceira. DL