Andrew Bayliss: 'Esparta'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En las Termópilas, trescientos espartanos desafiaron a los persas, el imperio más poderoso del mundo antiguo, y forjaron una leyenda milenaria. Sus capas color escarlata y sus escudos de bronce siguen siendo el símbolo universal del valor, la disciplina y el sacrificio, pero detrás del mito hubo una sociedad radical y extraordinaria. ¿Quiénes fueron realmente los espartanos? ¿Qué hizo de Esparta el poder más temible de la Grecia clásica?

En Esparta, Andrew Bayliss nos sumerge en la asombrosa historia de la polis más formidable de la Antigüedad a partir de las fuentes antiguas y la arqueología más reciente, y nos muestra cómo una modesta comunidad del Peloponeso se convirtió en la gran potencia del mundo griego. Desde las guerras mesenias que cimentaron su expansión hasta su victorioso choque con Atenas en la guerra del Peloponeso, Esparta forjó una maquinaria imparable, cuyos principales engranajes son puestos al descubierto en el libro.

Andrew Bayliss, uno de los jóvenes historiadores más prometedores del Reino Unido y especialista en la Antigua Grecia, estará en Madrid los días 13 y 14 de abril y en Barcelona el 15 de abril presentando su última novedad de Ático Historia que llegará a librerías el 13 de abril bajo el título de Esparta. La fascinante historia de Esparta, la gran potencia militar de la Grecia clásica, una sociedad legendaria cuyos pilares —una disciplina militar inigualable, el primer sistema educativo estatal y un papel femenino sin parangón— forjaron el legado de heroísmo más duradero de la Antigüedad.

Este es el libro definitivo para conocer la realidad detrás del mito de la polis más temida de la Antigua Grecia y las razones del auge de Esparta desde su nacimiento a partir de un grupo de aldeas hasta convertirse en una superpotencia guerrera y social. Un texto clave para comprender los aspectos más destacados de una sociedad paradójica, de una arrogancia descarada y una piedad extrema que ocultaba profundas contradicciones: moldeaba a sus ciudadanos con un sistema educativo de gran dureza y oprimía a miles de sus habitantes, pero otorgaba un poder económico y social a las mujeres sin parangón en el mundo antiguo. A diferencia de otras ciudades griegas, podían poseer tierras por derecho propio, tenían voz pública y recibían una educación física similar a la de los hombres. Hacia el siglo IV a. C., las mujeres espartanas controlaban hasta dos quintas partes del territorio de Laconia.

Esparta creó el primer sistema educativo estatal obligatorio del mundo, la agogé, diseñado para forjar ciudadanos-soldados con un entrenamiento físico y moral extremo y despojarlos de su individualidad para entregarlos a un destino de gloria colectiva. Rendirse era impensable y la conocida como «muerte bella» era el camino a la inmortalidad. Esta profesionalización les permitió dominar el campo de batalla frente a otras ciudades-Estado. Mientras el resto de Grecia se hundía sumida en guerras civiles, Esparta destacó por su equilibrio político: combinaba monarquía (dos reyes de casas distintas), oligarquía (gerusía o consejo de ancianos) y democracia (éforos elegidos y asamblea), lo que garantizó la paz interna durante siglos.

Su libertad se alzaba sobre la servidumbre: los ilotas eran naciones esclavizadas para trabajar la tierra. Esparta creó la primera superpotencia que no necesitaba trabajar para reinar, y permitía a sus guerreros dedicarse a la excelencia física y a la guerra. La paradoja de los ciudadanos de Esparta: eran libres pero insuficientes en número. El libro resalta la escasez de ciudadanos (oligantropía) como una de las semillas de su propia destrucción. Al obstinarse en mantener una élite pura e inalcanzable, la ciudad se quedó sin hombres para defender su propio mito. El ascenso de Esparta a la hegemonía mundial y su posterior colapso fueron una lección sobre la sobreexpansión hegemónica y la rigidez de un sistema que no supo integrar a otros pueblos. Se hundió por su incapacidad de compartir su riqueza, manteniendo siempre a sus aliados y súbditos a una distancia hostil.

Andrew Bayliss es profesor de Historia Griega en la Universidad de Birmingham y entre sus obras publicadas sobre la historia de la Antigua Grecia se incluyen Oath and State in Ancient Greece (2012), The Spartans (2020) y The Spartans: A Very Short Introduction (2022). Dirige visitas guiadas para estudiantes de arqueología en las excavaciones de Atenas, Delfos, Olimpia, Micenas y Epidauro. También ha publicado comentarios sobre los fragmentos de los autores espartanos perdidos, incluido el poeta bélico Tirteo; ha escrito para BBC History Magazine y Sky History; y ha grabado pódcasts para BBC History Extra, Dan Snow»s History Hit y Noiser.