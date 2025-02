Bea Lema: de ‘El cuerpo de Cristo’ a cartelista

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

La ilustradora Bea Lema (A Coruña, 1985), autora de El cuerpo de Cristo, ha creado con su característica técnica de bordado el cartel del Día del Cómic y del Tebeo, que se celebra el 17 de marzo, con una lectora sobresaltada cuando se le explota un globo de chicle con el sonido ‘PAM’.

Esta metáfora de los globos o bocadillos que contienen el texto de los cómics y tebeos será la imagen de un amplio programa de actividades que la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura está preparando para la conmemoración de esta efeméride, ha informado este lunes el Ministerio de Cultura.

Premio Nacional del Cómic 2024, Lema sigue la línea de la obra galardonada, arriesgando en lo formal, con texturas, composiciones y con el bordado como técnica artística principal, que se ha convertido en su seña de identidad.

Sobre el proceso de creación, la autora explica que comenzó «experimentando y buscando ideas a través de los bocetos en mi cuaderno y, cuando llegué a una imagen que me convencía, decidí plasmarla con la técnica del bordado, que es algo que vengo explorando desde hace tiempo». Según detalla, «a continuación, escogí la paleta de colores, aplicando diferentes tejidos y comencé a bordar. Para el pelo me decanté por un hilo flúor que me parecía un material interesante con el que trabajar y, por último, llegó la parte del diseño y de la maquetación».

El cartel se ha producido en todas las lenguas del Estado y está disponible para descarga de manera gratuita para su uso en bibliotecas, en aulas o de forma particular, en el portal temático habilitado por el Ministerio de Cultura. La Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura está trabajando en una agenda conmemorativa de actividades que se desarrollará en todo el territorio nacional..

El Gobierno creó en 2022 el Día del Cómic y del Tebeo, como forma de reconocer el valor del cómic, el peso de su historia y su importancia en el contexto actual, su diversidad, creatividad y calidad. La fecha se escogió en homenaje al día de inicio en 1917 de la publicación de la revista de historietas TBO, que popularizó el modelo editorial de manera expansiva en España y dio nombre al propio fenómeno.

Bea Lema recibió en 2017 el XII Premio de Cómic Castelao de la Diputación de A Coruña por O Corpo de Cristo, su primera novela gráfica, un proyecto autobiográfico que trata la enfermedad mental desde la perspectiva de una niña. En 2022 fue becada para realizar la residencia de novela gráfica en la Maison des Auteurs de Angoulême (Francia).

El libro en el que trabajó la autora gallega, y que estaba basado en aquel primer cómic, ha recibido prestigiosos premios desde que fue publicado en Francia por la editorial Sarbacane bajo el título Des maux à dire y siendo un éxito y en España, editado por Astiberri, con el título El Cuerpo de Cristo.