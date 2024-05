Feliz en la España aislada de postguerra

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Ingeborg Schlichting ha publicado a sus 86 años Así encontré la felicidad (Harper Collins), un relato autobiográfico sobre cómo dejó en su juventud su Hamburgo natal (Alemania) para descubrir la España aislada de la posguerra durante los años 50, un país lleno de contrastes, tradiciones y paisajes fascinantes del que se enamoró.

Schlichting, que es madre de la periodista de la cadena Cope Cristina López Schlichting, cuenta en su libro cómo decidió viajar a España para pasar «unos meses» que terminaron convirtiéndose en 66 años. Todo ello pese al rechazo inicial de sus padres, ya que entonces sólo conocían el país por ser una dictadura y una tierra vinculada al folclore, los toros y «nada más».

«De España se sabía y se hablaba muy poco, y en una Alemania que estaba en plena reconstrucción se tenía una idea más bien folclórica, como si aquí lo único que había fuera el flamenco, los trajes de faralais y ya», ha explicado la escritora asegurando que la España de entonces era «muy auténtica todavía» y «estaba a punto de despegar». A finales de marzo de 1958 empezó su estancia en España con tan solo 21 años en la ciudad de Madrid. Pocos meses más tarde pudo conocer la «belleza impresionante» y el «encanto especial» de Extremadura, donde probó por primera vez el jamón y el gazpacho. También viajó al País Vasco, donde comprobó que San Sebastián era «otro mundo» y que España era un país de disparidades.

En su opinión, esos contrastes siguen vigentes a día de hoy, ya que el norte «siempre ha sido más favorecido, incluso en la época de Franco», que otras regiones al sur. «Cuando conocí Extremadura, todavía no tenía ni carreteras», detalla Schlichting, contraponiendo la región con el País Vasco o Cataluña, las más industrializadas entonces.

Entre las páginas de Así encontré la felicidad también se representa la evolución que la sociedad española sufrió durante los vientos de cambio que trajeron los años 70 y la Transición, también en los derechos de las mujeres, que hasta entonces se regían bajo unas imposiciones que ella no siempre cumplía. Cuenta que le parecía «absurdo». que las mujeres no pudieran pagar nada a plazos sin permiso de un hombre o que no se les permitiera estar en la calle hasta altas horas de la noche, entre otras prohibiciones. «Como si no se pudiera hacer lo mismo a las 16.00 que a las 00.00 horas», ríe, reconociendo no obstante que las extranjeras se regían por «otras normas» ante los ojos de los españoles.

También reivindica a la generación de españoles que «trabajaron como esclavos» para levantar España, ya que la gran parte de los ciudadanos tenían dos empleos, «uno por la mañana y otro por la tarde», y hacían horas extraordinarias pensando sólo «en salir adelante, poder comprar un pisito y un (Seat) 600». El cambio empezó a producirse, según narra en su libro, en los últimos años de la dictadura franquista, ya que entonces no era «tan férrea» como al acabar la guerra civil, y eso hizo más fácil la posterior Transición a la democracia o la entrada de España a la entonces conocida como Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea.

La obra arranca con un prólogo firmado por su hija, Cristina López Schlichting, donde expresa su asombro con su madre por escribir una biografía en castellano y por haber resultado ser «una magnífica comunicadora» y una ‘influencer’ seguida por miles de personas a sus 86 años.