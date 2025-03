Edith Eva Eger, superviviente del Holocausto

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Los derechos de publicación de La bailarina de Auschwitz young adult ya se han vendido a más de 15 países, entre ellos, EEUU, Reino Unido y Alemania. Esta inolvidable historia de Edith Eger enseñará a las nuevas generaciones que ellos también pueden encontrar esperanza en la desesperanza y que, pase lo que pase, podemos elegir cómo queremos vivir.

Edie es una bailarina y gimnasta de talento que sueña con integrar el equipo olímpico. Entre su riguroso entrenamiento y su lucha por encajar en una familia que la considera «lista pero sin belleza», Edie vive demasiado ocupada para pensar en el estado del mundo. Sin embargo, la vida en Hungría en 1943 es peligrosa para una joven judía.

Justo cuando Edie se enamora por primera vez, Europa entra en guerra y su familia se ve obligada a subir a un tren con destino al campo de concentración de Auschwitz. En estos tiempos oscuros, su amado Eric le da esperanza. «Nunca olvidaré tus ojos», le dice a través de las rendijas del vagón. A pesar del hambre y de los terrores inimaginables de Auschwitz, el recuerdo de Eric mantiene viva a Edie y, contra todo pronóstico, ella y su hermana Magda sobreviven gracias a su apoyo mutuo y a su determinación.

Cuando regresa a casa, Edie solo siente pena y culpa. La supervivencia parece más una carga que un regalo, hasta que se da cuenta de que puede elegir. No puede cambiar el pasado, pero puede elegir vivir e incluso volver a amar.

Esta inolvidable historia enseñará a las nuevas generaciones que ellos también pueden encontrar esperanza en la desesperanza y que, pase lo que pase, podemos elegir cómo queremos vivir. Del libro han dicho palabras como que «la historia de Edith me ha cambiado para siempre», según Oprah Winfrey. «Este libro es un regalo para la humanidad. Una de esas historias únicas y eternas que nunca quieres terminar de leer y que te cambian la vida para siempre.», dijo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz. «Su experiencia única le da una visión muy profunda y creo que mucha gente encontrará consuelo en sus sugerencias sobre cómo afrontar situaciones difíciles.», opinó Bill Gates. «Querido lector: He estado escribiendo este libro durante casi ochenta años. Este parece el momento adecuado para compartir por fin mi historia contigo. Me motiva tu vida. Soy consciente de los desafíos a los que te enfrentas en el mundo actual; realidades preocupantes como la violencia con armas de fuego, el ciberacoso, el cambio climático, una pandemia mundial, índices de ansiedad, depresión, desesperación y suicidio escandalosamente elevados. Quiero aprovechar mis noventa y seis años en este planeta, casi un siglo de vida, evolución y sanación, para convertirme en tu animadora y defensora. Para darte unas pautas para que asumas el dolor. Para que puedas vivir como eres: valioso y libre».