Carmen Louzán sale del armario literario

Carmen Louzán publica El ratón ilustrado y otros relatos, un debut literario a los 97 años que recopila medio centenar de relatos cortos escritos en los talleres de escritura en los que ha participado en los últimos veinte años, y que ha sacado del armario su hija, Virginia Hebrero. Todo empezó con una frase del escritor Iñaki Martínez, quien leyó una selección de los relatos a petición de su amiga la periodista Virginia Hebrero, que ya barruntaba la posibilidad de publicar los escritos de su madre. «Carmen Louzán tiene que salir del armario», sentenció. Martínez, autor de Arresti y finalista del Premio Nadal en 2015, explica en el prólogo la impresión del lector ante estos relatos: «El conjunto de la obra de Carmen desafía las fronteras de la lógica, empuja a una burla de lo establecido, lo hiere, no oculta su espíritu trasgresor». «¿Cómo se le ocurren estas historias a una mujer como Carmen Louzán, un ama de casa que empieza a frecuentar talleres literarios a una edad ya madura?», se pregunta Martínez, quien confiesa no tener respuesta ante estas historias locas, de humor negro y absurdo, a veces con una crítica social sutil a un mundo, muchas veces también absurdo, y otras con una sentencia final llena de realidad. «La oveja negra, cansada de estar siempre sola, se fue a hacer unas mechas». Así comienza una de estos delirantes relatos, que cuentan la historia de un ratón ilustrado; de un hombre al que cortaron la cabeza pero no pudo enterrarla por una huelga; de un obrero enterrado como un faraón; la de un chimpancé al que no dejan entrar al cine; la de una pulga viajera o las navidades en la cocina de la tía Lola («que un día se fue al cielo y se acabó la magia»). «Siempre me movía por el borde del margen establecido, mirando las cosas desde otra ventana», confesó.