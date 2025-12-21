Navidades de cuento

Algunos escritores leoneses se dejaron seducir por la magia de personajes que entran en casa con los zapatos llenos de frío y el corazón lleno de calor. Pereira (Villafranca del Bierzo, 1923-2009) publicó su primer cuento en este periódico el 23 de diciembre de 1957. Lo tituló Cuento de Nochebuena. «Voy a contar una Nochebuena que viví hace muchos años, justo cuando yo empezaba a darme cuenta de las cosas, cuando cada mañana sentía la sensación de estrenar un mundo recién hecho, oloroso a virginidad...». El relato es un viaje a pie entre Fonsagrada y Villafranca y los personajes caminan con prisa para celebrar a tiempo la Nochebuena en casa: un niño, su abuelo y el burro Macario.

Luis Mateo Díez, que está actualmente preparando su próxima aventura literaria —tiene varios títulos «guardados en el cajón»—, pese a su extensa bibliografía, confiesa que no ha escrito nunca ningún relato navideño. Por el contrario, su amigo y también académico de la RAE José María Merino, experto en mirar de reojo a la realidad, ha navegado en varios relatos por aguas navideñas. El nacimiento en el desván es un relato navideño atípico del maestro del relato breve español. Una inusual nieve estival aviva el deseo largo tiempo postergado del anciano protagonista de confeccionar un nacimiento navideño. Sin embargo, este nacimiento no representará el clásico belén, sino el pequeño pueblo en que habita. El resultado será tan realista que la imitación en miniatura comenzará a confundirse con la vida misma. Con este relato, Merino inició su antología Cuentos del reino secreto. En el microrrelato Otra historia navideña, el escritor leonés aborda la historia de dos subsaharianos que llegan a la costa y la mujer da a luz a un niño en un establo próximo a la playa...

Estos cuentos no tienen renos ni Papa Noel de traje rojo. Pero comparten la misma certeza: la Navidad no es cuando todo es perfecto, sino cuando, a pesar de todo, alguien enciende una luz. Autores de todo el mundo han convertido estas fechas en el escenario perfecto para explorar el alma humana. El padre indiscutible de la Navidad literaria es Charles Dickens. Su Cuento de Navidad (1843) no solo popularizó la figura del avaro Ebenezer Scrooge y sus visitas fantasmales, sino que transformó la percepción victoriana de las fiestas. Dickens, con su pluma crítica, usó la Navidad para denunciar la pobreza en la Inglaterra industrial, convirtiendo la novela en un icono que ha inspirado innumerables adaptaciones. Otro británico, J.R.R. Tolkien, optó por un enfoque más íntimo y fantástico en Cartas de Papá Noel, una colección de misivas que escribió a sus hijos entre 1920 y 1943, donde describe las aventuras del Polo Norte con un toque de su mitología personal.

Del otro lado del Atlántico, Truman Capote nos regaló Un recuerdo navideño (1956), una novela semiautobiográfica que captura la inocencia rural del sur estadounidense. Ambientada en la Alabama de los años 30, sigue la amistad entre un niño y su anciana prima mientras preparan pasteles de frutas para las fiestas. Es una historia tierna pero teñida de nostalgia, que evita el almíbar para ahondar en la soledad y el paso del tiempo. Agatha Christie, la reina del misterio, sitúa en Navidad de Hércules Poirot (1938) un asesinato familiar en una mansión nevada durante las celebraciones. Aquí, la Navidad sirve de pretexto para reunir a sospechosos bajo un mismo techo, con Poirot desentrañando secretos en medio de villancicos y tensiones heredadas.

En España, la tradición navideña literaria ha florecido más en los últimos años. ¿Qué harías si te condenaran a pasar un mes con un desconocido muy atractivo? Este es el dilema que plantea Isabel Cánovas, en Condenada Navidad, una novela que juega con el misterio, el romance y la comedia. Sonia Puente aporta un giro urbano en Avenida Santa, edificio Claus, donde los vecinos de un bloque madrileño viven una Navidad caótica llena de secretos y romances cruzados, recordándonos que las fiestas en la ciudad pueden ser tan impredecibles como un temporal.

El italiano Gianni Rodari, muy leído en España, ofrece en El planeta de los árboles de Navidad una fábula infantil pero profunda sobre un niño que viaja a un mundo donde las fiestas son eternas, una novela que encierra una crítica al consumismo. En el ámbito clásico español, ecos navideños resuenan incluso en escenas de Nada de Carmen Laforet, donde la posguerra tiñe las fiestas de amargura.

Un día, Paul Auster —al que León otorgó el Premio Leteo— recibió el encargo del New York Times de escribir un cuento navideño. Abrumado por la tarea («¿Qué sabía yo acerca de la Navidad?», se pregunta), decide que la narración que escriba huirá de la común sensiblería que impregna esa época hibernal. En busca de inspiración, sale a pasear y acude al estanco de Brooklyn regentado por su amigo Auggie Wren, un peculiar fotógrafo que retrata, diariamente, la misma esquina del barrio y el paso del tiempo. Será él quien ofrezca al autor esta peculiar historia, que comienza con el hallazgo casual de una cartera perdida, y que fue la semilla del guión de la película Smoke. En La Nochevieja de Montalbano, Andrea Camilleri reúne veinte relatos en los que su peculiar comisario, sabio intérprete del arte de vivir, se supera a sí mismo. Una palabra fuera de tono, un gesto demasiado brusco o un detalle incongruente es suficiente para poner en movimiento la maquinaria del comisario más famoso de Sicilia. Los crímenes y criminales en escrutinio de Montalbano son pintorescos y variados. La guinda de esta divertida recopilación: Montalbano, a punto de celebrar la Nochevieja, tiene un ataque de melancolía. La única luz esperanzadora son los arancini que ha cocinado la criada, una comida típica siciliana.

Mujercitas, de la escritora estadounidense Louisa May Alcott, publicada en 1868, es un clásico navideño. El libro, con numerosas adaptaciones cinematográficas, contiene algunos pasajes que transcurren en esas fechas, aunque no sea una novela estrictamente navideña.

Ya sea en la niebla londinense de Dickens o en las calles iluminadas de Madrid, los escritores siguen encontrando en estas fechas un pozo inagotable de inspiración.