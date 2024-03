Lola Rebollo, salmantina de nacimiento lleva ocho años arraigada en León, donde ha sido subdirectora del Incibe y actualmente ocupa el cargo de directora para el Sector Público y Ciberseguridad en Neoris una aceleradora digital que lleva más de 20 años trabajando para implantar proyectos innovadores en el ámbito de la transformación tecnológica. Es ingeniera electrónica por Wilkes University (EEUU.) con la especialidad de fabricación en

semiconductores. Comenzó su carrera profesional en Harris Semiconductors y Lucent Technologies en EEUU. En España ha ostentado cargos de responsabilidad en diversas multinacionales, y en 2019 funda L’OLA Consulting para cubrir puestos en las áreas de Dirección, Operaciones o Logística.

—¿Qué significa este reconocimiento para usted?

—Esta medalla al Mérito en Ciberdefensa supone para mí un enorme reconocimiento personal y también global al «trabajo invisible» que se hace desde la sociedad civil y que muchas veces no se puede reconocer públicamente. Somos muchas las personas que trabajamos para crear una sociedad más segura y por encima de todo supone un gran responsabilidad con la industria, con la sociedad y con nuestra democracia, porque la ciberseguridad es cosa de todos y está en cada una de nuestras acciones. No podemos parar.

—¿Qué aspectos de la labor que desempeñó en el Incibe destaca?

—Mi etapa en Incibe ha sido una de las más gratificantes de mi carrera profesional hasta ahora. De mi puesto como Subdirectora de Impulso a la industria, emprendimiento e I+D+i destacaría la profesionalidad del equipo para trabajar en proyectos y mecanismos que nos permitiesen utilizar los fondos europeos y que estos tuvieran un impacto positivo a la hora de construir nuevas capacidades para la industria española de ciberseguridad, así mismo ayudar a su internacionalización, a su visibilidad y a su crecimiento orgánico y a su vez construir un ecosistema emprendedor en ciberseguridad y por qué no soñar con un próximo unicornio español en nuestro sector. Sin duda destacaría como muy gratificante el área de talento. Desde esta área se trabaja para formar a los próximos expertos en ciberseguridad, despertar el interés por este nuevo mundo, formar a jóvenes y a su vez dar nuevas oportunidades a profesionales a talento senior o profesionales que buscan un cambio en sus carreras y que puedan ver en la ciberseguridad una nueva profesión de gran éxito.

—¿La ciudadanía está preparada en ciber seguridad al nivel básico?

—No rotundo. Pero estamos en el buen camino concienciando, preparando y legislando. Obviamente, algunos de los últimos incidentes y tendencias en los ataques que estamos sufriendo, con el uso de la inteligencia artificial, ponen de manifiesto que los ciberdelincuentes, en ocasiones, están avanzando mucho más rápido que nosotros en la defensa. Lo importante es ser un buen usuario, un buen conocedor de las posibles, constantes y nuevas amenzas, aprender a discernir y utilizar lo útil, sin dejarte enredar (en la red). A mi me gusta usar refranes y dichos populares que suelen ser facilmente entendibles, al de «Calumnia que algo queda» le he dado un pequeño giro y ahora es «Divulga que algo queda», la labor de divulgacion sobre los peligros del uso incorrecto de la tecnología es el pilar mas sólido sobre el que construir una sociedad más resiliente.

—Muchas familias están cuestionando el uso del móvil en la escuela en edades tempranas. ¿Es hora de replantearse la inmersión tecnológica?

—La tecnología está para facilitar nuestras vidas, el peligro está más en el humano que habita en las redes que en la tecnología que se utiliza. Antes a los niños se les advertía de los riesgos en el tú a tú, en el mundo físico (no hables con extraños, no cojas caramelos, etc…), ahora nos movemos en entornos híbridos, el físico y el virtual. Los estafadores y los depredadores existen con redes o sin ellas. Para mantenerlos a salvo no podemos encerrarlos, aislarlos, debemos darles herramientas, debemos educar en el discernimiento y manejo óptimo de la tecnología. En este sentido sería muy positivo introducir una nueva asignatura obligatoria sobre el uso de la tecnología y la ciberseguridad en las aulas para formar a nuestros menores. Prohibir oscurece y entorpece mientras que, educar y concienciar, fortalece la capacidad de defensa en entornos digitales.

—¿En qué campo se desempeña actualmente?

—Actualmente, mi cliente es el sector público, estoy en el otro lado, aunque sigo teniendo una gran vocación de servicio a la ciudadanía y ahora, desde mi nuevo puesto sigo aportando mi trabajo y pasión con la gestión de proyectos en distintos ministerios y entidades públicas. Yo no tengo una única pasión, sino muchas, todas relacionadas con seguir aprendiendo y ayudando a otras personas a conseguir sus sueños o a superar momentos de adversidad. Soy mentora para el programa STEM Talent Girl, donde animamos a niñas de secundaria y bachillerato a buscar en el mundo STEM un futuro, de la misma manera suelo dar charlas para Inspiring Girls en colegio e institutos de la provincia. También soy Coach para la Comisión Europea en el programa de EIC Accelerator donde apoyo a Startups Europeas para conseguir financiación de la Unión Europea que permitan construir una Europa más soberana y resiliencia.

