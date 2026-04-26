Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Beto Romero, agente del servicio secreto español, ha pasado media vida infiltrado, negociando en las sombras y moviéndose en la frontera borrosa entre la lealtad y la mentira. Hasta que un día todo salta por los aires: es detenido, señalado como traidor y acusado de vender secretos a Rusia. España entera lo señala. Él lo niega. Nadie le cree. En la cárcel, Beto ofrece su versión: una historia de sacrificios, misiones imposibles y decisiones que nunca podría contar en voz alta. El servicio secreto español tiene otra muy distinta: documentos, pruebas y un relato contundente que lo señala como el mayor agente doble de las últimas décadas. Y entre ambos se mueve una tercera versión, la de un periodista que busca descifrar la línea que separa al héroe del traidor. El periodista experto en espionaje Fernando Rueda publica No me llames traidor y lleva al lector a una historia que se desarrolla en medio de asuntos candentes, como las manipulaciones y engaños durante las negociaciones con ETA, los casos de agentes dobles asesinados o envenenados (el ruso Sergei Skripal…), el apoyo o la conspiración en contra de gobiernos dictatoriales latinoamericanos o la búsqueda por el servicio secreto español de agentes dobles en sus filas. Fernando Rueda presentará el libro en lugares como Barcelona, Valladolid, León y Valencia.

El propio Fernando Rueda explica que No me llames traidor «es la historia desconocida y vibrante del único espía español condenado por venderse al espionaje ruso. Según el servicio secreto, es el agente que más daño les ha hecho en toda su historia. Por el contrario, él nunca ha dejado de defender su inocencia. Esta actitud insistente, sumada a que nadie le creyera, me llevó a plantearme si podía tener razón, si había habido una conspiración en su contra, si pasaron cosas extrañas, si alguien manipuló la realidad. Ese es el origen de la novela. Siento que es uno de mis mejores libros, quizás porque, mientras lo escribía, estaba desconcertado y alucinado».

El título No me llames traidor suena a desafío. ¿A quién va dirigido ese mensaje? «Al principio, creía que se refería a ese acusado de vender a sus compañeros y a su país, que se niega apasionadamente a que le llamen traidor. Luego me percaté de que hay otros actores involucrados en ese desafío: los hombres y mujeres del servicio de inteligencia responsables de dar caza al topo, capaces de cualquier acción para descubrirlo; los agentes que pudieron colaborar en la venta de los documentos; e, incluso, políticos de diversa tendencia, periodistas y ciudadanos que no son totalmente honestos y venden sus ideas por treinta monedas. Algo habitual en la vida diaria», responde. «Esta novela ofrece una versión distinta, creo que sorprendente, de un hecho histórico. He buscado respuestas al comportamiento del supuesto traidor, Roberto Flórez; he entrado en las operaciones en las que se jugó la vida; he intentado comprender», añade.