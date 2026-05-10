En el vaivén del tiempo

Publicado por José Enrique Martínez Creado: Actualizado:

'Los versos de mi amiga'

Esperanza Ortega

Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2026. 140 pp.

Esperanza Ortega es autora de los poemarios Algún día (1988), Mudanza (1994), Hilo solo (1995) y Como si fuera una palabra (2002). Los tres últimos, así como la antología La mano sobre el papel (2010), fueron reseñados en el Filandón. Más de dos décadas llevaba sin poemario nuevo, aunque reuniera su poesía en el Diario de lo no vivido (2020). De ahí la sorpresa de la publicación de Los versos de mi amiga. Rasgos de los anteriores como mundo fragmentado, abstracción de la anécdota y sujeto objetivado no podrían aplicarse a la nueva obra, en la que se aprecia un cambio significativo hacia la fluidez expresiva, la personalización del sujeto, real o imaginario, y el afloramiento sentimental y el espíritu compasivo que hace entender la obra como «un libro hospitalario». La poesía es ahora reflexiva y tiende a completar un pensamiento sobre la vida, la memoria, el tiempo, la muerte y la palabra. ¿Quién es la amiga del título del poemario?: «La dama más exigente, que me posee sin que yo la posea en absoluto…, la voz de una mujer que me dictaba el eje fundamental de mi escritura… Me ha costado mucho tiempo interpretar su llamada nocturna, el suficiente para que comprendiera que no es enteramente nuestro lo que escribimos los poetas, que nuestra tarea consiste en estar atentos a la voz que, desde dentro o desde fuera de nosotros, nos dicta lo que sentimos y nunca terminamos de expresar». «Esa mujer desconocida que se parece tanto a ti» es otra manera de nombrar a la amiga cuyos versos rezuman melancolía, acaso porque aparecen traspasados por «el vaivén del tiempo» y de la muerte, palpable en los poemas rememorativos de la casa familiar ya inexistente, de los padres, «ceniza debajo de la tierra», y en los que componen la serie titulada «Fosa común». Los seres familiares retornan en la serie Entre nosotros, pronombre que acoge también a la poeta desde el día en que nació y la bautizaron Esperanza, nombre que «marca a frontera / de lo real y lo soñado». Esperanza es voz hermosa, pero estos poemas destilan la tenue tristeza de saber que para todos corre el tiempo, con el pesar ínsito de lo no vivido. Apenas queda espacio para advertir el interés de los poemas que versan sobre el quehacer de escribir poesía y los especialmente impregnados de compasión por los pobres de la tierra. Y no quiero olvidar un poema hermoso, caligrama que delinea los copos de la nieve, símbolo de la «Igualdad fraterna / niveladora de todo lo que existe».