«Con la música los poemas lucen mejor»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Lírica. Cantares de poemas es un espectáculo poético-musical en el que el músico Diego Gutiérrez y el poeta Antonio Manilla unen fuerzas con la intención de trasmitir en un formato nuevo versos de los escritores leoneses: una memoria del cantar de los juglares originarios. El espectáculo se podrá ver este viernes, 24 de mayo, a las 20.30 horas, en el Teatro San Francisco con entradas a 10 euros. Lírica. Cantares de poemas es así una de las propuestas más especiales de la Feria del Libro.

—¿Puede verse el espectáculo 'Lírica. Cantares de poemas' como una antología de la poesía leonesa?

—No ha sido nuestra pretensión. Hemos hecho un trabajo de selección literaria muy amplio, casi te diría que fruto de toda una vida como lectores, y en ese aspecto podría ser, pero después han pesado mucho razones musicales en la elección de las versiones que se van a interpretar. Porque no son las únicas que están compuestas. Hay más, alguna de las cuales se ha podido escuchar en actos de presentación de libros de poemas en los que ha participado Diego, pero en la selección para este estreno hemos primado buscar que el espectáculo resulte redondo, equilibrado y ameno.

—¿No es muy osado atreverse a poner música a poetas como Leopoldo Panero, Antonio Pereira o Eva González?

—Un poco sí, por supuesto. Particularmente, creo que ante escritores como los que citas, los contemporáneos «deberíamos apartarnos para ceder el paso a sus sombras», que decía Marguerite Yourcenar de los clásicos. Pero, por otra parte, como la poesía es el género minoritario por excelencia, consideramos que una forma de colaborar a su trasmisión es trasvasarla a un formato mucho más adecuado para su difusión en nuestro tiempo. Un formato que, al menos en mi caso, me parece enriquecedor. Merecen mucho la pena los poemas y merecen mucho la pena las canciones que ha compuesto Diego Gutiérrez. Los autores vivos que se versionan, como José Antonio Llamas, José Luis Puerto o Julio Llamazares, vienen de algo, de una tradición poética leonesa en la que se enmarcan, y por eso están también presentes nuestros clásicos. De la misma manera, la música que los envuelve procede también de una tradición previa, que es el folk leonés.

—¿Están contentos con el resultado?

—Vistiendo los poemas con el traje de la música acaso lucen más y mejor. Si el objetivo de la poesía, como es mi convicción, no es hacernos sentir «mejor», sino hacernos sentir más lejos, envueltos en el papel de regalo de una acogedora voz y con el lazo de una música excepcional, de hondas raíces en los ritmos leoneses, creo que los versos de los poetas leoneses han de llegar más allá de su natural destino de tinta y papel en estas composiciones de Diego Gutiérrez. Porque, como decía Elías Canetti, «en la música nadan las palabras, que normalmente caminan».

—¿Se trata de alguna manera de una especie de homenaje a los poetas leoneses?

—Sin duda. Y un homenaje que nos gustaría que fuera perdurable en la medida de lo posible, que no se agotase en sí mismo. En la concepción de este espectáculo, en su origen, está la idea de convertirlo, por una parte, en algo vivo y cambiante, donde se versionarán más poetas y poemas, y, por otra, la idea didáctica de que pudiera divulgarse por las plazas de muchos pueblos de nuestra provincia, al modo de aquellas Misiones Pedagógicas que difundían los saberes de la época durante la República, para enaltecer la labor de nuestros literatos. En el fondo, Lírica se propugna como un bibliobús viviente de versos de lo más granado de la poesía leonesa con la intención de llegar a todos los rincones provinciales. Y es un proyecto vivo, en marcha, que sigue creciendo.

—Ni qué decir tiene que tienen la concepción de la literatura y la cultura como un legado inmaterial acaso demasiado olvidado…

—Se trata de una herencia que hay que reclamar y ejercitar, porque es el legado de conocimiento de nuestros ancestros, que no podemos permitir que caiga en el olvido. Un patrimonio «regalado» que se nos trasmite para que todos hagamos uso de él. Lo que individualiza a los pueblos es la cultura. Nosotros intentamos revivir de algún modo, hacer renacer bajo una forma nueva los versos de nuestros poetas. El olvido institucional de lo que acaso sea la más alta aportación leonesa a la historia contemporánea, la literatura, no tiene parangón con otras artes en nuestra provincia. Existen loables iniciativas sueltas o desperdigadas, pero no un plan programático que, como ahora se dice, ponga en valor como se merece lo que tenemos de más valor reconocido en todo el mundo: a nuestros escritores. No se nos escapa que Lírica es un grano de arena, pero es un grano de arena más, un ladrillo en el muro de ese rescate y divulgación de la obra de nuestros escritores que creemos que es tan urgente y necesaria.

«‘Lírica’ es un grano de arena, pero un grano de arena más, un ladrillo en el muro de ese rescate y divulgación»