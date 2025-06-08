V. Piednoir escribe 'Cioran antes de Cioran'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado 08 de abril de 2025, Emil Cioran hubiera cumplido 114 años.

El filósofo y escritor rumano nacido en la localidad de Ra?inari (Rumanía) falleció el 20 de junio de 1995 en París, por lo que se cumplirá también en unos días el treinta aniversario de su muerte.

Para celebrar esta doble efeméride, hemos publicado Cioran antes de Cioran, de Vicent Piednoir, un libro en el que el autor francés, sin pretender ser polémico, pero sin rehuir nada,cuenta toda la verdad sobre la juventud de Cioran, y donde, además, se incluyen textos inéditos.

Además, en Ediciones del Subsuelo se puede encontrar Abandonar Coasta Boacii, de Oriol González Fábregas, un enriquecedor diálogo entre el pensador rumano, su tiempo y muchos de sus contemporáneos e Itinerarios de una vida, de Gabriel Liiceanu, un libro abundantemente ilustrado que lleva a cabo un exhaustivo recorrido por la vida y la obra de Cioran, para situar a este original pensador en el contexto de su época. Sin pretender ser polémico, pero sin rehuir nada: la verdad sobre la juventud de Cioran. Como dice Jacques Le Rider en el prólogo de este libro, Vincent Piednoir nos ayuda a entender «el caso Cioran», desde su niñez hasta 1949, cuando adopta la lengua francesa.

A través de artículos de prensa escritos en su juventud, cartas a amigos y familiares y documentos inéditos en español, este ensayo pretende rastrear las influencias ideológicas que acercaron a este brillante intelectual rumano al fascismo y al nacionalsocialismo. Vincent Piednoir sitúa al lector en el momento histórico de Cioran y lo sigue a lo largo de su evolución: desde su infancia, impregnada de cultura alemana y en la que la libertad y la despreocupación dan paso al hastío, pasando por su fascinación por las tesis ultranacionalistas que acompañarán el nacimiento del Estado rumano; su admiración por Hitler y el nazismo; su huida de Rumanía durante la guerra y la confirmación de sus dudas intelectuales y sobre su identidad y, finalmente, cómo abandona su país y su lengua como rechazo de su propia historia. Esta obra intenta aportar una nueva mirada sobre el hombre y su obra que permitan entender las contradicciones que marcaron su vida. Aunque la memoria nunca dejó de estar presente en su pensamiento, Cioran siempre reivindicó la necesidad del olvido.

«Después de leer a Vincent Piednoir ya no se admira a Cioran con la misma ingenuidad que antes, pero aumenta más que nunca la fascinación por su destino y su obra», asegura Jacques Le Rider. Nacido en 1977, Vincent Piednoir, como especialista en Cioran, ha codirigido en Éditions de L´Herne, el Cahier Cioran (2009), ha establecido y anotado la edición de Lettres 1961-1978 entre Cioran y Armel Guerne y ha traducido del rumano, junto con Gina Puica, Bréviaire des vaincus II.

Ediciones del Subsuelo añade la referencia de uno de los autores españoles que más conoce la obra de Cioran. Destacan entonces desde la editorial la figura de Fernando Savater, uno de los filósofos contemporáneos españoles de referencia. «No se puede encasillar a Cioran en ningún movimiento literario o filosófico, en ninguna escuela ni en ninguna moda», asegura el profesor Savater. Y sirva esta primera persona del propio Cioran para confirmar sus enigmas: «He observado en muchas personas informadas que me conocían que se equivocaron al hacerme un diagnóstico. Lo cierto es que lo he hecho todo para provocar juicios falsos, ingeniosos y, ciertamente, seductores, pero falsos». Certera aunque enigmática autodescripción.

Acerca de E. M. Cioran. Itinerarios de una vida, una publicación con abundante documentación e ilustración, Gabriel Liiceanu lleva a cabo un exhaustivo recorrido por la vida y la obra de Cioran, para situar a este original pensador en el contexto de su época. En la segunda parte, El apocalipsis según Cioran, a través de la última entrevista filmada a Cioran, el lector conocerá de primera mano la arrolladora personalidad de este pensador rumano. Simone Boué, su inseparable compañera, también aporta algunas anécdotas sobre su relación con él.

Y para más señas, en este caso y por así decirlo savaterianas, la presentación de este libro en conmemoración de Cioran suma palabras escritas por Fernando Savater, con fecha de 21 de junio de 1995. «¿Por qué escribía? Quizá por ansia de componer «un libro ligero e irrespirable, que llegase al límite de todo y no se dirigiera a nadie». Insistió una y otra vez en las mismas cuestiones, hurgando de mil maneras en la estremecedora fragilidad de lo que somos y en el inabarcable delirio de lo que apetecemos, rezongando irónicamente contra su propio empeño pero sin cansarse nunca de él ni aburrirnos con él», relata un conocedor analítico de la obra de Cioran de la talla de Fernando Savater.