Roberto González-Quevedo: «Hace falta tolerancia»

Las preguntas son muy interesantes y al contestarlas he sido sincero en mis opiniones, de manera que son críticas con el proceso actual de difusión del leonés. En fin, se trata de mi opinión, que seguramente no coincida con la tuya. En todo caso, resultará interesante para los lectores». Entre otras cosas, "al ILC le pido más tolerancia", dice. Aunque se trata de cierta conversación al margen de la entrevista puede que indirectamente sea la mejor introducción para atraer la atención del lector. Ojalá sea así. La verdad es que a partir de cierto momento de este artículo, por supuesto cuando se torna en entrevista y se pasa al leonés, a hablar en la lengua leonesa que tanto reivindica el protagonista, además de que todo el mérito corre de este entrevistado, hay que reconocer que vienen curvas, porque no es tan fácil o tan igual de leer y entender como eso que se dice cuando se ven, por ejemplo, traducidas las placas del callejero leonés. Pero el fin de semana también es para emociones esforzadas como intentar leer, comprender y hacerse hasta con la grafía, que algunos errores puede que incluya. A veces parece que esto de las lenguas y su conservación lleva a cierta actitud de pedir disculpas, a unos y otros. Puede que, como dice el ya para muchos clarísimo invitado de estas páginas de hoy: Roberto González-Quevedo la política contamina siempre o influye para mal. Está aquí González-Quevedo para hablar de su último libro, titulado Siempres pensatible. Fragmentos de beisos, de Pesicia, de venenos ya d’outos trabachos viaxeiros. Y llega desde Oviedo a León Roberto González-Quevedo y de alguna forma este viaje es el resumen de gran parte de su labor investigadora, divulgadora y creadora. Siempre en el Norte de León. ¿Pero se puede ser ciudadano del mundo y apostar por los pequeño? ¿Se puede ser intelectual de amplias miras y creer a pies juntillas en la esencia del habla que surge de los pueblos? La respuesta es ‘sí’, si hablamos de González-Quevedo.

—No tou casu hai dous virtudes: el contenidu ya la forma del contenidu dando sentidu a la l.lingua l.leonesa. Supongo qu»habrá dalgún contrapesu. Nesti Siempres pensatible ¿por ónde te dexeste l.levare?

—La finalidá del escritu l.literariu yía, pa mi, l.lograr un resultáu estéticu ya pa esu fai falta que la forma l.literaria seya guapa ya que la idea, los pensamientos seyan prestosos. Una forma l.literaria buena, pero vacía de contenidu poderosu dexa de ser una buena forma l.literaria, pierde valir estéticu. Siguiendo esti principiu, nesta obra cabera mía, Siempres pensatible, quiero axuntar a una espresión escrita depurada unos pensamientos que seyan importantes, polo menos pa mi. Paezme que l.logréi este oxetivu, anque tien que ser el l.lector el que lo afite. El l.libru tien trozos de pensamientos en cuantas al contenidu. Ya la forma yía tamién fragmentaria. Siempres me prestóu vivire la vida como una riestra de fragmentos ya gústame tamién la l.literatura que va afilvanando los treitos de la esistencia. Siempres pensatible quier sere una manifestación d’el.lo. Por esu mesmu no sotítulu se diz que’l l.libru se compón de fragmentos de cousas dispares: fragmentos de beisos, fragmentos de la identidá ya de la conspiración pa l.lograla ya de los venenos, aludiendo a la magnífica obra de Gamoneda sobre esti tema. Destacaría tamién las alcordanzas que guardo de cuando fui escolín na escuela de Palacios del Sil, momentos mui guapos d’un mundu que yá pasóu ya que yera, al mesmu tiempu, ásperu ya entrañable. Tamién en Siempres pensatible puen l.leese los diarios de la mia estancia por tierras de los países celtas (Escocia, Gales, Cornualles), nun viaxe iniciáticu que fix va muitu tiempu. Ya tamién tán los diarios d»unos anos decisivos, de 1980 ya 1981. Dalgunos testos yá s»espublizaran, pero nun se difundieran por León. Al escribire busco cubrire los espacios l.literarios non cultivaos en pal.luezu ya por eso escribí l.libros policíacos, eróticos, de ficción hestórico-l.literaria, ensayos, etc. Agora toca la perceición de la vida como sucesión de momentos, sucesión más inventada por nós mesmos que propia de la realidá.

