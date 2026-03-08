Miriam Toews: Vida y memoria en 'Tregua, que no paz'

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

¿Por qué escribes?. Parece una pregunta sencilla, pero para Miriam Toews significa tropezar con su compleja historia familiar: con el duelo que siguió al suicidio de su hermana, con la culpa, el silencio y la impotencia que quedaron después. Lo que comienza como una pregunta sobre la escritura pronto se desdobla en otras preguntas, mucho más radicales: ¿qué hace que la vida sea tan irresistible e insoportable al mismo tiempo? ¿Cómo se sobrevive a la vida sin perder el humor, la ternura, la alegría?

Toews descubre que, durante años, ha mantenido una correspondencia íntima con su hermana: una conversación interior que intenta llenar un vacío que apenas comprende. Mientras escribe, entendemos que responder «por qué escribo» es tan imposible como decidir si la vida debe vivirse en clave de comedia o de tragedia.

Obra maestra de la no ficción, Tregua, que no paz explora el pacto incómodo que toda persona creativa establece con la memoria: transformar el dolor en forma, convertir la escritura en una tregua que nunca llega a ser paz. Trascendental, hilarante, desgarradora y luminosa: Miriam Toews en estado de gracia.

Miriam Toews (Steinbach, Canadá, 1964) es una de las escritoras canadienses más relevantes de su generación. Entre sus títulos más conocidos destacan Ellas hablan (Sexto Piso, 2020), por cuya adaptación al cine Toews recibió el Oscar a mejor guion adaptado, Pequeñas desgracias sin importancia (Sexto Piso, 2022), que en España ganó el Premio Openbank de Literatura by Vanity Fair, y No dejar que se apague el fuego (Sexto Piso, 2024). Su obra ha sido distinguida con una decena de premios, entre ellos los dos más importantes que puede recibir un autor canadiense: el Governor General's Award for Fiction y el Rogers Writers' Trust Fiction (en dos ocasiones).

Tengo aquí conmigo a mi pequeño Buda para recordarme que sea bondadosa, mi media luna rojinegra para recordarme lo inestable que es el universo, mi cortina de tonos rosas para crear una atmósfera de embeleso, mi incienso olor a rosa para arrullarme hasta el sueño, y aun así… estoy tan confundida, cabreada, triste (una cosa abrumadora, al borde de las lágrimas cincuenta veces al día), improductiva, vengativa, maliciosa, sola, muy sola, sobre todo, sola como la mierda. ¿Y qué hago al respecto? Leer, leer y más leer, no salir de casa para nada, quedarme mirando el ordenador como una zombi, fastidiar a C con lo que él cree que son neurosis terminales, decirles a los niños ajá, ajá, ajá, soñar con emborracharme todas las noches y no hacerlo nunca. ¿Qué mierda me pasa? Estamos en la ruina, ruina, ruina… Esperando el hilillo de una subvención, y luego, la muerte. Odio escribir… Menuda puta patraña: blablablá. Me estoy reconcomiendo viva. La casa se me cae encima. Me desangro, es una hemorragia, se me están saliendo los órganos, tejido rojo oscuro...