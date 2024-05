Personalizar tu viaje con IA ya es posible

Publicado por Clara Barrio León Verificado por Creado: Actualizado:

Después del coronavirus, viajar se ha convertido en una de los grandes hobbies para muchas personas. Tras haber pasado varios meses de encierro, el deseo por conocer nuevas ciudades y países ha motivado a los viajeros a desplazarse a nuevos lugares para descubrir destacados monumentos, empaparse de su cultura y explorar los manjares culinarios propios de cada ciudad.

En este sentido, las nuevas tecnologías han facilitado la planificación de las escapadas para hacerla más rápida y sencillas para cualquier tipo de estancia. A pesar de la fama de conocidísimas aplicaciones de mapas como las ofrecidas por los principales sistemas operativos, el emprendedor Andrés Martínez quiso ir más allá para dar al usuario una forma cómoda, gratuita y sobre todo, personaliza para programar al detalle cada nuevo viaje con su herramienta, Speakspots.

Speakspots es un asistente que combina un motor desarrollado desde 2019, formado por más de 50.000 líneas de código, con la inteligencia artificial de ChatGpt, y WhatsApp. Esta herramienta ofrece al usuario viajes personalizados minuto a minuto a numerosas ciudades.

Para ello, el sistema incorpora un cuestionario de diez preguntas para determinar los intereses del visitante, incluyendo su presupuesto y fechas de viaje.

La plataforma es capaz de realizar más de 150.000 cálculos cada vez que un usuario crea un nuevo itinerario, es decir, simula miles de opciones para minimizar el tiempo de desplazamiento entre las atracciones y evitar situaciones como visitar un monumento durante el horario de cierre o la lluvia al aire libre.

Asimismo, la aplicación permite reservar entradas y tours gratuitos en español a través de empresas como Civitatis, así como enlazar todas las rutas seleccionadas con Google Maps y Waze para facilitar la localización de las atracciones.

El objetivo es permitir al turista planificar un viaje en menos de un minuto y además, tener asistencia de un guía turística privado a través de WhatsApp.

Origen de la aplicación

El germen de esta iniciativa es el menorquín Andrés Martínez, ceo y creador de la aplicación.

«Yo soy un viajero empedernido y he visitado más de 100 ciudades en Europa. He sufrido muchos problemas con las aplicaciones de viaje y en destino muchos imprevistos. Yo veía que había unos problemas que aparentemente son opuestos. El primer problema es el largo tiempo que debes dedicar a planificar un viaje. Otro problema es que al llegar a la ciudad por muy bien planificado que esté el viaje va a haber imprevistos como atracciones cerradas, meteorología, transporte estropeado... Yo veía que podía solucionar ese problema y se me ocurrió que la única forma de resolver ambos problemas a la vez era con una inteligencia artificial», destaca el empresario.

El fundador ha sido reconocido por Forbes en su lista de los 100 más creativos en los negocios.

Rápido y sencillo

El asistente se encuentra alojado en una web. Primero, el usuario deberá responder a un cuestionario para generar un viaje personalizado totalmente adaptado a las necesidades del turista.

Una vez has generado un viaje existe un botón para activar el asistente de WhatsApp. Este se abre desde tu navegador web para que puedas hablar con el asistente como si de una persona se tratase.

«Ese asistente es único porque se basa no solo en los algoritmos para optimización de itinerarios, sino también en una base de datos propia que tiene más de 25.000 atracciones turísticas con horarios de apertura, localización y características del lugar, entre otros detalles. Con las preferencias, algoritmos y base de datos, ChatGpt que es el modelo de lenguaje, es capaz de mantener una conversación con el usuario», explica Andrés Martínez.

Martínez recalca que se inclinaron por una web y no una aplicación como apuesta de futuro.

«Yo tengo una visión muy particular y es que las aplicaciones nativas van a morir pronto porque al final cuando aparezcan asistentes de voz con inteligencia artificial ya no necesitarás hacer clics y navegar en la app. Con el asistente podrás planificar algo, realizar tareas, consultar el calendario, adquirir entradas, comprar vuelos... Por ello, yo apuesto por una aplicación web como punto de entrada y luego adquieres el asistente por WhatsApp. Estamos trabajando ya en un asistente por voz para lanzar en verano», avanza el menorquín emprendedor.

