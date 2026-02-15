Tomás Sánchez Santiago: Premio Castilla y León de las Letras 2025

De momento, el olvido no será él. Será poeta recordado. Porque en su caso el título tendría la forma del futuro que vendrá. Uno, inminente, recoger el Premio de las Letras de Castilla y León 2025. Alguno más: terminar ese escrito, ese poema, ese relato, lo que sea. Y también, echarle un ojo a las lentejas, por ejemplo. No es el escritor atormentado, arrebatado, que te cuenta mil manías a la hora de escribir y que generalmente se resumen en «es que yo, yo, yo, yo», y así sucesivamente e insoportable hasta el infinito y más... a yo... Disculpas. Tomás Sánchez Santiago es poeta mayúsculo en talento y modestia, en el trabajo de escribir y la inspiración. A esos dos grandes ámbitos que constituyen la creación, esto es, trabajo y no desatender a las musas, parece que este autor, representativo de la literatura leonesa pero zamorano a mucha honra, las tiene muy en cuenta. Las tiene caladas. Porque hay experiencia en el autor y puertas abiertas. Por eso le sale un intelectual al que leer es un placer hasta por obligación. Como lo es también una charla en la que hay reflejos y agudeza y el tono del sabio, pero que como fue docente lo explica todo bien. Hay que leer Calle Feria de Tomás Sánchez Santiago porque ahí aparece un escritor de impacto desde la primera página. Hay que leer El que menos sabe porque aún en reciente lectura dan ganas de volver ya. Hay que leer La belleza de lo pequeño porque es un libro grande que cabe en un bolsillo y un viaje de una hora.

Como si la cultura fuera algo holliwoodiense se le pide al premiado que se lo dedique a alguien y sonríe. Pero dice Tomás Sánchez Santiago: «Se lo dedicaría a quien me soporta. Te llevas a casa a los personajes. Yo no soy de los que necesita cosas especiales para escribir. Se lo dedicaría a los amigos perdidos en el horizonte vital», afirma este escritor para quien «el lenguaje es mi forma de entender el mundo», comenta, quien es escritor, profesor y alguien para quien las letras, la palabra, el decir es su forma de relacionarse.

Relacionarse en el sentido también de estar no sólo en el ámbito creativo sino en el comprometido. «Se ha impuesto el neoliberalismo, la propiedad privada y el capitalismo. La conciencia del bien común se ha perdido», reflexiona para añadir la paradoja actual de debate mediático y político: «Se esta cayendo la casa y estamos pintando las habitaciones», asegura. Y como es alguien que siente su oficio de profesor como una vocación, también tiene un diagnóstico poco halagüeño. Pero que conste que Sánchez Santiago es todo lo contrario a un derrotista: «La educación no se considera como debiera. Le hace falta un revolcón. Le hace falta pensamiento crítico y reflexión», explica.

Cuando habla de poesía abarca de lo lejano a lo cercano. De los nombres fundamentales de todos a los fundamentales locales, que matiza para no intentar olvidar. Y de modestia irrefrenable en lugar de a su poesía reivindica a Claudio Rodríguez, a Gamoneda, a Valente. Del primero, Claudio Rodríguez, rescata para siempre Secreta: Tú no sabías que la muerte es bella / y que se hizo en tu cuerpo. No sabías / que la familia, calles generosas, / eran mentira. / Pero no aquella lluvia de la infancia, / y no el sabor de la desilusión, / la sábana sin sombra y la caricia / desconocida. / Que la luz nunca olvida y no perdona, / más peligrosa con tu claridad / tan inocente que lo dice todo: / revelación. / Y ya no puedo ni vivir tu vida, / y ya no puedo ni vivir mi vida / con las manos abiertas esta tarde / maldita y clara. / Ahora se salva lo que se ha perdido / con sacrificio del amor, incesto / del cielo, y con dolor, remordimiento, / gracia serena. / ¿Y si la primavera es verdadera? / Ya no sé qué decir. Me voy alegre. / Tú no sabías que la muerte es bella, / triste doncella.

Y queda en el ambiente que lean a Rodríguez, pero no se pierdan a Sánchez Santiago, porque en lo cercano enumera y propone más leer, que, por cierto, todo este batiburrillo de la cultura, que si publico, reedito, estreno, presento, comento... A él lo que le gusta es lo de leer. Y puede que alguno se le quede fuera pero remarca nombres como Ildefonso Rodríguez, Víctor M. Díez, Aldo Sanz, Eloísa Otero, Alberto Torices, Vicente Muñoz y más. Y por supuesto esos otros nombres por encima que son un dream team literario con Antonio Gamoneda a la cabeza.

Recibe ahora este premio merecido Tomás Sánchez Santiago por acuerdo del jurado, por mayoría, que decidió concederle este galardón «por su permanente compromiso ético y crítico, y su mirada humanizadora hacia lo cotidiano y lo pequeño, convirtiendo las cosas humildes y auténticas en materia literaria, lo que plasma en los más variados géneros». Asimismo, el jurado resaltó que «el premiado destaca por su obra poética, cultivando asimismo la narrativa, el ensayo y la crítica literaria». Y en el fondo se premia también a aquel joven que un día cogió La isla del tesoro y lo convirtió en libro fundacional de su vocación literaria. Un libro para agarrarse y no soltarse de la imaginación allá donde se concreten los sueños.

El jurado estuvo integrado en esta edición por Juan Manuel de Prada, escritor, galardonado con el Premio Castilla y León de las Letras en su edición de 2021; Juan Antonio González, poeta y catedrático de Filología Latina en la Universidad de Salamanca, que obtuvo este mismo galardón en 2024; José Luis Puerto, poeta, que obtuvo este premio en 2018; Carmen Morán, catedrática de Literatura Española de la Universidad de Valladolid; Cristina Fanjul, periodista de Diario de León y escritora; y Jesús Ignacio Sanz, que ejerció las funciones de secretario. El Premio Castilla y León de las Letras tiene nombres ilustres como Miguel Delibes, en 1984; Antonio Gamoneda, en 1985; Claudio Rodríguez, en 1986; Julián Marías, en 1987; José Jiménez Lozano, 1988; Francisco Pino, en 1989; Rosa Chacel, en 1990; Carmen Martín Gaite, en 1991; José María Valverde, en 1992; Emilio Alarcos, en 1993; Victoriano Crémer, en 1994; o Gonzalo Torrente Ballester, en 1995.