—Digo «dexate l.levar», anque tengo más conceutu de ti como dalguién más dau a planificar qu»a improvisar. ¿Cuál sedría güei el tou plan como escritor?

—Sí, la verdá yía que tola mia producción l.literaria foi planificada, nada se fixo por casualidá. Hai una planificación interna, mía, que brota de los pasos vitales ya de los ritmos de la esistencia. Outra yía la planificación afitada en contribuir a faere un corpus l.literariu sólidu ya completu en pal.luezu. El gran escritor austriacu Robert Musil escribiera una vez que namás con esfuerzu somos a xunir, a dar sentidu a las esperiencias estremadas de la vida. Nesti l.libru escuecho una pequena parte de la mia vida en brutu, ensin aditivos, recuperando piezas que más tarde axeitanon, falando metafóricamente, una casa.

—Pienso que’l tou l.labor como divulgador, difusor, responsabilizador mesmamente de la l.lingua l.leonesa da los sous frutos. ¿Tienes esa sensación?

—En realidá you soi namás unu de los que cuantayá contribúin a revitalizar el patrimoniu l.lingüísticu. Nun me presta la idea d’asumir protagonismos. Pero la verdá yía que gracias al trabachu de muita xente hai agora frutos, anque non de manera uniforme. Por exemplu, yía un éxitu la revitalización nas zonas onde la l.lingua ta viva, como nel Altu Sil (nesta zona hai yá una producción l.literaria enorme, hai una normativización gramatical ya ortográfica consolidada ya tamién un consensu social mui grande). Avanzóuse tamién muitu en sectores universitarios o de xente mui informada ya tamién hai más sensibilización no conxuntu de la población. Pero hai que reconocere qu»en gran parte del territoriu avanzóuse bien poucu a nivel popular.

—¿Qué pasos habían dase? Senciel.los, posibles, por favor...

—Pa que’l l.leonés tenga futuru faen falta, según la mia esperiencia, cuatro cousas. En primer l.lugar, la prudencia. Esto quier dicir siguir el principiu de realidá. Confundir la fantasía personal conos datos de la realidá significa enquivocase dafeitu. La realidá l.lingüística de la provincia de León yía la que yía: en gran parte del territoriu la l.lingua tradicional ta perdida, la realidá l.lingüística carauterízase pola diversidá. Querer, por exemplu, someter el patsuezu a un xugu diseñáu na capital, yía una maldá condenada al fracasu. En segundu l.lugar, gradualidá. Hai que dar pasos que la xente seya quien a asimilar. En tercer l.lugar, separar la l.lingua de la política. Nós, nel casu del pal.luezu, siempres defendimos la l.lingua pola l.lingua, al marxen de la política. Dame la impresión de que nun falta xente que quier defender la l.lingua como arma pa fundamentar un postura política. En cuartu l.lugar, la sociedá nuesa yía sofisticada ya culta ya hai diversas formas d»entender la l.lingua. El Instituto Leonés de Cultura tien que cambiar ya ser más independiente, tien que tener una postura abierta ya tolerante, escuitando a tola xente. Hai muita xente trabachando na l.lingua a la que nun se tien en cuenta. El ILC tien qu’aceutar qu’hai distintos puntos de vista. Por exemplu, debe dexar d’avalar la política de cierta entidá de la capital que nos últimos tiempos se dedica a agredir al patsuezu: cambiando’l nome de la l.lingua, pretendiendo distinguir entre babianu ya patsuezu. Hai muita ignorancia ya mala voluntá: se desprestixa al gran l.lingüista babiano Guzmán Álvarez, el primeiru qu’estudióu’l patsuezu, palabra qu’él atestigó en Babia como glotónimu. Hai xente malvada que ta semando la división ya l’enfrentamientu ente la población de L.león ya esto yía grave, porque esa orientación sectaria fai que vaya aumentando la xente que ve «lo leonés» como una cousa impuesta ya achena. Tán debilitando’l sentimiento l.leonés. Fíxose muitu mal ya nun séi si habrá tiempu pa remedialu.

