Reivindicar al «beatle del clase turista»

George Harrison era el beatle que ponía a todos de acuerdo. Entre Lennon y McCartney, el guitarrista, voz y también compositor, más que ser un tercer plato de los de Liverpool resultaba ser igual de genial que sus compañeros. La discreción fue su arma y el talento la huella que con el tiempo le ha convertido en aún más legendario. Una biografía ahora reivindica su figura. George Harrison. Beatle a su pesar (Libros Cúpula), de Philip Norman es una excelente oportunidad para acercarse a su vida y trayectoria.

Pese a ser considerado uno de los mejores guitarristas de su época y de la historia, George Harrison luchó contra sus sentimientos de inferioridad, especialmente en las primeras décadas de los Beatles. A menudo era el blanco de las bromas de sus compañeros de banda debido a su origen de clase baja y, por lo general, no se le permitía contribuir más que con una o dos canciones por álbum de las decenas que escribía. Sin embargo, compuso obras maestras tan celebradas como While My Guitar Gently Weeps, Something o Here Comes the Sun, y su triple álbum de debut en solitario All Things Must Pass además de conseguir un inmenso éxito cuando se publicó, está considerado como uno de los mejores álbumes de rock de todos los tiempos. Ahora, los críticos de música moderna lo sitúan en el panteón de los dioses de la guitarra de los años sesenta, junto a Eric Clapton, Jimi Hendrix, Keith Richards y Jimmy Page. Esta biografía retrata en profundidad a George Harrison en su forma más multifacética: amigo devoto, hijo leal, maestro de la guitarra, brillante compositor, adicto a la cocaína, mujeriego en serie, filántropo global, estudioso del misticismo hindú, comediante autocrítico y, en última instancia, artista y hombre icónico amado por millones de personas en todo el mundo. Philip Norman es autor de Shout! The Beatles in Their Generation, que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo, y del bestseller John Lenon: The Life.

Diciembre de 2001

El prólogo parte de dos acontecimientos fundamentales. Uno, en el plano personal del propio Harrison. El otro, desde el global de una de las noticias que sacudieron el comienzo del siglo XXI. «Tras cuatro años de lucha contra el cáncer, el 29 de diciembre de 2001 George Harrison falleció a los cincuenta y ocho años de edad. Habían transcurrido apenas un par de meses desde los atentados del 11S y desde los restos aún humeantes de las ruinas del World Trade Center de Nueva York no paraban de llegar noticias sombrías, sin olvidar la «Guerra contra el terrorismo» que el entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush puso en marcha como represalia. Sin embargo, la noticia de la muerte de George copó la primera plana de los informativos de televisión y las portadas de los periódicos. Incluso en un momento como aquel no se trató como un asunto frívolo y es que hacía tiempo que los Beatles habían dejado de ser simplemente un grupo de pop: se habían convertido en una religión mundial. Y, por lúgubre que fuese la cobertura televisiva y radiofónica, incluía una dosis generosa de música; una música que treinta años después de la disolución del grupo conservaba su poder para seducir y reconfortar».

Hubo un tiempo en el que George se refería a sí mismo como «el Beatle de clase turista» y lo hacía sin bromear acerca de su condición como subalterno desde el día en que se unió a John y Paul McCartney en el grupo de skiffle The Quarrymen y hasta casi el final de su carrera juntos. Sin embargo, gracias a su tenaz persistencia, se ganó un puesto en primera clase al componer canciones que estaban a la altura de las mejores de Lennon y McCartney.

