Pau Roca: sin la música a otra parte

«Un día en la vida te despiertas y tu hija te odia. Un día en la vida dejas a tu amante. Un día en la vida te das cuentas de que tu vida está a punto de desmoronarse». «Pau Roca tiene una mirada y una voz propias. Un libro imprescindible. Pasen y lean», dice Iván Ferreiro. Un día en la vida es la primera novela de Pau Roca, guitarrista y fundador de uno de los grupos incombustibles del pop-rock español, La Habitación Roja. Pero no es de música esta historia aunque se cuele como apoyo esta frase de otro músico ilustre español como es Ferreiro.

Un día en la vida se presenta como "brillante relato sobre una crisis vital que nos enfrenta a ese momento de la vida en la que hay que elegir entre lo que debemos y lo que queremos hacer, entre lo que somos y lo que nos gustaría ser".

Pau Roca Ávila (Madrid, 1974) ha dedicado toda su vida a publicar discos y a girar por el mundo desde hace más de veinticinco años con La Habitación Roja, una de las bandas más importantes de la escena independiente musical española, y descarga ahora su creatividad en lo literario.

Además, ha formado parte de diversos proyectos musicales, tales como las bandas Lost Tapes, Litoral, Electra, Fantasma #3 o Diamont Dancer. También ha producido a artistas como Jimena Amarillo y ha realizado música para anuncios publicitarios, documentales y películas. Graduado en Fotografía, su libro B (Handshake, 2019) fue reconocido por el Festival PhotoEspaña como uno de los mejores libros de fotografía del año. Sus imágenes han sido publicadas en varios medios y han sido portada de discos y singles de sus propios grupos además de otros, como Iván Ferreiro, Mucho, Badlands o León Impala.

Pero ahora es tiempo de crear a través de un formato arriesgado aunque se trata de literatura. Algo que en su caso hay que tomar como cercano como lector y compositor de letras y música en esta Un día en la vida, su primera novela.

Se trata de un libro en el que en casi 300 páginas, 280 para ser exactos, se cuenta la historia de Pablo, que a sus cuarenta y cuatro años, cumple con toda la gama de clichés propios de su edad: un matrimonio convencional, un trabajo que detesta, una hija adolescente que ahora parece haberla tomado con él y unos cuantos secretos que, justamente el día del decimoquinto cumpleaños de su hija, van a aflorar de golpe para darle la vuelta a su vida.

Escrita en primera persona, la novela afronta la crisis de ese Pablo imaginario al que la vida le estalla a un milímetro de su existencia.

«Como si fuera un globo, mi vida estalló de golpe. Hay dinámicas que estallan violentamente porque hay cosas que pasan del sí al no forzosamente, sin posibilidades intermedias. Un globo que explota sería una metáfora simple, poco literaria pero efectiva. Eso, lo del globo, se llama punto de rotura. Un globo no puede estallar un poco. Mi vida no estalló un poco, pero el continente de ese metafórico globo sí llevaba años y años llenándose poco a poco. Hubo punto de rotura, hubo colapso y, por supuesto, hubo víctimas», comienza la historia.

Una de las características del libro es que Un día en la vida es una historia que sucede en un solo día, el día en que la vida del protagonista se desmorona. Un relato de crisis existencial, humor, sexo, dinero, infidelidad, paternidad y música escrito por el guitarrista de La Habitación Roja que por un día se va sin la música a otra parte.

