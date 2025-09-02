De León al corazón financiero de Europa

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

Desde sus primeros años en la Universidad, Rodrigo González lo ha tenido claro: su futuro está en el extranjero. Este leonés, graduado en el doble grado en Comercio Internacional y Administración de Empresas, ha pasado gran parte de su trayectoria académica y profesional fuera de España, aunque siempre con el corazón en León, ciudad de la que se siente muy «orgulloso».

Hoy, González, que se encuentra todavía en su veintena, trabaja en una de las empresas líderes en el mundo, gestora, entre otras entidades de la Bolsa española y la suiza. Se trata de SIX, un conglomerado que se ha constituido como un actor clave en los mercados financieros europeos, con una sólida base financiera y operativa que le permite gestionar dos grandes Bolsas y diversificar sus negocios más allá de las operaciones bursátiles.

Aunque el joven leonés se encuentra afincado en Zúrich, su trayectoria comenzó en la Universidad de León (ULE), donde cursó un doble grado gracias a una colaboración de la Facultad de Económicas con la Seinajoki University of Applied Sciences (SEAMK) en Finlandia. Una experiencia que le valió para «empezar a enganchar varias prácticas profesionales». «Mis primeras prácticas fueron en Fatro Ibérica que es una compañía farmacéutica veterinaria italiana. Esta es una industria que siempre me ha interesado. El punto de inflexión fue cuando me ofrecieron continuar el trabajo en Barcelona, donde comencé a explorar herramientas de Business Intelligence y de datos. Posteriormente, volví a León para cursar el último semestre y, más adelante, me mudé a Lausane (Suiza) a trabajar en la sede internacional de Philip Morris para el equipo de iqos, tabaco calentado sin combustión. Después de esa experiencia me gustó mucho Suiza por su calidad de vida y las oportunidades laborales, por lo que me moví a Zúrich, donde se concentra gran parte del trabajo en el país. Terminé en SIX, que es un conglomerado financiero suizo propietario de la Bolsa de Madrid y de muchas empresas. Además, hace poco finalicé un máster en Data Science en la Universidad de Lucerna, todo ello mientras trabajaba», detalla Rodrigo González.

SIX, líder financiero

SIX Group es una empresa de infraestructura financiera, con sede en Zúrich , que opera en cuatro áreas: operaciones bursátiles, servicios de post-contratación, información financiera y servicios bancarios y de pago. El grupo se formó en 2008 tras la fusión de SWX Group, SIS Group y Telekurs Group. Aunque no cotiza en Bolsa, es propiedad aproximadamente de 120 instituciones financieras, con UBS como uno de sus principales accionistas.

Una de las empresas del conglomerado es SIX Financial Information, entidad en la que trabaja el leonés. «Nosotros nos dedicamos a agrupar, organizar y vender datos de distintas fuentes. Ayudamos a instituciones financieras a saber cuánto valen sus acciones en todo momento o cuando tengan que decirle al Banco de España cuáles son sus deudas poder valorar sus activos. Por otro lado, también les ayudamos si quieren hacer trading, es decir, compra y venta, saber cómo está el mercado en ese momento», explica González.

«Mi empresa es muy fuerte a nivel internacional. Facilitamos la vida a los gestores de activos y a las empresas, pero también a las instituciones públicas. Casi todas las que tenemos en España son clientes nuestros. Mi empresa es que la calcula el Ibex35, el índice bursátil español. De hecho, el Ibex 35 se calcula en mi planta. Conozco a la gente que está directamente encargada de decidir qué empresas entran, qué empresas salen, cómo se calculan… Hay muchas empresas dentro del grupo, pero la mía sirve datos a clientes y opera en 80 o 90 países», añade.

A pesar de la inestabilidad financiera que ha generado la agitación política de los últimos meses, especialmente por la guerra comercial y arancelaria entre países, su trabajo no cambia, ya que como él mismo relata «tenemos que estar muy pendientes de la regulación más que de tuits u otras cosas». «Nosotros no tomamos partido, sino que damos las herramientas a bancos, empresas energéticas o, incluso, pymes para que puedan entender mejor qué está pasando en los mercados. Las listas de sanciones hay que revisarlas para cumplir con los estándares americanos y con la legislación europea. Ahora vamos a lanzar un nuevo producto relacionado con el MiCA, que es el marco regulador de criptoactivos en Europa», expone.

«SIX como compañía no es una compañía cotizada, sino que sigue el modelo comunal suizo en la que, a través de las cajas de ahorro, llamadas kantonal bank, los suizos son los propietarios de la propia Bolsa. Las cajas de ahorro suizas son tremendamente exitosas y el modelo funciona, por lo que el modelo de caja de ahorro es posible. En León, teníamos y se la cargaron», añade.

Dentro de las operaciones de SIX, la Bolsa española, representada por el IBEX 35, es uno de sus grandes activos. Para el leonés, la adquisición de Bolsas y Mercados Españoles por el grupo suizo ha creado «definitivamente» una empresa «más fuerte tanto para Madrid como para Zúrich».

