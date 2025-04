Paisajes 'inteligentes' frente al fuego: la clave para una lucha eficiente contra los incendios

Publicado por Clara Barrio León Creado: Actualizado:

Proteger los espacios naturales y la flora pasa por una estrategia activa en la prevención de catástrofes naturales e incendios. Cada verano España vive su época más turbulenta en materia de incendios debido a sucesos que arrasan con los paisajes que recorren la península. Por ello, ante el incremento de incendios forestales de alta intensidad provocados por el cambio climático y las transformaciones provocadas por el uso del suelo, resulta fundamental desarrollar estrategias innovadoras que permitan prevenir y mitigar sus impactos en vidas humanas y en el medio ambiente. En este contexto nace el proyecto ‘Gestión integral adaptativa en zonas estratégicas para reducir la vulnerabilidad a incendios forestales’, en el que participan investigadores del grupo de investigación Dracones del Campus de Ponferrada de la Universidad de León.

Las Zonas Estratégicas de Gestión Integral Adaptativa (Zegias) son áreas clave para minimizar el impacto del fuego a escala de paisaje. Fernando Castedo, investigador principal del proyecto del grupo Dracones, explica que consisten en «espacios en el territorio donde a través de actuaciones determinadas se pueden maximizar los beneficios de estas acciones».

El origen del proyecto nace de una normativa aprobada en 2022 en materia de lucha contra incendios. Esta ley obliga a todas las Comunidades Autónomas a definir anualmente sus Zegias de cara a la prevención de incendios. «Esto lo estipula un real decreto ley después de los incendios en la Sierra de la Culebra. La realidad es que no hay una metodología vigente y hay bastante indecisión en este sentido, ya que la ley obliga a ello, pero no establece cómo ni llega a entrar en detalle. Entonces nuestro proyecto pretende definir una metodología que no existe y seríamos los primeros que la establezcamos. En otros países como es el caso de Estados Unidos, donde tenemos previsto colaborar con grupos de allí, sí está ya definido porque llevan años trabajando con este concepto», detalla el investigador de origen gallego.

El subproyecto liderado desde Ponferrada se centra en modelizar combustibles forestales y evaluar los efectos de distintos tratamientos en las ZEGIAs, una labor clave para optimizar la prevención de incendios. El equipo trabajará en la modelización de la dinámica de combustibles a partir de datos públicos; la evaluación de la longevidad de tratamientos de combustibles; el análisis del rendimiento de nuevas tecnologías (láser escáner móvil, medidores de humedad, etc.) para la caracterización de combustibles; y el cartografiado de combustibles forestales mediante datos de sensores remotos. «Nos gustaría probarlas para ver qué resultados dan y cómo se pueden adaptar a la investigación», avanza Castedo. La entidad coordinadora de la investigación es el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y como participantes están la Universidad de León y la Universidad de Córdoba.

La Cabrera, una de las áreas piloto del proyecto.MARCIANO PÉREZ

Desde la Universidad de León han establecido como área piloto la zona de La Cabrera y actuará como «ejemplo representativo de una zona forestal del noroeste». «Los compañeros de Inia están trabajando en la zona de Guadalajara y Cuenca, zonas con paisaje mediterráneo de interior y los compañeros de Córdoba en Sierra Morena, territorio típicamente mediterráneo de encinas y alcornoques. Cada uno de los grupos trabajamos en un ámbito territorial diferente, así que nuestra previsión es poner en común toda la metodología de cada una de las investigaciones para extrapolar los resultados a cualquier sitio de España. Cada Comunidad Autónoma será responsable de adaptarlo a sus condiciones y necesidades», recalca.

Algunos de los retos que tienen son delimitar zonas estratégicas de gestión, ser capaces de matificar los combustibles y hacer mapas de combustibles. Castedo cree que «en un año deberían tener definidas las Zegias en las zonas piloto». «El proyecto tiene una duración de tres años. Yo creo que en dos años podríamos generar cartografía de alta resolución de combustibles a partir de estas herramientas», calcula el gallego. Asimismo, recuerda que en España «tenemos una gran superficie forestal en España y, cada vez más, al contrario de lo que se tiende a pensar». «Esto significa que de cara a la prevención de incendios es inabordable desde el punto de vista económico y ecológico trabajar en todo el territorio. No podemos desbrozar, no podemos hacer quemas, no podemos pastorear… No tenemos los recursos. Por ello, queremos hacer paisajes ‘más resilientes’. Nuestra premisa es que al actuar sobre unas zonas determinadas seamos capaces de minimizar la superficie quemada y el impacto sobre el territorio y, por tanto, ser más ‘inteligentes’ desde el punto de vista de la prevención.», explica el investigador de Dracones.

Integrantes del grupo Dracones de la Universidad de León.L. DE LA MATA

Por otra parte, el cambio climático es otro de los grandes retos. «Yo diría que el abandono rural es uno de los problemas más grandes en el tema de los incendios, pero el segundo probablemente sea este. Para hacer nuestra investigación, nosotros tenemos previsto realizar simulaciones en estas zonas estratégicas para comprobar cómo afectaría un incendio a una zona concreta o qué ocurriría si se actúa de una determinada manera en esa área. En el caso del cambio climático, nuestro planteamiento es introducir en esas simulaciones unas condiciones meteorológicas más extremas que es lo que parece nos está viniendo. Estas serían estaciones más secas, el viento sería más intenso… Al final, en las simulaciones es donde se pueden incorporar eso», pronostica.

Como avanza Castedo, el proyecto busca obtener unos resultados que sean de utilidad para los operativos de prevención de incendios forestales. Para ello, los investigadores colaborarán con los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales de Tabuyo del Monte y el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. El propósito es poner a la ciencia al servicio de la sociedad para construir paisajes más seguros y resistentes al fuego mediante soluciones basadas en la innovación tecnológica y la gestión forestal adaptativa. «Creo que los resultados tendrán un impacto positivo en toda la sociedad», concluye Fernando Castedo.

Fernando Castedo, investigador de Dracones.L. DE LA MATA