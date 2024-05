Los Oscar del comic, con sabor español

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Efe

Los historietistas Bruno Redondo, Gabriel Hernández Walta, Daniel Sampere, Belén Ortega, Juanjo Guarnido, Juan Díaz Canales, Álvaro Ortiz y Marcos Martín son los nominados españoles a los Premios Eisner del Cómic, que se entregarán en San Diego (Estados Unidos) entre el 25 y el 28 del mes julio.

Según ha dado a conocer la Cómic Con de San Diego, una de las ferias especializadas más consolidadas del sector, una vez más, los nominados de este año en 32 categorías reflejan «la amplia gama de material» que se publica en Estados Unidos en cómics y novelas gráficas, representando más de 150 títulos impresos y en línea de más de 60 editoriales, producidos por creadores de todo el mundo.

Y la nómina de españoles de este año cuenta con el dibujante zaragozano Álvaro Ortiz como el artista con más nominaciones, en concreto dos, gracias al cómic Cenizas (Astiberri), que opta a dos galardones en las categorías de mejor álbum (Best Graphic Album) y mejor obra extranjera (Best Edition of International Material).

En esta última se disputará el Eisner -el Óscar del cómic- con el granadino Juanjo Guarnido y el madrileño Juan Díaz Canales y su ‘Blacksad, Vol 7: Todo Cae. Parte 2’ (Norma Cómics). Guarnido, en solitario, opta también al premio Eisner al mejor dibujante multimedia por esta misma obra.

En la categoría de mejor serie (Best Continuing Series) encontramos al manchego Bruno Redondo (Ciudad Real), quien, junto a Tom Taylor, está nominado por el cómic Nightwing (DC Comics). Y en esta categoría encontramos también al barcelonés Daniel Sempere por Wonder Woman (DC Comics), junto a Tom King.

Por su parte, el dibujante melillense Gabriel Hernández Walta ha entrado en la lista de nominados por la Mejor serie nueva con el cómic ‘Phantom Road’ (Image), realizado junto a Jeff Lemire.

La artista granadina Belén Ortega se ha colado en los candidatos al Eisner por la Mejor historia corta junto a Tom King por World’s Finest, Part 1 de la serie de Wonder Woman #3 (DC Cómics).

Respecto a los cómics digitales, los Premios Eisner han nominado al leonés Javier de Castro por Asturias: El origen de una bandera en la categoría de Mejor webcómic .

Y la versión digital de ‘ Blacksad, Vol 7: Todo Cae. Parte 2 de Guarnido y Díaz Canales, realizada por Diana Schutiz y Brandon Kander, opta al premio al mejor cómic digital, donde también luchará por el galardón Friady , hecho por Ed Brubaker y el bacerlonés Marcos Martín, fundadores de la plataforma digital ‘Panel Syndicate’ para distribuir cómics de creación propia.

En la edición de este año de los Premios Eisner las editoriales Image y DC Cómics son las que más cantidad de nominaciones han recibido, 17 (más 8 compartidas) y 13 (más 8 compartidas), respectivamente.

Por su parte, Frantagraphics ha obtenido 11, IDW 9, Drawn & Quarterly 8, Marvel 5, Dark Horse, 4 y los sellos de Penguin Random House, 5.

La nómina de españoles de este año cuenta con el dibujante zaragozano Álvaro Ortiz como el más nominado