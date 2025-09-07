Ann Cleeves: 'Muerte en el páramo'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mañana lunes, 8 de septiembre, se publica Muerte en el páramo, de Ann Cleeves, una apasionante novela protagonizada por la inspectora Vera Stanhope, en la que se basa la famosa serie de televisión Vera emitida en Filmin.

Vuelve la autora de Cuervo Negro y Noches blancas, best seller del New York Times, reina del noir escocés y ganadora del CWA Gold Dagger Award.

Han pasado diez años desde que el cuerpo de la quinceañera Abigail Mantel apareció en una zanja y Jeanie Long, la novia de su padre, fue condenada por el crimen. Justo cuando Emma Bennett, la mejor amiga de la víctima, regresa a Elvet, el pueblo donde todo sucedió, aparecen pruebas que demuestran la inocencia de Jeanie, y eso quiere decir que el asesino de Abigail sigue libre. La inspectora Vera Stanhope es la encargada de investigar el caso y, a medida que avanza en sus pesquisas, los secretos del pasado quedan al descubierto. Todo el mundo miente para protegerse, pero Vera debe atrapar al asesino, y rápido.

Producida por ITV Studios, la adaptación cuenta con catorce temporadas de éxito y al igual que Shetland se ha convertido en una serie criminal de culto. Los casos pondrán a prueba a la detective más sagaz y obsesiva del Reino Unido, a quien da vida la 2 veces nominada al Óscar, Brenda Blethyn. En España la serie se estrenó en Filmin el pasado mes de julio y ya están disponibles todas las temporadas.

Ann Cleeves es una novelista británica, autora de best sellers que han inspirado tres exitosas series de televisión: Shetland, protagonizada por Douglas Henshall; Vera, protagonizada por la nominada al Óscar Brenda Blethyn, e Inspector Venn, protagonizada por Ben Aldridge. Su libro Cuervo negro ganó el prestigioso Gold Dagger Award de la Crime Writers» Association a la mejor novela negra, y Ann Cleeves recibió el Diamond Dagger de la CWA en 2017. En 2022 fue nombrada dama de la Orden del Imperio Británico por su contribución a las letras y la literatura. Principal de los Libros ha publicado las dos primeras novelas de su serie Shetland, Cuervo negro y Noches blancas. Muerte en el páramo es la primera entrega de la serie de la detective Vera Stanhope en Principal de los Libros.

Durante diez años, Emma había tratado de olvidar el día en el que descubrió el cuerpo de Abigail. Ahora se obligaba a sí misma a recordarlo, contándoselo como si fuera otra de sus historias. Era noviembre, y Emma tenía quince años. El paisaje había quedado oscurecido por nubes que auguraban tormenta, coronado por el color del barro y de los tallos de judías ennegrecidos por el viento. Emma había hecho una sola amiga en Elvet. Se llamaba Abigail Mantel, y tenía el cabello del color del fuego. Su madre había muerto de cáncer de mama cuando Abigail tenía solo seis años. A Emma, quien tenía sueños secretos en los que su padre moría, le sorprendió cuánto envidiaba la compasión provocada por la historia de su amiga. Abigail no vivía en una casa con corrientes y humedades, ni tampoco la arrastraban a misa cada domingo. El padre de Abigail era tan rico como alguien podía ser. Emma se preguntó si sería esa la historia que se contaba también en aquel entonces, pero no conseguía recordarlo. En realidad, ¿qué podía recordar de aquel otoño? El vasto cielo oscuro y el viento cargado de arena que siempre terminaba esparcida por su cara mientras esperaba el autobús del colegio. La rabia que sentía hacia su padre por haberlos traído a aquel lugar.

Y Abigail Mantel, tan exótica como una estrella de televisión, con ese pelo indomable y su costoso fondo de armario, sus eternos pucheros y sus poses impostadas. Abigail, la niña que se sentaba junto a ella en clase y le copiaba los deberes, que sacudía el pelo con desdén frente a los chicos a los que les gustaba. Conservaba dos recuerdos muy contradictorios entre sí. Por un lado, un paisaje frío y monocromático. Por otro, aquella niña de quince años, de colores tan intensos y cálidos que podía quitarte el frío solo con mirarte. Eso cuando estaba viva, por supuesto. Tras su muerte, Emma la había notado tan fría como la zanja congelada donde la había encontrado. Emma se obligó a recordar el momento en el que descubrió el cuerpo de Abigail; era lo mínimo que le debía...