«Esta operación lo que ha otorgado es mejor tecnología, mejor capacidad de recursos humanos y más fortaleza porque depender de un solo mercado no suele ser bueno. Bolsas y Mercados Españoles tiene algunos puntos muy fuertes. Una de esas cosas de la que están aprendiendo los suizos es la sección de BME Growth, el mercado de valores para la salida a Bolsa de pequeñas empresas con poca capitalización, pero que aspiran a convertirse en grandes empresas. Es una cosa que se está intentando implementar aquí, aunque los españoles ya lo hacían desde hace un montón de años y BME se presentaba y se sigue presentando como líder en innovación. Los suizos han aprendido mucho de los españoles y los españoles han aprendido mucho de los suizos y han conseguido fortaleza financiera, estratégica y calma suiza», señala González.

Volviendo a la región leonesa, el experto cree que León tiene numerosas posibilidades para forjar nuevas oportunidades de negocio internacionales y en las que SIX podría tener un papel importante. «SIX es una empresa de infraestructura tecnológica y financiera. Yo no sé por qué SIX no podría tener un data center en León. Se presenta como una oportunidad internacional brutal. Creo que también un marco de relación con Inteco sería genial. Mi empresa crea un montón de software, especialmente de ciberseguridad», afirma.

Una universidad más «empresarial»

Si bien la calidad de vida es uno de los grandes atractivos que lleva cada año a miles de personas a elegir Suiza como residencia, la propuesta académica es uno de los puntos fuertes para Rodrigo González. Una oferta educativa enfocada en la empresa y el mundo laboral es el cóctel ideado por los suizos para posicionar a sus alumnos entre los mejores.

«Una cosa que he aprendido aquí con mi formación en Suiza a través del máster es que la separación entre empresa y Universidad no es tan clara, por lo que convierte a la institución en algo mucho más dinámico. En Suiza, lo hacen muy bien. Dentro de mi máster es obligatorio coger proyectos de empresas internacionales y los trabajas a lo largo de todo el máster, por lo que puedes coger experiencia en compañías como Swiss Airlines, Google… Puedes adquirir una experiencia increíble para que cuando tú termines te lance directamente al mercado laboral, pero aparte es tratar directamente con el mundo real. No son pequeños proyectos, sino que estás trabajando directamente para la empresa. No te pagan, pero es una parte más de tu formación».

Una simbiosis entre Universidad-Empresa por la que «debe apostar» la Universidad de León, según González. «El mundo real es mucho más duro que hacer un caso en papel. Creo que en León tenemos empresas relevantes que podríamos trabajar con ellas. Nosotros podríamos aprender de ellas y ellos de nosotros. Hay compañías muy potentes en temas como nuevas tecnologías, Inteligencia Artificial…», explica el experto.

«Una cosa muy interesante es el concepto de la Universidad alemana Hofshule of Applied Sciences. No creo que se tenga que pasar por el estándar de cuatro años y todos los días clase. Algo que a mí me gusta mucho es el haber seguido trabajando al mismo tiempo que hacía un máster jueves y viernes a tiempo completo. Ahora todo mi trabajo es profundizar en lo que he aprendido en el máster. Otra parte que valoro mucho en la educación es el hecho de poder tener una parte obligatoria y el resto ser totalmente customizable, por lo que puedes preparar un plan de estudios totalmente adaptado. Aquí las asignaturas se ofertan los dos cuatrimestres y no solo uno. Entiendo que es complicado, pero es muy positivo», agrega.

Un futuro internacional

Respecto a sus perspectivas laborales, el leonés asegura que le gustaría «quedarse en SIX por el momento» porque está muy contento y «es un placer trabajar desde aquí para la infraestructura tecnológica española».

«Creo que el acceso al mercado de capitales es la gran asignatura pendiente de los españoles y el hecho de trabajar en la empresa que está marcando la diferencia para que la gente invierta, ahorre y pueda progresar es un absoluto placer. Mi plan de momento es quedarme en Zúrich porque tiene una gran calidad de vida y León no está tan lejos. Estoy encantado de poder trabajar con una empresa que ya no es solo suiza, sino suiza-española. También el hecho de que SIX es una de estas empresas que tienen muchas cosas que se ven y otras cosas que no. Está involucrada en el sistema internacional de pagos o el intercambio de acciones, entre otras cosas. Realmente toda esta infraestructura tecnológica nos permite que todos los días podamos sacar dinero, pagar facturas, recibir nuestros salarios cada mes... Estas empresas existen y aunque no lo creamos, son importantes», detalla.

Como proyectos personales, González avanza que pronto publicará un ‘paper’ con su padre, profesor de veterinaria en la Universidad de León, en un Congreso. «Esto me hace especial ilusión porque es unir lo que he estudiado y en lo que estoy trabajando con León. Yo vengo de la Universidad de León y estoy muy orgulloso de ello. Quiero animar a todo el mundo a que piense más allá. Se pueden hacer muchas cosas fuera y volver muy bien preparado. Deben plantearse que Madrid o Zúrich no está tan lejos y el talento se acaba reconociendo», concluye Rodrigo González.