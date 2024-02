La ronda que da alas a software leonés

Publicado por Ana Gaitero León Verificado por Creado: Actualizado:

La start up leonesa Modular DS ha revolucionado el trabajo de profesionales del diseño y desarrollo web con un software propio da un salto cualitativo para su expansión. Acaba de cerrar una ronda de financiación semilla de 330.000 euros. Este apoyo a la financiación de su proyecto por parte de inversores locales, nacionales e internacionales marca un hito significativo en la trayectoria de la empresa, que echó a andar en 2020 en el edificio rojo del Ildefe.

«La ronda de inversión nos permite acelerar el crecimiento y consolidar nuestra posición en el mercado», señala Héctor de Prada, CEO y cofundador de Modular DS. La ronda de financiación cuenta con la participación de dos fondos de Venture Capital, como son Unitatea (a través de Draper B1) y SCRM Barcelona, además de un importante elenco de business angels y emprendedores de éxito tanto a nivel nacional como en su tierra, León.

La ronda de inversión cuenta con nombres como Juan Pablo Tejela, CEO de Metricool, la empresa líder en gestión de redes sociales; Juan Carlos Celaya, CEO de Factoría Digital; Víctor Juárez, CEO de Mi Tienda de Arte o Adrián Ferrero, CEO Biome Makers, entre otros.

También se han sumado a esta importante financiación inversores profesionales como Mathieu Carenzo, conocido por ser uno de los primeros inversores en startups como Glovo o Signaturit y creadores de contenido muy conocidos de su sector como Jaime Gármar.

Modular DS fue fundada por dos jóvenes leoneses, Héctor de Prada y David Gómez, quienes desde su adolescencia han compartido la pasión por la tecnología y el desarrollo web. Su anterior empresa, Uniqoders, una consultora especializada en desarrollo de software para terceros, sentó las bases de lo que hacen hoy en Modular DS.

Desde, poco antes de la pandemia, cuando arrancaron Uniquoders han adquirido experiencia, han formado un equipo joven con mucho talento y con el tiempo se han convencido de que lo que querían era «crear un producto que respondiera a las necesidades reales de los profesionales del sector y que pudiera ser usado por usuarios de todo el mundo. Con un modelo de negocio escalable».

Héctor de Prada y David Gómez han querido hacer pública la ronda de inversión para reivindicar su tierra como un lugar donde se puede crecer mirando a otros mercados gracias a las nuevas tecnologías y la hiperconectividad.

«Desde León queremos demostrar que es posible innovar y competir en el ámbito tecnológico a nivel global, como hacen muchas empresas, y que estas cosas no solo se pueden hacer desde Silicon Valley, Madrid o Barcelona. Ojalá con esto podamos inspirar a otros jóvenes a intentar emprender y soñar desde aquí», afirma Héctor de Prada, cofundador de la empresa.

«Esta ronda de financiación es un voto de confianza en nuestro equipo, nuestro producto y nuestra visión. Ahora podemos enfocarnos completamente en lo que nos apasiona: ofrecer la mejor solución para la gestión centralizada y el mantenimiento de sitios web a profesionales y agencias», añade.

Modular DS cuenta actualmente con casi 1.500 usuarios, principalmente en España y Latinoamérica y está posicionada como la primera alternativa en español en su categoría. Desde la aplicación ya se pueden automatizar y centralizar muchas de las tareas necesarias para el mantenimiento de una web. Desde la actualización de plugins o temas de WordPress, la monitorización para recibir alertas cuando una web deja de funcionar, la programación de copias de seguridad en la nube, la creación de reportes para clientes con tareas y estadísticas o incluso el análisis de salud y seguridad de los sitios, para evitar posibles vulnerabilidades.

Los 350.000 euros de la ronda de inversión los destinarán a darse a conocer, llegando a muchos más potenciales usuarios, y a continuar el desarrollo de la herramienta. Esta aplicación cuenta con un roadmap cargado de funcionalidades que ayudarán a mejorar el día a día de los profesionales web.

La ronda de inversión se cierra cuando se cumplen cassi dos años desde que lanzaron la primera versión al mercado ded Moular DS. Hasta hace poco han compaginado su evolución con el trabajo de consultoría. Este trabajo suponía obtener más ingresos con menos clientes. Ahora buscan ampliar la base de usuarios para crecer con su propia herramienta y sin hacer otros trabajos para terceros.

Como comenta el cofundador David Gómez, «esto es como un nuevo comienzo. Para nosotros es un cambio radical, por fin pudiendo centrarnos al 100% en Modular. Estamos ilusionados y con más ganas que nunca de seguir trabajando duro».

Modular DS afronta esta nueva etapa con un importante reconocimiento. El pasado mes de diciembre, la start up leonesa fue la ganadora del prestigioso evento Venture on the Road de SeedRocket en León, destacándose entre otras startups de la comunidad autónoma. Este reconocimiento precede su participación en la final nacional en Madrid, programada para junio, donde el equipo espera continuar demostrando su innovación y potencial de crecimiento.

La empresa cuenta con una plantilla de siete personas, de la cuales dos teletrabajan desde España y Colombia. Desde este país cuentan con una base para su expansión en el mercado latinoamericano, con la ventaja de ofrecer la única solución en español en el mercado.

Modular DS ofrece a los profesionales web gestionar todas las webs de wordpress desde un único lugar, con funcionalidades que permiten ahorrar tiempo y ganar más dinero al poder abarcar más cantidad. Como casos de éxito cuentan entre sus clientes con webmasters como Josu, de Bilbocenter, que gestiona más de 120 sitios web o Lotus Estudi, una agencia de diseño web y marketing digital en Barcelona que desde que utiliza Modular «ha ahorrado el 60% de horas empleadas en tareas de mantenimiento, y ha ganado nuevos clientes de mayor calidad, gracias a los reportes y actualizaciones en masa».

Los destinatarios de este software ‘made in León’ son agencias de marketing, diseñadores web, community managers o copywriters desde cualquier lugar del mundo para crear webs para sus clientes. No se trata solo de vender la herramienta sino de que los clientes se sientan acompañados en todo momento por el equipo de Modular DS para sacarle el máximo aprovechamiento.