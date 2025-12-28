Máximo Huerta: ‘Mamá está dormida’

«La escritura de Máximo Huerta logra transformar el dolor en una belleza profundamente humana». Lo dice Luis Landero y el autor valenciano regresa con Mamá está dormida, uno libro llamado a emocionar a sus muchos seguidores, que encuentran en los libros del también periodista televisivo al cómplice mecesario para entender el mundo, aguantarlo, sufrirlo y disfrutarlo. Y él devuelve todo a cambio de esa lectura de obras en las que los sentimientos son trama y una manera firme también de ejercer el derecho a vivir, aunque no sea fácil. Editado por Planeta, se dice de Mamá está dormida que el escritor y periodista Máximo Huerta firma una novela conmovedora para hablarnos de lo que callamos, de lo que olvidamos… y de lo que nunca se borra del todo.

La memoria, el amor incondicional y los secretos familiares juegan aquí una partida completa con todas las consecuencias. Una madre, un hijo y una revelación inesperada. A veces, el viaje más largo es hacia tu interior. Cuando Aurora comienza a perder la memoria le pregunta a su hijo: «Y tu hermano, ¿dónde está?». Una frase que podría ser cotidiana y trivial si no fuera porque ese hijo, de cincuenta y tres años, siempre había creído que era el único. ¿Será cierto o se trata de una alucinación? ¿Cómo podría cambiarle esto la vida? ¿Pesan más los recuerdos borrosos de su madre o las certezas que afloran entre las grietas de sus discusiones? Para descifrar la verdad, ambos iniciarán un viaje en autocaravana junto con su vieja perrita hasta Vera de Bidasoa, un pueblo entre montañas donde Aurora vivió de joven al abrigo de la dura y siniestra Sección Femenina.

Máximo Huerta (Utiel, Valencia, 1971) es escritor y periodista. Ha publicado las novelas Con el amor bastaba, El susurro de la caracola, Una tienda en París, La noche soñada (con la que ganó el Premio Primavera de Novela 2014), No me dejes (Ne me quitte pas), La parte escondida del iceberg, Firmamento, Adiós, pequeño (galardonada con el Premio de Novela Fernando Lara 2022) y París despertaba tarde (2024).

Es autor de los relatos El escritor, Elsa y el mar y Partir de cero; de los libros ilustrados Mi lugar en el mundo eres tú, Paris sera toujours Paris y Viva la Dolce Vita, así como de la colección de columnas periodísticas recogidas en Intimidad improvisada y del cuento infantil La banda de Olivia. En 2023 cumplió uno de sus sueños de la infancia al inaugurar La Librería de Doña Leo, que en poco tiempo se ha convertido en un maravilloso centro de convergencia literaria y cultural en Buñol, Valencia. Su última obra es Mi pequeña librería (Lunwerg, 2024).