Las certezas de Segurali

Un trabajo del Grupo de Investigación de la Universidad de León en Seguridad Alimentaria, Alimentación e Higiene de los Alimentos —Segurali— titulado: «Characterization of bacterial biofilms formed by the microbiota present in a poultry slaughterhouse» (Caracterización de los biofims de bacterias formados por la microbiota presente en mataderos de aves),fue distinguido con el tercer premio a mejor comunicación tipo póster en el «28th International ICFMH Conference FOOD MICRO 2024».

El estudio forma parte de una investigación más amplia, que ha sido recientemente publicada en la revista «International Journal of Food Microbiology», una de las revistas de referencia en microbiología de los alimentos en el ámbito mundial. El trabajo está encuadrado en un proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y forma parte de la tesis doctoral de Sarah Panera Martínez, recientemente defendida en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León y dirigida por los doctores Rosa Capita González y Carlos Alonso Calleja, en la que también han participado otros investigadores del grupo Segurali.

Los biofilms o biopelículas son estructuras constituidas por microorganismos que mantienen a las células bacterianas unidas y adheridas a las superficies. La presencia de biofilms supone un desafío para las industrias alimentarias, ya que estas estructuras incrementan la resistencia y la persistencia microbiana en los entornos de procesado de alimentos. Con la finalidad de introducir estrategias encaminadas a reducir la contaminación de las superficies y equipos de los mataderos y, consecuentemente, disminuir la prevalencia y los niveles de microorganismos en la carne, es necesario, en una primera etapa, conocer los microorganismos formadores de biofilms presentes en las diferentes zonas de la línea de sacrificio y la sala de despiece. Hasta el momento se habían estudiado los microorganismos presentes en las superficies de distintas industrias alimentarias, sin embargo, no se han encontrado trabajos previos orientados a describir la composición, tanto a nivel estructural como taxonómico, de los biofilms formados por la microbiota presente en esas superficies.

De esta manera, la investigación realizada en la Universidad de León puede contribuir a optimizar las estrategias de limpieza y desinfección, permitiendo seleccionar los protocolos de higienización más adecuados en las distintas zonas del matadero, en función de las características y la composición de los biofilms presentes en cada superficie.

La carne fresca y sus productos derivados se encuentran entre los principales vehículos de infecciones e intoxicaciones alimentarias. En este contexto destaca la carne de ave, que es una de las de mayor producción en el ámbito mundial, con más de 100 millones de toneladas anuales, y una de las más frecuentemente implicadas en casos y brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos.

En muchas ocasiones, los microorganismos de la carne proceden de los biofilms presentes en los equipos e instalaciones de las industrias alimentarias, que pueden contaminar, por contacto directo o indirecto, los alimentos. Este hecho, junto con la capacidad que tienen algunos microorganismos patógenos y alterantes de multiplicarse rápidamente, en ocasiones incluso a temperaturas de refrigeración, favorece que se magnifiquen las consecuencias sanitarias y económicas de esta contaminación en los procesos.