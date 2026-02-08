Nerea Pallarés publica 'Punto de araña'

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Llamada por el espíritu del mar y del viento que bate en la puerta de todas las casas, Ari llega a Camariñas, un pueblo laberíntico que le resulta extrañamente familiar, para encargarse del museo del encaje y ejercer como guía turística, sin saber aún que las mujeres de la localidad han tomado una decisión que está a punto de cambiarlo todo. Hartas del egoísmo de los hombres ausentes, dueños del dinero y de las decisiones, y de sostener la voz de todos sin tener una propia, las encajeras o palilleiras –que son también rederas, mariscadoras y trabajadoras de la conservera– deciden acabar con esta situación de una forma drástica y peligrosa: llamando a las arañas. Tres deidades dotadas de un poder y una sabiduría ancestrales. Punto de araña es la deslumbrante primera novela de Nerea Pallares es una obra marinera y coral, salpicada por la espuma de las olas que rompen contra las rocas y tejida con las voces de tres generaciones de mujeres que se rebelan frente a la injusticia. Una oda a las que tejen las redes invisibles que nos sostienen; a las manos que, en silencio, entrelazan el mundo y a las manos de las amigas, red de redes.

Sobre el origen de la novela, ella misma asegura que «diría que el germen de la novela parte de lo mucho que me fascina la conexión que hay, y que conocemos, entre el acto de tejer y el lenguaje. Es algo evidente en el habla cotidiana, llena de expresiones como «hilar fino", «perder el hilo…». Esto me llevó a preguntarme qué pasaría si el tejer y el destejer tuvieran la capacidad de influir en lo que sucede en la realidad de una forma muy concreta. E inmediatamente después surgió entonces la otra pregunta: ¿quiénes son las que tejen? Y de ahí esta historia, Punto de araña, la de estas tejedoras, que en el libro tienen una doble dimensión, entre lo mítico y lo cotidiano».

Afirma también que las protagonistas son «las mujeres del pueblo. Esta es una novela marinera, narrada desde el punto de vista de las que se quedan en la orilla, de las mujeres del mar, de las que sobreviven combinando trabajos precarios, de las que hacen, en silencio, cosas para otros. Estamos acostumbrados a las grandes gestas de altamar que libran los hombres, pero para mí la verdadera épica está en otro lugar. En lo pequeño y en lo diario. En las manos de todas las que tejen lo cotidiano y, con ese gesto, sostienen el mundo. Y en las manos que, agarradas unas a otras, se sostienen entre ellas. Porque Punto de araña es, ante todo, una historia de amistad entre mujeres».

El mar de Camariñas, en la Costa da Morte, es otro protagonista: «Sí y también tiene esta doble dimensión, mítica y cotidiana. Es un espacio con vida propia, una fuerza salvaje y ambivalente, que unas veces todo te lo da y otras, todo te lo quita. Pero es también el mar en el que juegan las niñas, el que sustenta a la comunidad y es, ante todo, una forma de vida. Para mí el mar de Costa da Morte tiene algo especial. Aunque como gallega ya conocía Camariñas, sabía que tenía que volver de otra forma para escribir esta novela. Pasé temporadas documentándome para el libro, leyendo sobre encaje y sobre naufragios, iniciándome en el palillo, haciendo el Camino dos Faros y tomando notas muy plásticas del lugar. Para mí era fundamental estar allí y hacer sentir al lector que también lo está al leer Punto de araña. Trasladarlo a los olores de ese puerto lleno texturas, hacerle sentir la salitre en la piel, el frío...». Y casi como un personaje el encaje de bolillos: «Era un símbolo perfecto. Las mujeres de la novela se reúnen para tejer, un acto tradicionalmente ligado a lo doméstico y a lo domesticado, y la idea de subvertir este acto y darle otra dimensión, me parecía muy poderosa. Además, el encaje en la Costa da Morte tiene un punto misterioso, por su carácter ancestral y porque no se conoce bien cuál es el origen. Incluso los propios patrones de encaje pueden parecer símbolos esotéricos».

Nerea Pallares Vilar (Lugo, 1989) es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago y máster en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamiento por la Universitat Pompeu Fabra. Es autora de las colecciones de cuentos Sidecar (2015) y Los ritos mudos (2021), y algunos de sus relatos se han incluido en antologías como Pena negra (2022) y Ellas, las extrañas (2023). Con el original gallego de Punto de araña (2025; Libros del Asteroide, 2026) ganó en 2025 el Premio García Barros.

"Estamos acostumbrados a las grandes gestas de altamar que libran los hombres, pero para mí la verdadera épica está en otro lugar. En lo pequeño y en lo diario. En las manos de todas las que tejen lo cotidiano y, con ese gesto, sostienen el mundo. Y en las manos que, agarradas unas a otras, se sostienen entre ellas. Porque Punto de araña es, ante todo, una historia de amistad entre mujeres», afirma.