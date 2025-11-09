J.J. Benítez: «Más de un centenar de civilizaciones no humanas están aquí»

Publicado por Antonio Dopacio Madrid Creado: Actualizado:

El investigador y periodista J. J. Benítez lanza Están aquí, un libro con el que vuelve al mundo editorial, tras un periodo complicado en lo personal y renovado gracias a un nuevo matrimonio, en el que denuncia engaños y ocultamientos de las cúpulas militares en todo el mundo en el denominado fenómeno ovni. A sus 78 años, este personaje incansable que ha dado la vuelta al mundo más de 50 veces, quiere mostrar, en base a la recopilación de cientos de casos ovni investigados por él mismo desde que se inició en el periodismo, el supuesto hostigamiento y mentiras que los mandos más relevantes de los ejércitos de todo del mundo han realizado y siguen haciendo para «ocultar que los extraterrestres están aquí desde hace siglos». En Están aquí hay entrevistas con testigos, con personalidades, e incluso con mandos de diferentes fuerzas militares de varios países.

—Con casi mil páginas ¿«Están aquí» es el compendio de las investigaciones que lleva realizando durante 40 años?

—Hay una gran parte de esos trabajos, pero aún me quedan en cartera otros muchos más. He procurado sacar lo más destacado, lo más llamativo, donde se ve con absoluta claridad como los militares de todo el mundo ocultan información.

—Cuenta en el libro que hace años quisieron deshacerse de usted... —Sí tuve un problema muy grave. A finales de los 90 saqué el libro Materia reservada, en el que denunciaba el fraude de la desclasificación de los expedientes ovni de la Fuerza Aérea Española, demostrando cómo habían manipulado informes y que los expedientes más importantes jamás salieron a la luz y eso no gustó.

—¿Qué ocurrió entonces?

—Tras volver de una entrevista con unos militares en Perú, con quienes tomé unas copas, me encontré muy mal y me hicieron una analítica en la que me encontraron una Chlamydia pneumoniae. Una bacteria que obstruye las arterias y termina provocando un infarto. Pero según me dijeron solo se puede adquirir porque te la inyecten o porque te la bebas. Tras dar muchas vueltas estoy seguro de que me la dieron en la bebida en Lima.

—¿Cuáles son las conclusiones de «Están aquí»?

—Que el fenómeno ovni es real, son civilizaciones no humanas, más de cien, que están aquí desde la noche de los tiempos. Tengo la teoría de que pueden ser nuestros primeros padres, quienes a un tipo de primates, los lémures, les intervinieron genéticamente para dar lugar a la inteligencia humana. También, que los militares lo saben desde, al menos, hace 80 años y lo ocultan porque no les interesa que la opinión pública sepa lo que está pasando.

—¿Juega algún papel la espiritualidad en el conocimiento de estos casos?

—Lo primero que debería conocer la opinión pública es lo que está pasando. Básicamente deben tener conocimiento de que nos están visitando más de cien civilizaciones no humanas que nos llevan una ventaja enorme desde el punto de vista técnico. Una vez hecha esta realidad es cuando uno puede hacerse preguntas. ¿Cómo son desde el punto de vista intelectual o espiritual?. Ahí es donde no estamos seguros.

—¿Por qué?

—Porque sabemos que están muy desarrollados desde el punto de vista técnico, pero tengo mis dudas con respecto al otro tema, porque algunas de esas civilizaciones agreden a los seres humanos y nos matan, sin justificación ninguna, y eso nos lleva a pensar: ¿qué pasa? ¿somos una granja? Ese punto no está claro.

—¿Cómo ha cambiado en 50 años de investigación la actitud del público hacia estos fenómenos ovni?

—En estos momentos, la mayoría de la gente acepta la realidad del fenómeno ovni y no veo el rechazo que existía hace 60 o 70 años. Especialmente entre los jóvenes. Otra cuestión es que la sociedad se pueda movilizar para que los militares desclasifiquen los archivos de este tipo. Eso lo veo muy difícil.

—¿Cree que en estos momentos difíciles en la política internacional pueden estar interviniendo de forma directa algunos sujetos de esas civilizaciones que menciona?

—Es complicado de contestar. Hay una rama dentro de la ufología que trata de los supuestos infiltrados. Que son seres no humanos que tienen la capacidad técnica de adoptar un cuerpo como los nuestros y mezclarse en la sociedad sin que nadie se percate. Si esto es así, y yo lo he investigado bastante y creo que sí, esto nos llevaría a una situación de ser una sociedad controlada, pero desde hace mucho tiempo. Pero claro, esto es un terreno especulativo.

—¿Existen todo tipo de seres de esas civilizaciones que nos visitan? —En mis archivos tengo más de mil casos de la descripción de los seres que tripulan esas naves ovni y posiblemente tengo una mínima parte de lo que pasa y, probablemente, entre ese millar largo de seres, hay de todo tipo. Algunos de ellos incompresibles para la razón humana. Desde un «saco de patatas con ojos» que se mueve, hasta un ser de ocho metros de altura. Hay una variedad increíble.

—¿Qué mensaje principal quiere que transmita el libro?

—Pretendo que los lectores vean físicamente, con documentos y testimonios, qué es el fenómeno ovni y cómo lo esconden, pero no ahora, desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Se ha investigado este fenómeno desde las cúpulas militares de todo el mundo y se tienen testimonios asombrosos. Yo me he enterado de una mínima parte de lo que esconden. De lo que se trata es de que la gente abra los ojos y se dé cuenta de lo que está pasando. Otra cuestión es que podamos hacer algo, que lo dudo.

—¿Es su trabajo más arriesgado?

—Se les llama mentirosos, ladrones y manipuladores a los militares… y no perdonan.

—Decía en el libro «Gog» que en 2027 podría venir un desastre mundial, un cuerpo celeste que se dirigía a nuestro planeta con un resultado fatal. ¿Qué piensa ahora?

—Creo que la sociedad humana está muy enferma, muy confundida, muy masacrada por las cúpulas políticas, militares, comerciales, etc. Uno tiene la tendencia a creer que todo esto va a acabar muy mal, ¿podría ser Gog quien hiciera esa purga?. ¡Ojalá esté equivocado!