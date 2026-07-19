Escribir contra la desaparición

Luis Mateo Díez levantó un universo de la memoria al que dio por nombre Celama. Como Comala o Yoknapatawpha, no aparece en los mapas, pero lleva décadas habitando la imaginación de miles de lectores. Es una tierra donde el tiempo parece haber aprendido a detenerse, donde los pueblos se vacían lentamente y cuyos habitantes sobreviven con la dignidad silenciosa de quienes saben que todo acaba desapareciendo. No es Castilla, aunque la recuerde. No es León, aunque nazca de sus paisajes sino un territorio que dejó hace mucho de pertenecer únicamente a su creador para convertirse en una geografía literaria. Quizá por eso sorprende comprobar que Luis Mateo Díez habla exactamente igual que escribe. No hay solemnidad ni urgencia en su voz. Cada respuesta parece buscar antes un lugar donde asentarse. Piensa mientras habla. Corrige una palabra. Matiza otra. Se permite el silencio. Es el mismo ritmo con el que ha construido una de las obras más singulares de la narrativa española contemporánea, una obra que el Premio Cervantes reconoció definitivamente, aunque resulte evidente que ese reconocimiento llegaba cuando su lugar en la literatura ya estaba consolidado desde hacía muchos años. Hablar con Luis Mateo Díez es comprobar que detrás de cada una de sus novelas existe una misma pregunta: ¿Qué desaparece cuando desaparecen las cosas? No solo los pueblos ni las personas. También las palabras y la manera de mirar. Cuando se le pregunta si escribe para recordar, responde negando el presupuesto mismo de la pregunta. «Escribo para reinventar lo que recuerdo, para intentar recobrar aquello que ya no recuerdo». Y es que hay una enorme diferencia entre recordar e inventar porque mientras la memoria pretende conservar, la literatura se forja con el fina de transformar. Luis Mateo Díez sitúa precisamente ahí el origen de toda creación: «Entre el recuerdo y lo que escribo hay siempre una gran distancia que está en la imaginación. No tiene que ver con la verdad, pero sí con la verosimilitud», dice. La afirmación recuerda inevitablemente aquella idea de Cervantes según la cual la ficción puede decir más verdad sobre los seres humanos que cualquier crónica fiel de los acontecimientos. También dialoga con Proust, para quien la memoria verdadera solo aparecía cuando era transformada por el arte, o con Faulkner, cuya geografía inventada del sur estadounidense terminó explicando mejor una sociedad que muchos tratados de historia. Luis Mateo Díez pertenece a esa tradición. La imaginación no sirve para escapar de la realidad sino para comprenderla. Por eso rechaza entender la ficción como un simple entretenimiento. La novela constituye, para él, una forma de conocimiento. «Sirve para indagar y para aumentar nuestra lucidez hasta la propia conciencia de lo que somos».

La palabra lucidez aparece varias veces durante la conversación. Toda su literatura parece escrita precisamente para ampliar esa conciencia. Cuando Celama apareció por primera vez, algunos lectores quisieron buscar su localización exacta. Sin embargo, los territorios verdaderamente literarios nunca pertenecen a una geografía concreta, más bien a una manera de mirar. «Es una metáfora de mi manera de entender el mundo». La frase de Luis Mateo explica mucho más que cualquier análisis crítico. Celama es el escenario donde el autor de El espíritu del páramo ha observado la lenta desaparición del mundo rural español, probablemente una de las grandes transformaciones sociales del siglo XX. No hay sentimentalismo en esa mirada ni tampoco idealización puesto que lo que desaparece no es un paraíso perdido sino una forma de relacionarse con el tiempo, con la naturaleza, con la comunidad y con la propia memoria.

El escritor habla de «la liquidación de las culturas rurales» como uno de los grandes argumentos de la literatura contemporánea. Y tiene razón. Desde Delibes hasta Julio Llamazares, pasando por Miguel Torga o John Berger, buena parte de la literatura europea ha narrado precisamente esa extinción silenciosa. El hecho diferencial es que Luis Mateo Díez la convirtió en una mitología y la mitología pervive cuando todo ha desaparecido. Sus novelas tampoco creen ya en los héroes. Los personajes de Luis Mateo Díez no cambian el mundo puesto que apenas consiguen orientarse dentro de él. Viven atravesados por la incertidumbre, la pérdida, el fracaso y una conciencia permanente de la finitud. Pero reducir su literatura al pesimismo sería una lectura profundamente equivocada. «Mi mirada no es solo trágica; tampoco cómica», destaca. La frase resume uno de los grandes logros de su narrativa. Como Cervantes, entiende que el humor constituye una forma superior de inteligencia moral porque la ironía nunca humilla. Al contrario. Permite comprender y humaniza incluso a quienes parecen condenados al fracaso. No existen villanos absolutos ni tampoco héroes. Son tan solo hombres y mujeres que intentan comprender un mundo que casi siempre los desborda.

