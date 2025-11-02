El ingenio de tejer palabras de Carlota de Benito

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El ingenio de tejer palabras, editado por Geo Planeta, y del que es autora Carlota de Benito Moreno, se presenta como un libro que no es un manual para empollones ni una recopilación de normas gramaticales. Y es una historia de gramática, neurociencia y diversidad cultural. Qué historia hay detrás de haiga, sabo y otras formas irregulares? ¿Qué se conecta en nuestro cerebro cuando conjugamos verbos? ¿Qué error comete Ana Torroja al cantar «La fuerza del destino»? ¿Y tan mal está decir habrán crisis? «Es una invitación a reconciliarte con la gramática que un día odiaste. Con humor, con historias y con algunas sorpresas, la lingüista Carlota de Benito nos descubre que detrás de nuestra lengua hay una lógica», aseguran sus editores.

Más recomendaciones: lean este libro para reconciliarse con la lengua. Para volver a enamorarse de ese idioma que heredamos y que — querámoslo o no — estamos reinventando día tras día. Porque aquí no hay solo palabras. Hay mirada. Hay ética. Hay amor. Y, sobre todo, hay una voz que late. Una voz que no corrige. Que no grita. Que no ordena. Una voz que, como la buena literatura, se inclina y susurra y late.

Y la propia autora dice: «Pretendo que este libro sea un triple viaje: primero, un viaje por el español y sus reglas; segundo, un viaje por ese «lóbulo lenguaraz» de nuestro cerebro, pues comparando distintas formas de decir lo mismo — es decir, distintas reglas del español de distintos sitios — podemos entender los mecanismos mentales necesarios para llegar de una forma a la otra, y, tercero, un viaje por los territorios en que se habla español de distintas formas. Me centraré sobre todo en el español de España, que es el que conozco mejor, pero a veces cruzaremos el Atlántico para llegar a América. Como es un libro de viajes, al final del todo encontrará una pequeña guía dialectal de España, que podrá consultar antes de viajar por nuestro país. El viaje no será en avión, sino en ejemplos, muchos ejemplos. Pronto descubrirá que los lingüistas navegamos entre ejemplos, que a veces recreamos y a veces extraemos de compilaciones de textos, que llamamos corpus, o incluso de atlas lingüísticos, que fueron creados con paciencia preguntando a lugareños por su forma de hablar. Ojalá le gusten, lector desconocido, estos tres viajes y ojalá le despierten la misma fascinación que a mí. Aunque, se lo advierto, no es un viaje sin riesgos: si le gusta, no podrá evitar analizar cómo hablan las personas de su alrededor. ¡Es adictivo!».

Del prólogo se encarga el periodista Rubén Amón, quien explica que «El ingenio de tejer palabras es, también — y tal vez sobre todo — una elegía al error. A esa «equivocación» que no es más que semilla de cambio. Carlota recuerda que la lengua no se equivoca: evoluciona. Que lo que hoy es desliz, mañana será norma. Que la historia del idioma es la historia de sus desvíos, como ocurre en la historia del arte. Un accidente abrió a Jackson Pollock el camino de la vanguardia. Este libro no es un manual. Es un viaje. No es cartilla, sino expedición hacia el corazón del lenguaje. Carlota nos acompaña desde el «sepo» al «habemos», desde el «contestastes» de Mecano hasta las mutaciones fascinantes del judeoespañol. Y lo hace sin almidón, sin solemnidad, sin el tono distante del experto. Su erudición es horizontal: pisa el barro y sale limpia. Y lo más raro: lo hace con humor. Porque este libro también se ríe. No con ligereza banal, sino con esa risa que ilumina. Hay guiños, chispazos, momentos de ingenio que el lector — avisado o no — agradecerá como quien se encuentra un billete de 20 euros en el bolsillo de un abrigo. No es común reírse leyendo sobre formas no personales del verbo. Y sin embargo, pasa. Carlota tiene ese talento: ver la comicidad en una oración gramatical como otros la ven en un debate parlamentario. Y lo logra porque no escribe «sobre» la lengua. Escribe desde dentro de ella. Desde esa pasión que nace al entender por qué hay dos verbos para ser y ninguno para saber a qué sabe uno. Desde la perplejidad de ver que «sepo» es más lógico que «sé», aunque la norma lo haya exiliado. Desde la certeza de que decir «habemos» no es solo posible, sino necesario, si de verdad queremos incluirnos en lo existente. Hay aquí una pedagogía sigilosa. Una pedagogía del oído. Porque Carlota no solo enseña gramática: enseña a mirar, a escuchar. A descubrir rarezas, desvíos, formas que estaban, pero no veíamos", relata.

Y añade Amón que "a entender que cada palabra arrastra una historia. Que el español — como toda lengua viva — es archivo ambulante de choques, viajes, modas, tabúes y huidas. Que una abuela canaria puede estar más conectada al futuro del idioma que un editorial académico».