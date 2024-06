Publicado por Clara Barrio León Verificado por Creado: Actualizado:

En España, el 6,7% de la población de España está afectada por la ansiedad, exactamente la misma cifra de personas con depresión. En ambas es más del doble en mujeres (9,2%) que en hombres (4%). Además, casi la mitad de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años (48,9%) considera que ha tenido algún problema de salud mental. Estas cifras ofrecidas por la Confederación Salud Mental de España tan solo son la punta del iceberg de un problema que crece cada año.

Aunque las administraciones y las personas están mas concienciadas gracias al trabajo de asociaciones, usuarios y profesionales de la salud mental, es una problemática que se encuentra pendiente de atajar.

Uno de los retos que se plantea a la hora de atenderlo es el coste. La falta de profesionales en la sanidad pública sumado al elevado coste que supone un psicólogo privado recrudecen la situación. Por ello, dos emprendedores de León se han puesto como reto democratizar el acceso a los tratamientos de la salud mental de la mano de tecnología. Ellos son Yeray Maarar y Daniel Sánchez, dos jóvenes que quieren revolucionar el cuidado de la salud mental, integrando tecnología basada en inteligencia artificial (IA, por sus siglas) y el acceso a la terapia y consejería personalizada en una aplicación denominada ‘MyMind’.

Daniel Sánchez tiene 17 años y trabaja en un gimnasio de BasicFit, una popular cadena de centros de entrenamiento de la capital leonesa. Desde muy pequeño supo que la innovación y las empresas eran para él.

«Considero que soy emprendedor desde bastante joven porque con 13 años comencé montando tiendas online. Luego empecé a trabajar y pude ganar dinero para comenzar a hacer cosas más grandes. Ahora estamos con MyMind y es nuestro proyecto para el futuro», explica el emprendedor.

Por su parte, Yeray Maarar es un joven de 19 años y estudia un grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. En sus tiempos libres, le gusta dedicarse al boxeo y, al igual que Daniel, montar un negocio es uno de sus sueños.

«El gen emprendedor me salió a las 17 años cuando comencé a trabajar y me di cuenta de que me gustaba el sector empresarial y quería dedicarme a ello», detalla el cofundador de MyMind.

Aunque su idea inicial no siempre fue apostar por el área de la salud mental, se dieron cuenta de las necesidades que había en este campo.

«Cuando empezamos primero Yeray contactó conmigo y estuvimos barajando varias opciones. Yo sabía que quería dedicarme al mundo digital por el presupuesto que teníamos y también porque siempre me ha gustado. Más adelante, me di cuenta que quería apostar por la inteligencia artificial porque tiene mucho futuro. Entonces tuvimos con una idea para la agricultura con drones que incorporaran inteligencia artificial, pero decidimos decantarnos por la salud mental. Vimos cómo podíamos hacerlo y apostamos por MyMind», explica Sánchez.

MyMind, apuesta tecnológica

MyMind es una aplicación de psicología que utiliza la inteligencia artificial (IA) avanzada entrenada por un equipo de psicólogos para dar terapias personalizadas.

«Me gusta decir que es como tener un terapeuta en tu bolsillo las 24 horas del día. El objetivo es ayudar a todas las personas posibles y mejorar el bienestar y la salud mental de nuestros usuarios», apunta el fundador.

«Hemos decidido que de nuestro presupuesto para el primer año el 90% se dirija al desarrollo y mejora de la aplicación y el 10% donarlo a fondos benéficos estructurados en tres pilares: personas, animales y medio ambiente», agrega.

La ‘app’ contará con diversas herramientas para ofrecer al usuario una experiencia completa y cómoda.

«La aplicación tendrá un ‘chatbot’ entrenado por psicólogos en el que el usuario podrá acceder a terapias pasadas. Asimismo, la propia IA va a recordar las conversaciones. De este modo, sería como un ‘psicólogo de verdad’ porque es capaz de recordar lo que has dicho hace 3 meses y lo tendrá en cuenta», sostiene Sánchez.

«También tendrá acceso a los relojes inteligentes para analizar parámetros como la calidad del sueño o los pasos diarios que das y te lo pueda recordar. Asimismo, ofrecerá ejercicios de relajación y meditación para recomendárselos a los usuarios. Y contará con un botón de emergencia para casos críticos. En caso de que alguien esté hablando de suicidarse, se le mandará un enlace al botón de emergencia con el número de la esperanza y el 112», añade.

