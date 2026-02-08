«La desmesura nos arroja al caos del sinsentido"

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

José Luis Puerto regresa a la poesía con Hebras de sílabas, una plegaria de agradecimiento a la vida en el que se sumerge en los principales temas de su creación lírica y que es un bálsamo para el alma.

—‘Hebras de sílabas’ es un poemario extenso en el que la vida, el amor y la muerte están prendidas en la naturaleza. ¿Se funden la naturaleza y la poesía?

—Hay siempre una vinculación en la vida de todos los seres humanos, un continuo entretejido entre la vida, el amor y la muerte, que conforman y configuran nuestro existir, el existir de cada uno y el existir de todos. Y esos tres hilos, con los que de continuo tejemos lo que somos, tienen su raíz en el ser de cada uno, en la sociedad y en la naturaleza. A partir de ahí, surge esa melodía que cada uno albergamos y que, desde el ser de cada uno, irradia a los demás. La naturaleza, por otra parte, pese a que vivamos de espaldas a ella, es una fuente de conocimiento, de inspiración, así como de resonancia en nuestro interior, de ahí que sea una de las vías simbólicas más importantes de conocimiento.

—¿Es posible vivir en las palabras?

—Existimos gracias a las palabras. Somos seres de palabra. «Ser de palabra», titulaba José María Valverde el conjunto de su poesía. Y lo quiero recordar hoy aquí, porque este año se cumple el centenario de su poesía. Y es un poeta con el que me escribí y al que le edité su magnífica traducción de veinte poemas del norteamericano Thomas Merton. Existimos en la palabra; la palabra que es emoción y es memoria, que es anhelo y es súplica, que es canto y es elegía… Gracias a la palabra, podemos modular todas las escalas de nuestro mundo psíquico, de nuestra alma, pero también de la fraternidad con todos los seres humanos, hoy que nos amenaza la barbarie.

—En varios de los poemas haces un canto a la belleza de lo esencial, a lo innecesario de la desmesura. ¿Es eso envejecer?

—El sentido del mundo se encuentra ahí, en todo lo pequeño, lo ordinario y lo cotidiano con lo que convivimos y que está a nuestro alcance. La desmesura borra nuestro sentido y nos arroja al caos del sinsentido. Todas las propuestas históricas para que el ser humano se encuentre consigo mismo y con los demás llevan aparejadas la sobriedad y la esencialidad, desde el «Libro del Tao», hasta el estoicismo clásicos o el ascetismo cristiano, o ese dictum contemporáneo del minimalismo del «menos es más». Es la ética y estética (no puede existir la una sin la otra) más renovadora, la que nunca envejece. Y todo ello también va de la mano con la «sophia perennis», esa sabiduría perennis, que está en la filosofía, en la poesía y que han hecho vida propia tantos seres humanos. Aldous Huxley es, en nuestro tiempo, uno de sus defensores.

—¿La vida que cumple estaciones es más vida?

—Existimos, a la vez que en el tiempo lineal (y ahí están nuestras estaciones), en el tiempo cíclico, en el tiempo estacional, con el que estamos vinculados y que es revelador, porque nos transmite mensajes que proceden del cosmos; uno de ellos, por ejemplo, que detectó el mundo clásico (los misterios de Eleusis) y el mundo cristiano, es el de los ciclos de muerte y resurrección. En esos ciclos, estamos también los seres humanos, pese a que vivamos de espaldas a todo ello. La vida que cumple estaciones, de modo consciente, es más vida porque se acerca más a ese itinerario hacia la plenitud al que estamos llamados.

—¿Cómo logra sacudirse la decepción?

— Siempre tengo una gran confianza en el ser humano. Frente a la barbarie, hay seres humanos que responden y buscan la integración y la humanización. Lo vemos estos días en Estados Unidos, frente a ese intento bárbaro de limpieza étnica. Los seres humanos que no se han dejado apagar la llama que arde en ellos, a través del ejercicio de la fraternidad, nos salvan a todos.

—¿Existimos solos?

—En ese itinerario a la plenitud, no existimos solos, estamos vinculados siempre con los demás, a los que hemos de considerar como hermanos, como semejantes, como seres que nos dan sentido, no como extraños que hayan de ser deportados con violencia, sin respeto alguno por la vida. El valor supremo que Europa ya definió desde el arranque de la modernidad, a través del humanismo, es el de la dignidad, que resume todos los demás valores. Baudelaire ya veía a los demás como «mi semejante, mi hermano». Hay, sin embargo, momentos en los que hemos de descender a nuestra propia soledad, a nuestro interior, para, a través de la retracción, de la introspección, volver a dotarnos de sentido, para que esa luz con la que venimos al mundo y de la que hablara Juan de Yepes en Noche oscura del alma no se apague ni nos la apaguen.

—Su poesía es como el cosmos. ¿Cómo logra mantener esa pureza?

—Mi decir poético, acaso, por mi modo de ser y por todo ese bagaje vital que vamos ensanchando, siempre quiere ser canto, celebración, a través de la claridad, de la luminosidad, pero quiere ser también, y siempre, palabra de la fraternidad. Existir es el mayor tesoro que todos tenemos y hay que hacer posible la existencia de todos con dignidad. Y la materia del canto, del mío, se halla en lo que está ahí, a mano, en los seres próximos, en las gentes con las que convivimos, en el paso de las estaciones, en todo lo normal y corriente que pasa desapercibido, en el mundo de las criaturas, que tan maravillosamente expresara Fray Luis de Granada, en las gentes humildes, en los pobres pastores de ganados manriqueños, que es como decir en la gente humilde que vive con el sudor de su frente. De ahí que el decir poético no tenga que ir por los callejones sin salidas de los hermetismos ininteligibles, sino por la claridad, también por esa pureza de que hablas, al alcance de todos.