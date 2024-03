León predica con el Remodel

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Este evento destaca el proyecto REMODEL y subraya el compromiso de la Universidad de León con la innovación

Los profesores de la Universidad de León (ULE) José Alberto Benítez Andrades y Héctor Alaiz Moretón han impartido recientemente varias conferencias en la Bursa Uluda University de Turquía, en lo que ha constituido un importante intercambio de conocimientos y habilidades.

La iniciativa forma parte del Proyecto REMODEL, liderado en la ULE por Carmen Rodríguez Santos, Profesora del área de Comercialización e Investigación de Mercados y miembro del grupo de investigación MKTING Research, que se enfoca en fortalecer habilidades de investigación e innovación (R&I) para el avance de modelos de negocio en Europa, particularmente en Turquía.

José Alberto Benítez Andrades, profesor en el área de Ingeniería de Sistemas y Automática y Subdirector 2º de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial (EIIIA) de la ULE, impartió una charla titulada ‘Unleashing the Power of ChatGPT: Revolutionizing Education, Research, and Management for Enhanced Productivity’ (Liberar el poder de ChatGPT: Revolucionar la educación, la investigación y la gestión para mejorar la productividad). En su intervención abordó cómo las tecnologías emergentes como ChatGPT pueden transformar los enfoques educativos, la investigación y la gestión.

Por su parte, Héctor Alaiz Moretón, también profesor del área de Ingeniería de Sistemas y Automática, llevó a cabo un ‘Workshop MATLAB for validating hypotheses when working with datasets’ (Taller MATLAB para validar hipótesis al trabajar con conjuntos de datos), en el que proporcionó a los asistentes herramientas para la gestión y análisis de datos en investigación.

Además de estas contribuciones académicas, ambos profesores de la ULE mantuvieron reuniones con Aylin Poroy Arsoy, Investigadora Principal del proyecto, y con el Rector de la Universidad de Bursa, fortaleciendo así los lazos de colaboración internacional.

El intercambio cultural y académico incluyó a varios académicos y profesionales con la participación de investigadores de la Bursa Uluda University como Elif Yücel, Nuran Bayram, Aylin Poroy, Ferudun Yilmaz, Ethem Akyıldız, Yasemin Ertan, Çagatan Tayakın y Burak Meydancı.

Este evento destaca la relevancia del proyecto REMODEL y subraya el compromiso de la Universidad de León con la innovación educativa y la colaboración internacional. La ULE continúa posicionándose como un actor clave en el escenario de la investigación y la educación superior, contribuyendo al desarrollo de modelos de negocio innovadores y al fortalecimiento de las capacidades de R&I a nivel global.