Por otro lado, la ‘app’ contará con objetivos a largo plazo y misiones diarias para fomentar la creación de hábitos.

«Vamos a contratar a un equipo de psicólogos que nos aportarán unos guiones basados en escenarios realistas. Estos profesionales nos ayudarán a entrenar la IA y también con otros apartados de la aplicación», detallan los fundadores.

Coste y público

Desde MyMind, recalcan que la aplicación funcionará con una suscripción para «evitar poner anuncios».

«No nos parece adecuado que una persona pueda sufrir una crisis y le salga un anuncio de repente. Entonces hemos decidido establecer una suscripción rebajada de 4,95 euros para democratizar la salud mental en comparación con los 60 euros que cuesta de media una sesión de psicología», enfatizan.

El público objetivo de su proyecto es toda persona mayor de 13 años. Su meta es poder abarcar desde la adolescencia hasta la madurez.

«Queremos poder atender a personas tecnológicamente adaptadas y que quieran experimentar la mejora de la tecnología», apunta Daniel Sánchez.

«Nuestra aplicación busca mejorar los casos de estrés y ansiedad, depresión, ayudar a personas con trastorno de la alimentación... También queremos formar comunidades de apoyo en los casos que sea posible como personas con traumas. Queremos ser una barrera para los casos no críticos y, en el caso de los casos críticos, se dejarán para los psicólogos», agrega.

Objetivos a largo plazo

Los emprendedores avanzan que tienen previsto lanzar su aplicación al público general entre enero y junio de 2025 y de ahí desarrollarse y crecer.

«Gracias a los 6.000 euros del concurso del CEL ya tenemos la financiación para poder arrancar. A largo plazo nos gustaría hacer un marketing orgánico con vídeos para redes sociales. A esos espectadores los queremos llevar a una comunidad donde subamos las actualizaciones de la aplicación y donde sacaremos un prelanzamiento solo para ellos con ofertas exclusivas», detallan.

Aunque en sus planes están poder internacionalizar su negocio, al principio quieren enfocarse en León y de ahí dar el salto.

«Nuestra aplicación no es solo una innovación, sino la evolución natural de cómo la tecnología puede mejorar nuestras vidas»

«Queremos colaborar con personalidades y asociaciones de León. Nos gustaría durante estos primeros meses donar una parte a asociaciones y hemos pensado en Salud Mental León. También queremos colaborar con el Incibe para que nos pueda prestar apoyo para la seguridad de la aplicación. Además, actualmente, nos encontramos asociados con el CEL», señala Sánchez.

«Nuestro objetivo es poder ayudar a millones de personas para mejorar su bienestar y salud mental. Expandirnos y que sea un esencial en la vida de muchas personas. Nuestra aplicación no es solo una innovación, sino la evolución natural de cómo la tecnología puede mejorar nuestras vidas y ser una parte vital del día a día de millones de personas», añade.

Acto del CEL con los emprendedores.FERNANDO OTERO PERANDONES

Un proyecto premiado

MyMind, el proyecto creado por Daniel Sánchez y Yeray Maarar, fue premiado en el I Concurso CEL Emprende, donde obtuvieron el primer puesto y ganaron un premio de 6.000 euros.

El jurado valoró la viabilidad técnico-económica, la originalidad, el componente innovador y tecnológico y la propuesta de valor de atención social que planteaba esta idea de negocio frente a los 34 proyectos participantes en esta edición.

Los emprendedores destacaron que su aplicación está diseñada para «ser una primera línea de apoyo en salud mental, reduciendo la necesidad de psicólogos en situaciones no críticas» y una «solución accesible» que hace la asistencia psicológica «onmipresente y fácil de usar».

«Antes era un tabú y mucha gente no la quería tratar. Considero que además de cuidar el cuerpo hay que cuidar la cabeza. Es esencial. Nosotros queremos invitar a todos los lectores que estén atentos al lanzamiento de la aplicación y puedan experimentar la mejora de sus vidas gracias a la tecnología», concluyen ambos jóvenes.