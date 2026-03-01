Se busca joven prologuista

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Después de entrenar en el gimnasio de boxeo, un discípulo de Jero García se le acercó y le dijo: ¿puedo tomar un café contigo? Y en ese rato le contó una historia de acoso escolar que había vivido y que estaba superando gracias al deporte. Esta conversación, asegura García, es el punto de partida del nuevo libro de este boxeador, conferencista, escritor, exhermano mayor televisivo y sobre todo tutor de chicos vulnerables a través de su fundación. Una historia real de «alguien que ahora es un ‘influencer’ famosísimo» se convirtió en una novela que combina dos tiempos, los años 2000 y 2025, con cuatro protagonistas y varias tramas alrededor del bullying. «Como escritor era un reto, pero no tengo miedo al fracaso». Para abrir esta obra juvenil que se titula Camino de vuelta, García convocó un concurso para jóvenes, abierto hasta el 11 de marzo. «Se busca al autor o autora del prólogo», invita. Condiciones para participar: tener entre 12 y 17 años y estudiar en un centro educativo español. «Después de dar charlas en colegios a 21.000 niños en tres años, los alumnos hacen ejercicios de redacción y me han escrito cosas tan bonitas que sé que tienen capacidad de remover al futuro lector», dice García, al explicar su iniciativa. «Será la mejor manera de crear puentes a un libro donde se habla de segundas oportunidades». El concursante debe redactar un texto con mínimo 900 palabras y máximo 1.800 y enviarlo por correo electrónico, a través de uno de los 70 institutos o colegios que participan. Con la misma dinámica que un certamen literario, un grupo de lectores hará las cribas y hará selecciones hasta que quede uno. Ése irá impreso en el libro, que saldrá a finales de abril con la editorial Temas de Hoy. «No sabía si hacer un manual educativo, la segunda parte de mi libro anterior o encontrar una buena historia que contar», recuerda García. «Entonces, hace ya dos años, se me acercó ese alumno. Fue una casualidad».

Lecciones de vida

La propia historia de Jero García se entremezcla con el acoso y la superación, como ya contó en libros como ‘Cola de lagartija’, una ficción autobiográfica. «Yo tenía un trastorno de déficit de atención no diagnosticado y un desequilibrio emocional. Mi grupo hacía acoso escolar. Me di cuenta cuando comencé a tratar a gente, sobre todo niños con problemas de salud mental, que son acosadores y no lo saben, ni lo que hacen ni el daño que han cometido», advierte. «No nos olvidemos que ahora mismo la segunda causa de muerte infantil es el suicidio y la causa principal de esos suicidios es el acoso escolar». Cuando se aproximaba el final de su novela, García asegura que vivió una epifanía, que le inspiró esas últimas líneas. «Al terminarla, lloré», dice. «Estaba en mi despacho y me rompí al ver que tenía ese camino de vuelta, que era lo que yo quería». Ahora, seguramente, vuelva a llorar cuando lea el prólogo seleccionado para abrir su nuevo libro.