A diferencia de otros sistemas, su aplicación permite personalizar al detalle el viaje y no solo ofrecer un cúmulo de datos.

«Nosotros realizamos un cuestionario de 10 preguntas al usuario con sus fechas de viaje, sus preferencias y su presupuesto. Nuestro motor realiza los cálculos para generar un itinerario totalmente a medida del usuario. Si vas a León, te puede indicar: a las 9 de la mañana tienes que visitar la catedral y la duración media es de 45 min y después comes cerca de la catedral. Te realiza un horario minuto a minuto. No es un listado de monumentos sin ningún orden. Te dice qué visitar, en qué orden y cuánto vas a tardar», narra.

Vistazo a la aplicación Speakspots.DL

Asistencia por voz

El uso de la aplicación es sencillo para todo tipo de usuarios, aunque su próxima actualización que incorporará la voz, es una medida que ayudará en la accesibilidad, pero también es «una solución universal porque facilita la vida a cualquier viajero, ya que no necesitas aprender a utilizar una aplicación», afirma el empresario.

«Siempre he pensado que la mejor forma de accesibilidad para personas con discapacidad es la asistencia con voz, aunque no en todos los casos. Por ello, las aplicaciones móviles tienen muchos defectos que las acabarán desterrando», apostilla.

León, nuevo destino incorporado

Desde hace poco tiempo, León se ha incorporado como uno de los destinos disponibles en la aplicación debido a su demanda creciente.

«Los destinos que añadimos siempre nos basamos en datos. Miramos los datos de tráfico de buscadores como Google. León la hemos añadido porque en primavera es un destino muy atractivo. Ha sido capital gastronómica y en 2018 ha ganado mucho peso en escapadas de uno o dos días. Un dato sorprendente es que de todas las ciudades españolas León se ha situado como el destino número 14 por delante de Salamanca o Granada», cuenta Martínez.

Para añadir una ciudad, se realizan distintas tareas para extraer datos de internet siempre con supervisión humana.

Desde la startup aseguran que los datos extraídos de abril revelan que casi el 100% de los turistas de León optaron por incluir atracciones culturales como los museos en sus visitas y el 90% contaron con un presupuesto superior a 50 euros al día por adulto para invertir en atracciones.

«Este asistente es único porque se basa no solo en los algoritmos, sino también en una base de datos propia»

Además de los planes más cosmopolitas, la aplicación permite incorporar en las preferencias rutas más rurales.

«En el caso de León, el usuario tiene la opción de añadir en el cuestionario inicial de 10 preguntas si quieren hacer una excursión. Nosotros queremos que sea una experiencia totalmente personalizada», señala el fundador.

Previsiones para el futuro

Para los próximos meses, el emprendedor tiene numerosos objetivos para cumplir siempre con la meta de seguir creciendo.

«León fue añadida porque en primavera es un destino muy atractivo. Ha sido capital gastronómica y en 2018 ha ganado mucho peso»

«Nuestra estrategia es tener el punto de mira en Latinoamérica. Acabamos de realizar el lanzamiento en México con muy buenos resultados. Estamos preparando el lanzamiento en Argentina y Colombia. Esos son nuestros objetivos para este trimestre», detalla.

«En verano, concretamente a finales de junio que es la alta temporada turística en Europa y América, vamos a realizar un lanzamiento global porque sentimos que nuestro producto ha sido validado y ya ha tenido una gran adopción en España y Latinoamérica. Nosotros nos centramos en Europa y América porque la mayoría de destinos del viajero de Occidente están aquí», concluye Andrés Martínez.

Según Ahrefs, empresa dedicada a la analítica SEO, Speakspots se posicionaba a 30 de abril entre los primeros resultados de Google en búsquedas de información de planificación turística para un total de 10 destinos nacionales entre los que se encontraban León, Barcelona, Cádiz, Ibiza, Menorca, Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla y Zaragoza. La aplicación está disponible en cualquier dispositivo con conexión a internet y ofrece su servicio en 7 idiomas e integra 70 destinos: 30 en España, 10 en México, 5 en Estados Unidos, 5 en Italia, 4 en Argentina, 3 en Brasil y más de 10 destinos europeos como París y Londres.