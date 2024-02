Investigar, gestionar y también conciliar

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

De cara al futuro el objetivo de Jennifer Martínez Ferrero es «seguir liderando proyectos de investigación orientados hacia la transferencia al mundo empresarial, buscar una mayor colaboración entre la universidad y la empresa». Y conciliar. En agosto ha sido madre, y todo ha coincidido con su concurso a la cátedra, el avance de su investigación y las publicaciones pendientes. «Veo posible la conciliación, pero también soy consciente de que he llegado al máximo en la carrera académica. Me apetece y quiero disfrutar también de mi familia y amigos, y sobre todo de mi bebé, no quiero perder nada de él».

Su labor docente se centra en este momento en la contabilidad básica, además de su trabajo de investigación. En todo caso, «en el medio y largo plazo me gustaría también volver a la gestión universitaria». La catedrática de Bembibre fue ya, durante ocho años, directora académica de postgrado en la Universidad de Salamanca, donde asumió la gestión académica y económica de los másteres universitarios y los programas de doctorado. «Es una parte de la vida académica que me gusta mucho, he dejado una gran familia en ese mundo y es una opción que no descarto».

Como la de acercarse a su tierra. «Hay muchos profesionales en León y en El Bierzo muy destacados, aunque no siempre tienen la suficiente visibilidad. Debemos sentirnos orgullosos de la zona en la que estamos».