—Crees que’l tou l.labor en tou esti tingláu ta reconociéndose?

— Toi mui satisfeitu del reconocimento que me da la xente que conozo, pero yía una cousa que nun me preocupa. Nun entaméi la escritura na nuesa l.lingua pa tener reconocencia denguna. Pero siento que muita xente agradez la mia trayeutoria ya eso qu’hai que tener en cuenta que you escribo en patsuezu, una modalidá l.lingüística que pa muita xente de la provincia distánciase de la propia de la sua tierra. En xeneral, la xente l.leonesa nun yía sectaria, yía tolerante ya sabe apreciar lo auténticu, anque tenga rasgos diferenciadores. Tamién soi consciente de que la mia actitú molesta a xente que quier agora imponer modelos ficticios. Pero you soi consecuente ya sigo’l mieu sendeiru ya igual que dende un principiu quixi defender la nuesa l.lingua del dominiu del castel.lanu, defenderéi la l.lingua minorizada contra las nuevas élites que vienen del mundu urbanu, que pretenden imponer el sou nuevu modelu. A mi paécenme los «nuevos caballeros castellanos», tan altivos, centralistas ya clasistas. Garran un asientu na capital ya quieren gobernar a tola provincia, despreciando las iniciativas de los territorios non urbanos. Como saben qu’esa actitú nun se tolera, mascáranse diciendo que «sí a tolas variedades», pero el.los espués quieren sere los reis qu’imponen la corona ya la obligación final. Usan argumentos demagóxicos ya ridículos. Por exemplu, dicen que’l patsuezu tien el mesmu estatus que l’idioma de cualquier outra zona, ignorando que la l.literatura en pal.luezu yía más importante que la de toul restu de las zonas de la provincia ya que l’idioma pal.luezu ta normativizáu dafeitu. En realidá nun lo faen pa dar prestixu a esas otras zonas, sinón pa rebaxar ya desprestixar al pal.luezu.

—¿Qué escritor universal te prestaría qu’hubiera escrito en lleonés?

—Entramos no campu de la ficción, de la historia ficticia de la l.literatura. Yía prestoso xugar a el.lo. Entós, pienso que, de los clásicos de va tiempu, prestaría que Francisco de Quevedo (s. XVII) hubiera escrito na nuesa l.lingua. En cuantas a los contemporáneos, prestaríame que fuera William Faulkner (s. XX).

Puede que estas respuestas, tal y como advierte, despierten cierta polémica. Tal vez, bienvenida sea tratándose de una propuesta de debate pacífico y constructivo. A este lado del ring dialéctico estaría Roberto González-Quevedo. Nació en Palacios del Sil, en 1953. Filósofo, antropólogo y lingüista español. Actualmente reside en Oviedo. Es licenciado en Filosofía y doctor en antropología con su tesis doctoral Roles sexuales y cambio social en un valle de la Cordillera Cantábrica y también en Filología Hispánica con su tesis La Fala de Palacios del Sil. Roberto González-Quevedo es hijo de la escritora palaciega Eva González Fernández. Colaboraron escribiendo una serie de libros, poesías e historias en pal.luezu, el habla leonesa de Palacios de Sil; Poesías ya cuentus na nuesa tsingua (1980), Bitsarón: Cousas pa nenus ya pa grandes na nuesa tsingua (1981), Xentiquina (1983), Xeitus: poesías ya cuentus (1985) y Branas d'antanu ya xente d'anguanu: poesías ya cuentus (1990). En 1981 logró el premio conocido como Premiu de Narraciones Curties de la Diputación d'Asturies, (antecesor del premio Josefa Jovellanos) con su relato: Pul sendeiru la nueite, un libro de carácter iniciático que recrea Pesicia, una tierra de origen prerromano, patria de los astures más occidentales, los pésicos. Una tierra que conjuga el occidente de Asturias con el de León. Atento a la evolución cultural conjunta de las dos franjas más occidentales de esos antiguos reinos, viene colaborando en los espacios creados en común desde la Transición española. Es académico de la Lengua Asturiana.