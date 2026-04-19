El conde de Gondomar: 15.000 cartas de un ilustre astorgano

Esta es la historia de un escritor, erudito, intelectual, amante de los libros, coleccionista y más, astorgano para más señas, pero que destacó en una faceta política, militar y diplomática al más alto nivel. Era también, aunque mejor dicho es ahora en los libros de historia algo parecido al hombre de las 15.000 cartas, que ya podría ser la mayor manifestación de literatura epistolar. Pero hay que sumar obras de incalculable valor junto a piezas de coleccionista que atesoró en su biblioteca. Una biblioteca particular tan valiosa que perdió esta condición por el bien de la cultura española. Puede que Diego Sarmiento de Acuña, I conde de Gondomar y señor de las Villas y Casa de Gondomar (Astorga, 1 de noviembre de 1567-Casalarreina, 2 de octubre de 1626) sea poco conocido como personaje histórico, pero su sombra es alargada como una huella que perdura en forma de nombres toponímicos y de instituciones culturales que siguen siendo emblemáticos de los lugares por los que el conde de Gondomar dejó el poso de una vida intensa y llena de logros.

Siglo XXI. La corroboración de la importancia de un intelectual del siglo XVII se corrobora en este 2026. Valladolid es el epicentro. La capital vallisoletana, a través de una doble jornada académica, recordará el 6 y 7 de mayo a Diego Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar (1567-1626) con motivo del cuarto centenario de la muerte de quien fue un diplomático culto y estratega durante el Siglo de Oro, que atesoró la biblioteca más valiosa de su época. «Fue un diplomático culto, estratégico y preparado» que sirvió a los reyes Felipe II y Felipe III de quien fue consejero de Hacienda, explicó, tal y como publicaba Europa Press, este martes en Valladolid la concejala de Cultura, Irene Carvajal, durante la presentación de esta jornada junto al profesor de Historia Javier Burrieza (Universidad de Valladolid).

La conexión astorgana es de nacimiento. Y de ella se sabe que nace en Astorga, ciudad donde su familia tenía conexiones importantes. Siendo hijo de García Sarmiento de Sotomayor y Juana de Acuña. Nació en Astorga durante una estancia de sus padres, posiblemente en la residencia de su tío paterno, Diego Sarmiento de Sotomayor, quien fue obispo de la diócesis de Astorga entre 1555 y 1571. Es decir, dato azaroso pero que ubica al conde de Gondomar en un lugar estratégico como es Astorga en el Noroeste y que se convirtió en su principal área de influencia en lo cultural. A pesar de nacer en Astorga, se crió en Galicia, vinculándose estrechamente a las tierras de Gondomar. Es decir que ya a este personaje clave del siglo de oro hay que adjudicarle habilidades como diplomático y preservador de la cultura.

Es igual de importante esa conexión con Valladolid que ahora en mayo se va a remarcar de quien era considerado el «Maquiavelo español», como se le conocía al Conde de Gondomar. Murió en Casalarreina (La Rioja), pero en Valladolid residió (en la actual Casa del Sol), fue nombrado regidor perpetuo de la ciudad y amistó con el duque de Lerma durante la estancia durante los años en que esta capital fue corte de Felipe III, a comienzos del siglo XVI. Diplomacia, coleccionismo y linaje en el Siglo de Oro es el lema de esta doble jornada que contará con la presencia de profesores de las universidades de Valladolid, Complutense, Castilla-La Mancha, Salamanca y Autónoma de Madrid, así como del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Academia de la Historia.

Cada uno de ellos abordará una perspectiva de la polifacética trayectoria del primer Conde de Gondomar, quien durante la guerra anglo-española defendió las costas gallegas de la piratería británica (1589) y que, con el paso de los años, fue embajador de España en Londres (1613-1622) ante la sede de Jacobo I.

Esta faceta diplomática explica la presencia, en una de las sesiones, del exministro de Asuntos Exteriores Inocencio Arias y del exembajador en Londres Federico Trillo.

Participará también la actual condesa consorte de Gondomar Ordeig Olazábal, quien tiene la última palabra sobre el futuro de los restos del primer Conde de Gondomar y el hijo de éste, que el Ayuntamiento de Valladolid desea inhumar en una urna dentro de la iglesia de San Martín. Este templo compartía parroquia con la de San Martín el Viejo, que en tiempos fue iglesia del Palacio de Gondomar (Casa del Sol), un monumento que en la actualidad es propiedad del Ministerio de Cultura y que obra como una de las sedes del Museo Nacional de Escultura con los fondos procedentes del desaparecido Museo de Reproducciones.

Su extraordinaria biblioteca fue cedida por su descendiente, el Marqués de Malpica, a Carlos III en 1785, y actualmente se encuentra en la Real Biblioteca de Madrid. Se conserva un epistolario de cerca de 15.000 cartas.

Un retrato de Gondomar, atribuido a Diego Velázquez, se encontraba antaño en Stowe, Buckinghamshire. Fue reproducido en grabado por Robert Cooper.