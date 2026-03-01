El asesinato de Unamuno

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Luis García Jambrina (Zamora, 65 años) vuelve a poner a Miguel de Unamuno a investigar un posible crimen en la convulsa Salamanca de 1936 y en paralelo, trata de averiguar la verdad sobre la sospechosa muerte del intelectual bilbaíno el 31 de diciembre de aquel mismo año en su domicilio. De ahí el título ‘El último caso de Unamuno’. —En ‘El último caso de Unamuno’ pone de nuevo al bilbaíno a investigar el presunto suicidio de un catedrático jubilado de Derecho en la convulsa Salamanca de 1936, al tiempo que Manuel Rivera y Teresa Maragall investigan la muerte del propio Unamuno el último día de 1936. Es decir, Unamuno como pesquisidor y como víctima, ¿qué busca con esta doble trama detectivesca?

—Lo de ‘El último caso’ se refiere al último caso que investiga Unamuno en esos primeros meses de la Guerra Civil y a la investigación de la propia muerte de Unamuno llevada a cabo por sus eternos colaboradores: Teresa Maragall y Manuel Rivera. Son dos indagaciones que se van entrecruzando a lo largo de la novela, ya que en ella hay dos líneas temporales que se alternan y se iluminan mutuamente. En una es sujeto y en la otra, objeto de la investigación criminal. —Usted ha investigado la muerte de Unamuno aquella tarde del 31 de diciembre de 1936 frente al brasero en la salita de su casa del Nº 4 de la calle Bordadores de Salamanca en donde había recibido una sorprendente visita para ser fin de año, la del profesor falangista Bartolomé Aragón. ¿Qué cree que pasó en realidad aquel día? — Creo que pasó algo muy parecido a lo que se narra en la novela. Al principio se cuenta desde la perspectiva de la criada que trabaja en la casa, que no pudo ver lo que sucedía dentro de la sala, pero sí intuir que algo sucedía. Y luego, poco a poco, se va descubriendo qué es lo que realmente pudo pasar esa tarde en la intimidad de su casa. Todo eso lo he reconstruido a partir de algunos indicios y testimonios conocidos y otros que me han llegado en estos últimos años.

—¿Se podría saber la verdad exhumando los restos de don Miguel?

—Algunos creemos que sí. Hay formas de asesinato que dejan rastro en los restos de un ser humano, y este podría ser uno de esos casos. Es muy posible que esa exhumación se haga en fecha muy próxima y descubramos por fin la verdad, con la ayuda de la investigación académica y la ciencia forense.

—Tras aquel 12 de octubre del célebre ‘Venceréis pero no convenceréis’ en el paraninfo de la Universidad. ¿firmó don Miguel su sentencia de muerte?

—Ese fue el comienzo del fin para Unamuno. En el incidente del paraninfo se escenificó su enorme distanciamiento y su enfrentamiento radical con los sublevados, especialmente con los falangistas y los militares, a los que acusaba de todo tipo de atrocidades y necedades. —¿Cómo veían los militares sublevados a Unamuno? ¿Si tanto les interesaba su muerte por qué no lo fusilaron como a Lorca y tantos otros?

—Los militares utilizaron propagandísticamente a Unamuno, aprovechándose de su apoyo inicial. Muchas declaraciones de Unamuno fueron utilizadas en ese sentido por el mismo Franco. Sin quererlo, el gran escritor vasco les suministró mucha munición retórica. Pero en realidad los militares lo despreciaban y detestaban y lo consideraban un traidor. Si no lo fusilaron, fue porque no querían provocar un escándalo internacional mucho mayor aún que el generado por la muerte de Lorca. Para los militares sublevados el asesinato de Lorca había sido un gran error desde el punto de vista propagandístico y no podían permitirse el lujo de repetirlo. —Tras el fallecimiento de Unamuno enseguida se quiso evitar cualquier especulación para anunciar que había muerto en paz. ¿Esas prisas por cortar cualquier otra verdad sobre su muerte que la oficial son muy reveladoras, no?

—Evidentemente, los sublevados supieron utilizar muy bien los instrumentos de la mentira y la propaganda. Recordemos que en ese momento la oficina de Prensa y Propaganda estaba dirigida por Millán Astray. Enseguida se construyó y se difundió la versión oficial, que muchos siguen manteniendo noventa años después. Hay bastante resistencia en muchas personas a reconocer que la muerte fue como mínimo sospechosa. Por otra parte, los falangistas lo enterraron como si fuera uno de os suyos y tergiversaron su legado y su memoria.

—¿Cree que Unamuno se sintió solo en la recta final de su vida?

—Muy solo, sí. Murió abandonado de todos, salvo de su familia. Pero en realidad siempre había estado solo, desde un punto de vista existencial y político. Era una persona muy independiente y libre, que no se casaba con nadie ni se dejaba sobornar. Fue un hereje solitario, como lo llamó Margaret Rudd, su primera biógrafa. Murió «de 1936»

—Dice que Unamuno no murió en 1936 sino que murió de 1936. Explíquese por favor. —Lo dice en realidad un personaje de la novela. Y lo que creo que quiere decir es que murió como consecuencia de la guerra del 36 y, por tanto, fue una víctima más de esa guerra; en este caso, víctima de los sublevados. En la novela se explica de qué modo y por qué. —También muestra al Unamuno más humano. ¿Cómo era verdaderamente el padre de esos nueve hijos y el marido de Concha Lizárraga?

— Pues todo parece indicar que era un buen padre y abuelo, que jugaba mucho con sus hijos y luego con sus nietos, especialmente con Miguelín, que vivía en su casa; les ayudaba también a hacer los deberes y les hacía gorros, pajaritas y figuritas de papel. Para don Miguel, la infancia era lo más importante del ser humano. En cuanto a doña Concha, sentía una auténtica devoción por ella. Siempre la quiso y le fue fiel. Por eso yo lo pongo a prueba en mis novelas. —¿Qué cree que diría hoy un rector como don Miguel de la actual Universidad española?

—Supongo que diría que las universidades, como otras instituciones, están pasando un momento de crisis e indefinición, de incertidumbre, en definitiva, por lo que es necesario impulsarlas y redefinirlas. Y estaría muy de acuerdo con eso que ahora llaman la ‘transferencia del conocimiento a la sociedad’. Las universidades tienen que proyectarse cada día más en los ciudadanos.

—Por cierto... a cuenta de la polémica del foro organizado por Pérez-Reverte, ¿cree que Unamuno participaría en una jornada titulada ‘La guerra que todos perdimos’? — Creo que sí. Él nunca perdería una oportunidad como esa de decir lo que pensaba, y menos sobre la Guerra Civil, que él llamaba incivil y sobre la que tendría mucho que decir, pues la conoció bien. Él comentaba que había nacido durante una guerra civil y seguramente moriría en otra. Y así fue. Su vida estuvo marcada de alguna manera por el ‘guerracivilismo’, que él tanto rechazó y combatió.