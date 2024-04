«Estamos lejos de superar el desastre de la Guerra Civil»

Publicado por Cristina Fanjul

Riego debe morir es una historia apasionante y trepidante que relata los tres meses de marcha del general liberal asturiano por las localidades andaluzas que le dieron cobijo o le hicieron frente, perseguido por su enemigo el general Realista José O’ Donnell. Ciudades, villas y pueblos como Málaga, Benidorm, Córdoba, Ronda, Grazalema, Campillo, Morón o Ponferrada forman parte de la historia que se relata en una novela que se desarrolla entre enero y marzo de 1820. En la investigación, Pedro Villanueva recupera documentos inéditos sobre la historia de Andalucía muy importantes, de los que ya tienen constancia los diferentes archivos andaluces.

—¿De dónde viene el interés por un episodio tan poco conocido de la historia de España?

—Es el personaje de Rafael del Riego el que atrae mi atención hacia el periodo del Trienio Liberal; como asturiano que soy y del mismo territorio que él, siempre quise indagar más sobre su figura. Amado por unos y odiado por tantos, el héroe de Las Cabezas de San Juan fue un hombre sin suerte, un mal soldado pero muy querido entre sus compañeros de armas y por el pueblo. Su fama fue causa de su muerte. El rey Fernando VII, odió a Rafael del Riego hasta llevarlo casi a la locura; presionó a los jefes de sus ejércitos para que le dieran caza y los ejecutaran sin juicio alguno durante el levantamiento; una vez que se vio obligado a firmar la Constitución de 1812, mintió a Riego hasta la saciedad, orquestando traiciones en cada ocasión que se le presentaba; y una vez lo tuvo preso ordenó su ejecución en el mismo centro de Madrid —en la Plaza de la Cebada— para dar ejemplo. Cuando le comunicaron su muerte, froto las manos y dijo: ¡Que griten esos liberales ahora, viva Riego!

—¿Qué hay de realidad y qué de leyenda negra en que fue culpable de la pérdida de las colonias?

—Hay mucha polémica acerca de lo que el levantamiento que Rafael del Riego representó para la independencia de las colonias americanas. Se dice que por su culpa la pérdida de las mismas; para mí sólo hay un único culpable en forma de apellido: Borbón. Su mala gestión, sus vicios y maltrato a las colonias, la carga de impuestos desorbitares, su gusto por el absolutismo en contra de la Constitución y las Leyes…fueron las causas determinantes del hundimiento final del imperio español. También los sucesores de Fernando VII hicieron lo propio con el resto de lo que quedó, sino que se lo pregunten a Alfonso XII y XIII.

—¿Cómo eran Riego y O’Donnell? ¿Era uno la némesis del otro?

—Ambos eran hombres de honor, militares amantes de España. Los dos lucharon contra los franceses durante la Guerra de la Independencia, de hecho O´Donnell propuso a Riego para el ascenso en la batalla de Espinosa de los Monteros. Pero Riego estaba menos preparado que O’Donnell, y una vez este inició su persecución, marcó la diferencia sumando victorias y Riego sufriendo derrotas; mientras O’Donnell disponía sus tropas con una estrategia militar clara, Riego se dejaba llevar por la utopía, los sentimientos, y sólo cuando se vio perdido y apunto de ser apresado, entendió que había obrado mal. La casualidad, la suerte y el trabajo de las imprentas afines a los liberales —propiedad de las sociedades secretas masónicas— fueron las auténticas artífices del triunfo del levantamiento; el rey Fernando VII firmó la Constitución, sin saber que Riego estaba derrotado y pensando que los liberales eran superiores y mas fuertes que sus tropas realistas. Está claro que la maquinaria del poder político absolutista falló en el análisis de la información y en las estrategias para frenar a la prensa liberal de Riego y los suyos.

—¿Cuáles son los principales descubrimientos que ha realizado?

