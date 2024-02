Geodiversidad desde León

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Un nuevo estudio en el que ha participado la Universidad de León ha desarrollado una nueva herramienta matemática que permite identificar los sistemas geológicos más singulares de un territorio, así como los rasgos geológicos que confieren a estos lugares un interés especial para su protección y conservación.

Este novedoso algoritmo se ha puesto a prueba en varios Parques Nacionales de Finlandia, si bien este método ha sido desarrollado para aplicarse en diferentes zonas geográficas a lo largo y ancho del planeta..

El estudio ha sido financiado por la Academia de Finlandia, los resultados de la investigación se han publicado en la reconocida revista ‘Philosophical Transactions of the Royal Society: Mathematical, Physical and Engineering Sciences’ (gestionada por la Royal Society, la sociedad científica más antigua del Reino Unido), y ha sido fruto de la estrecha colaboración en materia de investigación, liderada desde España por el profesor de la ULE Jorge García Girón, y la Universidad de Oulu (Finlandia.

La geodiversidad es un concepto relativamente reciente, nacido originalmente como análogo al de biodiversidad. Por diversidad geológica, nos referimos a la parte de la naturaleza que no está viva, entendida como la variedad de rasgos geológicos presentes en un lugar: los minerales, fósiles, suelos, sedimentos, formas del relieve y las características hidrológicas de la Tierra, como lagos y ríos.

También abarca los procesos que crean y modifican estas estructuras y rasgos geológicos. La geodiversidad es el resultado de una apasionante, pero compleja historia geológica que se remonta a los orígenes de nuestro planeta, de las primeras rocas y sedimentos que se formaron hace más de 3.800 millones de años.

«No obstante, a pesar de la multitud de servicios que brinda la geodiversidad, pocas personas saben cuánto dependemos de ella» puntualiza Jorge García Girón, Profesor Ayudante Doctor de Ecología de la Universidad de León y uno de los principales autores del trabajo.

Reconociendo la importancia de diversidad geológica, la Conferencia General de la UNESCO proclamó el 6 de octubre como el Día Internacional de la Geodiversidad. «Además de estar estrechamente relacionada con el patrimonio cultural, el paisaje y el potencial turístico, y de ser una importante fuente de recursos y de materias primas, la variedad de rasgos geológicos también condiciona y sustenta la flora y la fauna que se desarrolla en un territorio, para los cuales la geología juega un papel indispensable» añade el profesor de la ULE Jorge García Girón.

Janne Alahuhta, Profesor Titular de Geografía de la Universidad de Oulu y uno de los investigadores principales de este estudio, explica que «nuestros modelos pueden utilizarse como una estrategia eficaz para la gestión efectiva de los espacios naturales protegidos. Con ellos podemos identificar las joyas geológicas más importante y singulares de un territorio, con el objetivo de garantizar la conservación del patrimonio geológico a largo plazo».

Un hecho preocupante es que todavía muchos de estos privilegiados enclaves geológicos se encuentran seriamente amenazados en todo el mundo. «Si nos paramaos a pensar en las causas de esta desprotección, encontraríamos una muy evidente: el desconocimiento de la existencia y del valor de estos afloramientos singulares. Ésta es la razón por la que hemos desarrollado esta investigación, para que los científicos y gestores puedan identificar estos lugares únicos en términos de sus aspectos estrictamente geológicos y, por lo tanto, tengan la posibilidad de garantizar su adecuada preservación», destacan los autores del estudio.