Escribir en medio del ruido

Hay un momento de la conversación en que el escritor deja de hablar de literatura para hacerlo del presente, de las guerras, los populismos, la violencia, la degradación del debate público... Luis Mateo Díez observa la actualidad con una mezcla de preocupación y cansancio: «Estamos como sometidos a una terrible actualidad», lamenta para definir a continuación nuestro tiempo como una epidemia, una actualidad invasora que ocupa por completo la conciencia y apenas deja espacio para la reflexión. Las noticias se suceden con tal velocidad que terminan sustituyendo al pensamiento. Y precisamente ahí vuelve a aparecer la literatura como un acto de resistencia: «El arte es el único conducto que puede darnos alimento para tener una existencia más honorable».

Existe una palabra que Luis Mateo Díez pronuncia con una convicción poco frecuente: ambición. Pero en su caso no se trata de una simple ambición por el éxito sino por lo puramente literario: «La materia de la escritura es el lenguaje», defiende, porque escribir no consiste únicamente en contar una historia sino que hunde su razón de ser en inventar una voz, en construir una sintaxis capaz de mirar el mundo de una manera inédita. Por eso, el autor de Las estaciones provinciales lamenta la creciente simplificación del lenguaje, porque cuando el lenguaje se empobrece también se empobrece el pensamiento.

Podría pensarse que el Premio Cervantes marca un antes y un después pero Luis Mateo Díez no parece vivirlo así. Habla del galardón con gratitud, pero también con una serenidad casi desarmante. «He tenido suerte. Buenos esitores amigos que han valorado mi obra, lectores fieles, libertad para escribir siempre aquello que quise. Quizá ese sea el verdadero privilegio».

La última respuesta contiene probablemente el mejor retrato del escritor. Si pudiera volver a encontrarse con el adolescente que fue, no le hablaría de literatura. "Le reñiría. Fue —dice entre risas— demasiado mal estudiante, demasiado caprichoso, demasiado indisciplinado. Le llamaría al orden». La escena tiene algo profundamente cervantino. El Premio Cervantes no idealiza al joven que soñaba con escribir. Lo observa con humor. Con ternura. Con esa mezcla de ironía y compasión con la que ha construido todos sus personajes. Quizá porque, después de más de medio siglo de literatura, Luis Mateo Díez sigue creyendo que escribir no consiste en tener respuestas sino en seguir haciéndose preguntas, escuchar cómo desaparecen las cosas antes de que el ruido del mundo termine por borrarlas y en encontrar las palabras capaces de impedir, aunque solo sea durante el tiempo que dura una novela, que el olvido tenga siempre la última palabra.

Luis Mateo no deja de trabajar. «Me pillas revisando la portada del nuevo libro que saldrá en noviembre», una demostración de que vive para la literatura y no para los homenajes.

Lo dice con la naturalidad de quien sigue viviendo dentro de la literatura y no de los homenajes. Se titulará Las últimas voluntades y aparecerá publicado por el Fondo de Cultura Económica de México. Aunque evita convertirlo en una declaración programática, lo define como «un libro un poco experimental», una obra que vuelve a demostrar que su escritura continúa buscando caminos nuevos incluso después de haber alcanzado el máximo reconocimiento de las letras en español. «Es un microrrelato que luego se convierte en un cuento, luego en una novela y finalmente en un relato gráfico», describe para explicar que explora las distintas posibilidades de una misma historia. Cada transformación modifica la anterior y ensancha sus posibilidades narrativas, como si el propio libro quisiera demostrar que la ficción nunca permanece inmóvil. Pero, además, Alfaguara prepara la edición definitiva del reino de Celama, que no será una simple reedición. Durante años, el escritor ha ido encontrando materiales dispersos, textos nunca publicados y fragmentos que pertenecían a ese universo narrativo, pero que habían permanecido fuera de las ediciones conocidas. «Celama estaba incompleto. Había muchas cosas que había escrito y que nunca se publicaron, pero pertenecen a ese territorio y son textos importantes». La nueva edición incorporará ese material, cerrando definitivamente uno de los proyectos narrativos más ambiciosos de la literatura española de las últimas décadas. «Celama quedará completo», dice con satisfacción.