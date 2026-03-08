Alberto Ramos: 'Sojourn'

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Sojourn es un poemario sobre la pérdida de alguien cuya vida acabó antes de empezar. Trata de la resistencia a la ausencia, la dificultad de aceptar algunas verdades, y la búsqueda de nuevas rutas para seguir adelante a pesar del vacío. sojourn es una obra visual que condensa un intento de equilibrio entre autoengaño y autodescubrimiento. En este poemario, Alberto Ramos explora los futuros imposibles, los nombres que nunca pudieron decirse en voz alta, y lo que significa ser una estancia temporal en un mundo que no permite frenar. Una obra sobre crecer, romperse y la esperanza de un nuevo comienzo. Porque el camino fue duro y el dolor aún acompaña, pero la noche quedó atrás, y el sol está a punto de salir. Un viaje a través del duelo y la luz tras la ausencia sojourn explora el duelo, el autoengaño, la culpa y la dificultad de aceptar una ausencia que divide la vida en un antes y un después. El libro aborda el duelo tras el suicidio de alguien amado desde una perspectiva íntima, mostrando cómo el dolor atraviesa la identidad y obliga a reconstruirse cuando desaparece quien también nos definía. Más allá del sufrimiento, este poemario propone un tránsito de esperanza: una búsqueda de maneras de seguir adelante sin negar la herida. Forma parte de una etapa creativa donde el autor indaga en el amor, las rupturas y el yo fluido de nuestro tiempo. El diseño del libro refuerza esa propuesta artística: las páginas amarillas y las ilustraciones realizadas por el propio autor convierten el libro en una experiencia visual y sensorial única, donde palabra e imagen acompañan el proceso de resiliencia y la esperanza de un nuevo comienzo.

Es un joven artista español-sueco de origen malagueño. Su trabajo es estudiado en institutos y ha inspirado a muchos jóvenes en una situación parecida a la suya. Él cree que las experiencias son en gran parte lo que hacemos de ellas, y después de experimentar todo lo que han inspirado sus vivencias, está determinado a seguir creciendo con ellas y, en el proceso, ayudar a quien esté en el mismo viaje. El trabajo de Alberto ha tenido un éxito internacional sin precedentes que le ha llevado, con apenas 20 años, a firmar su obra en Suecia, República Dominicana, Ecuador, México, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Guatemala y Panamá, además de su España natal. Su obra ha llegado a miles de personas en decenas de países, y cuenta con decenas de ediciones, habiendo sido cada uno de sus poemarios los libros de poesía más vendidos de España y de México. Alberto ha recibido 30 matrículas de honor en un total de 13 universidades entre Suecia, Estados Unidos, Canadá y Japón. Tuvo su primer empleo al margen del mundo literario en la Comisión Europea, en el departamento de ciencia e investigación (DG RTD) en 2023. También es finalista al Premio Artes y Letras 2025, y ha sido invitado por diversas instituciones culturales.