Laura Estrada Policía nacional «El ciberdelito está en auge»

Laura Estrada cumple 20 años como policía nacional en la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial de León. Su lema es «trabaja en silencio y deja que el éxito haga todo el ruido». La Medalla al Mérito en Ciberdefensa de Petec es para esta policía vocacional «un reconocimiento a un esfuerzo y constancia después de que la vida hace 10 años me obligase a priorizar mi faceta familiar sobre la laboral, teniendo que relegar mi profesionalidad y dedicar mi tiempo a la crianza de mis dos hijos». Mirando hacia atrás «me siento orgullosa de lo conseguido, agradecida a los dos valientes que me han apoyado y si miro hacia delante, soy consciente del compromiso que tenemos en dar visibilidad al trabajo que las FCSE realizamos cada día».

—¿Qué problemas de ciber seguridad llegan al área de Participación Ciudadana?

—En una sociedad digitalizada, dónde la ciberdelincuelcia está en auge y alcanza elevados índices. Es imprescindible trabajar sobre está materia para ir siempre un paso por delante, pero realizar una buena prevención es la clave para protegernos. En la policía nacional contamos con unidades centrales muy especializadas, a nivel Provincial y local contamos con grupos judiciales de Delitos Tecnológicos, formados por compañeros muy diligentes y cualificados, poniendo en alza un trabajo de investigación que ahora es uno de los que más demanda tiene. El abanico comprende delitos de suplantacion de identidad para realizar estafas económicas, robo de información confidencial y delitos contra la intimidad de las personas, ataques a la información comercial estratégica , grooming, phishing, ciberbulling... La Delegación de Participación Ciudadana atiende los planes específicos de comercio, turismo, mayor, colectivos vulnerables, plan director con alumnado, docentes y ampas, sectores de compraventa de oro etc. con charlas preventivas y formativas, con pautas de riesgos y evitarlos en lo posible.

—¿Se denuncia el ciberacoso a menores en la escuela o su ámbito social?

—Cada día más, es una materia que preocupa en todos los entornos pero en especial en el escolar, por las franjas de edad, el anonimato que profieren las redes, su intensidad 24x7 y lo trágico que puede llegar a ser su desenlace: desde un devastador daño psicológico, por la incidencia, la rápida difusión y el gran alcance gracias a las tics a concluir en el suicidio cuando quizá no se ve salida. ¡Un niño se suicida, no quiere morir, quiere dejar de sufrir!. En un ciberacoso el daño es un sufrimiento continuo a veces inasumible para un niño que no dispone aún de habilidades psicológicas ni de afrontacion. Se trabaja con contundencia desde todos los ámbitos, fesde la comunidad educativa a las FCSE integradas en el plan director del Ministerio del Interior para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos, ante este y otros delitos que como consecuencia sea una muerte, la tolerancia es cero. No hay que olvidar que los autores de estos delitos consciente o inconscientemente, son también niñ@s, por lo que hay que abogar con una mayor tenacidad en una buena educación desde el entorno familiar. Los padres debemos ser conscientes y no olvidar que tenemos esta obligación y en el colegio tienen de reforzarla, no alterar el orden que es quizá el error que vemos ahora, importante. Las bromas que a veces toleramos o permitimos que realicen nuestros hijos como cosa de niños, se terminan cuando cruzan la línea roja y el otro menor no se ríe, deja de ser una broma y pasa a ser un acoso o ciberacoso.

—¿Las mujeres son víctimas de ciberacoso como parte de la violencia de género?

—En un caso de víctima de violencia de género sólo vemos muchas veces la punta del iceberg, pero cuando se hace un buen trabajo por parte de todos los profesionales (sanitario, psicológico, policial y judicial) se observa que a un episodio físico, sexual o psicológico se añade antes o después desde coacciones y amenazas, vejaciones o insultos a difusión de comentarios machistas o misóginos, publicación de imágenes comprometidas de una persona sin su consentimiento etc., con el único fin de causar sometimiento, sufrimiento y control. Es obvio que hoy en día el medio digital, como herramienta de comunicación de gran magnitud y capacidad de difusión a través de redes de mensajería o plataformas sociales, facilita y mucho este objetivo. Detectar la magnitud del episodio o ese iceberg al completo nos reflejará la perpetuacion del daño psicológico o incluso violencia económica que puede estar sufriendo una víctima a través de ese medio digital en todos los factores de su vida, porque un episodio físico es el detonante muchas veces de un tsunami de situaciones psicológicas vejatorias y degradantes que vive una víctima o sometimiento, hoy en día mediante esta digitalizacion se potencia a una ciberviolencia de manual. En caso de esta violencia con menores en común, en ocasiones se utilizan fotos y comentarios hirientes vulnerando la privacidad incluso de los mismos, utilizado este vínculo como lazos invisibles para dar continuidad del maltrato inicial.