—Estoy sorprendido, por como después de 200 años aún han aparecido tantas cosas relacionadas con Rafael de Riego y el Trienio Liberal. En la fase de investigación, recuperé las cartas militares originales que, de puño y letra, escribió José O’Donnell a sus superiores dando cuenta de la persecución de Riego; estas cartas aportan una información preciosa sobre todo lo acontecido pero de un modo diferente, es como si viésemos la persecución entre bambalinas: espías, derrotas, ansias de exterminar a los sediciosos, los enfados de Fernando VII por no ver a Riego muerto…He localizado otros objetos desaparecidos en Francia, Italia o Estados Unidos: una medalla conmemorativa personal de Rafael del Riego, sonetos firmados por su hermano y que buscaba ansiosamente la BNE, y un documento magnífico y que pone nombre a quienes custodiaron a Rafael del Riego cuando fue apresado tras la entrada en España de los Cien Mil Hijos de San Luis, este es: la orden de servicio de los Coraceros del Rey Francés. Una orden que documenta quienes lo escoltaron hasta Madrid, por donde debían pasar, y sobre todo, que acredita que sin esta escolta Riego nunca hubiese llegado vivo a la capital del Reino, y hubiese sido ejecutado por el camino.

—¿Qué queda por conocer de Riego?

—Lo esencial está todo escrito. Únicamente queda salvar las polémicas; La figura de Rafael del Riego a menudo es utilizada políticamente para fines muy distintos a los históricos. Es llamado republicano, cuando en realidad siempre fue liberal que quería un rey dentro de las leyes, y aún siendo masón era de espíritu muy religioso, rezaba el rosario todos los días, siempre y cuando el oficio de las armas se lo permitiese. Se le acusa de traidor por no haber ido a combatir contra las colonias americanas levantadas en armas, y provocar la pérdida de las mismas; Riego no fue tan importante y su decisión última no determinó el rumbo de España, este estaba ya decidido tiempo atrás.

—¿Cómo cree que influyó en el desenlace posterior de la historia de España?

—Aún no entendemos la importancia del Trienio Liberal en nuestro país. Fuera de España, es estudiado y son cientos las obras dedicadas al estudio del mismo. Puede ser comparado a la Revolución Francesa. Ambas revoluciones son liberales, terminan funestamente: Francia con la guillotina y España con el patíbulo; una trae un emperador y la otra al rey absoluto; pero ambas son semilla del nacimiento de libertades y derechos impensables tiempos atrás, ambas son la base de los pilares democráticos que rigen hoy nuestras vidas; el sacrificio de tantos hombres y mujeres en esos acontecimientos sin par en la historia de la humanidad, no fue en vano, somos quienes somos gracias a ellos.

—¿Encuentra similitudes políticas con la España actual?

—Para nada. Hoy la política va sin rumbo. No hay hombres ni mujeres de Estado. Somos mediocres, tibios y en esas épocas y situaciones viviríamos menos de un día. No estamos preparados para una situación de crisis real. En la novela, trato un momento en el que uno de los capitanes de Riego, discute con otro sobre el trato que hay que dar a los prisioneros, y Riego zanja la misma con un relato que debería hacernos reflexionar a todos en estos días de guerra. Dice Riego: «Capitán Arizmendi, la sangre del hombre es preciosa, jamás debe derramarse si no proporciona grandes ventajas a la sociedad, y sólo la Ley determina estos casos ¡Sólo el tirano decapita a su antojo! Nuestros tiros sólo se disparan al enemigo armado o al espía oculto, y siempre que su crimen se justifique…»

—El Bierzo aparece en la novela. ¿De qué manera?

—En una de las huidas de Riego, se refugió en casa de una de sus primas, Josefa Macías Flórez de la Chamborra, casada con Manuel de Ojeda, y que, aunque naturales de Ponferrada, pasaban grandes periodos del año en su casa de Zamora. Las familias Riego y Macías estaban fuertemente relacionados.

—¿Cree que sigue habiendo esa tensión entre la reacción y el liberalismo en España?

—En España sólo sabemos hablar de rojos y de fascistas, si preguntamos a la gente que explique lo que es un liberal, nos daremos cuenta de lo lejos que estamos de superar el desastre de la Guerra Civil del 36. La polarización está más presente que nunca en nuestro país. Los partidos son idénticos en su forma de actuar y llevar las políticas, se diferencian únicamente en la persona que los dirige: son personalistas; la tensión es provocada por políticos irresponsables que juegan a acumular poder a costa del conflicto social.

—¿Quiénes serían Riego y O’Donnell en la España actual?

—Riego sería un Youtuber con muchos haters, y O’Donnell cualquier cabeza de turco que pague las culpas del verdadero culpable.