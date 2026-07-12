‘León en los viajeros. La mirada comarcal’

Ortega y Gasset, Unamuno, Azorín, García Lorca, Antonio Machado, Valle-Inclán, Álvaro Cunqueiro, Emilio Alarcos, Josep Pla, Emilia Pardo Bazán, Claudio Sánchez Albornoz, Camilo José Cela, Juan Benet, Miguel Delibes, Menéndez Pidal, Richard Ford, George Borrow, Jean-Charles Davillier, Robert Southey, Edith Warton, Miguel Torga...

Son sólo un avance de los 246 viajeros, 138 nacionales y 108 extranjeros que pasaron por León y escribieron sus impresiones sobre una provincia como la leonesa. Sus escritos estaban ahí y alguien tenía que recabarlos, repasarlos, unirlos y dotarles de la coherencia necesaria para formar parte de un libro. Editado por Lobo Sapiens lleva el título de Viajeros por León. La mirada comarcal. Y es un trabajo exhaustivo en el que el propio valor de los escritos, autores e intelectuales consagrados y universales, tiene el añadido de la provincia en sí, en una encrucijada de desarrollo en la España contemporánea que aún arrastra sus contradicciones. De ello, saben como profesores y eruditos estudiosos los autores del libro, Javuer García-Prieto y Roberto Escudero, desde la perspectiva de economistas y de conocedores sobre el terreno de la economía leonesa. A partir de ahí sale un libro que son testimonios en primera persona, literarios y sociológicos, que retratan además una realidad que ve el viajero y que forma parte de la idiosincrasia leonesa.

Ya desde la cubierta de este libro de Lobo Sapiens y Ediciones el forastero se evoca a un León rotundo, con una ilustración de portada basada en una obra de Luis García Zurdo. Y a partir de ahí un retrato ajeno de León de lo más variado. A lo que es y a lo que se parece.

Así, sobre El Bierzo se preguntan los autores: ¿Pero a qué se parece esta comarca singular? ¿Qué evoca? En la percepción de algunos viajeros esa realidad diferente que es el Bierzo presenta en el paisaje y el idioma afinidades que es preciso destacar. Charles Davilier dice ante el paisaje berciano que se cree-ria uno transportado a un rincón de Suiza o del Delfinado. Ri-chard Ford comenta que es este un trayecto como de Suiza; Jane Leck denomina al Bierzo la Suiza española. Y el popular actor y presentador alemán Hape Kerkeling que en 2001 realizó una peregrinación a Santiago de Compostela, destaca la asom-brosa semejanza entre el paisaje de Molinaseca y el de las zonas vinícolas del valle del Ahr: (...) tanto el paisaje —dice la arquitectura de las casas con entramado de madera y tejado de pizarra son parecidísimos a los del norte de Renania Palatinado (...). A medida que nos acercamos, la semejanza con las románi-cas zonas vinícolas del valle del Ahr es cada vez más asombrosa y, cuando las pesadas campanas de la iglesia empiezan a repicar, la ilusión es perfecta. como

En relación con el idioma, Bernardo de Aldrete, que re-corrió el Bierzo en 1612, dice: Los más políticos hablan bien el castellano, pero los no tanto y las mujeres hablan el leonés que tira al gallego. Giner de los Ríos afirma que: (...) si en el carácter y usos de los bercianos se halla todavía cierto deje leonés, y más todavía en la topografia de la región, predomina de tal suerte la afinidad con Galicia, que debe conceptuarse error el decreto ad-ministrativo por cuya virtud se halla incorporado a la provincia de León, constituyendo extraño maridaje con el grave, seco y un tanto bravio habitante de la no menos grave, seca y bravia tierra de Campos.

También eligen García-Prieto y Escudero textos en donde los nombres célebres hablan sobre algo más concreto aunque su belleza sea infinita como es la Catedral. Ahí, la escritora y periodista gallega Emilia Pardo Bazán dice de la catedral: Es la basilica de León la más aérea, la más inmaterial de las españolas, calada enteramente por inmensos ventanales de vidriera (...). La catedral de León no tiene más piedra que la in-dispensable para engastar los rubies, esmeraldas y amatistas de sus vidrieras mágicas (...). (...) No hay en el edificio adorno que contribuya a su sos-tenimiento y no solo los graciosos arbotantes que ostensiblemente lo refuerzan, sino los pináculos, las alimañas y caprichos que en apariencia lo decoran, concurren a tenerlo en pie, y a consolidar su esbeltísima fábrica (...).

León Roch (seudónimo de Francisco Pérez Montero) es-critor e historiador, autor de una extensa obra sobre la ciudad de León, dice de la catedral, a principios del siglo XX: (...) La catedral de León es, en efecto, una de las más altas glorias de la arquitectura cristiana. Con las de Toledo y Burgos compone la gran Trinidad del Arte Gótico español. Pero ella es el monumento más admirable por su unidad y armonía. Por eso su fama, apenas nacida, se extendió más allá de las fronteras.Su estructura alcanza el mayor grado de sutileza del Arte Ojival. Se ha llegado a un milagro de equilibrio, suprimiendo muros, adelgazando pilares...

Hay, en definitiva, en León en los viajeros. La mirada comarcal el testimonio de nombres fundamentales que hacen de su paso por León una huella más de su obra.