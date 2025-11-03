Premio TIC: Exempraes, para un mundo globalizado

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

En un mundo globalizado, saber inglés no es suficiente. Esta es una de las principales conclusiones que expone la catedrática de Filología Inglesa en la Universidad de León, Ana I. Moreno sobre los desafíos de los científicos españoles a la hora de publicar artículos científicos. «Dominar el inglés es un requisito básico, claro, pero los obstáculos comunicativos más importantes no suelen estar en la gramática o el vocabulario.

Están en las diferencias culturales de cómo se organiza un artículo, cómo se presenta la propia investigación, cómo se manejan aspectos tan sensibles como el grado de confianza en las afirmaciones, la modestia, la autocrítica o la autopromoción académica», explica la experta. Ejemplo de ello fueron las diferencias que pudo constar en un estudio realizado en los años 90 donde comparó artículos científicos originales en inglés y en español del área de economía y empresa.

En el análisis, Moreno observó cómo los autores españoles tendían a presentar sus conclusiones con más firmeza que los autores que publicaban en revistas internacionales en inglés. ¿Cómo se notaba esto? A través de la utilización de expresiones como «por tanto, de todo esto se deduce que, o como se desprende del análisis realizado», mientras que en inglés se empleaban fórmulas como «this suggests that, these results would appear to indicate, o it is likely that». «Esta diferencia puede tener implicaciones importantes para establecer una relación adecuada con el lector: en el contexto internacional de publicación en inglés, una afirmación excesivamente categórica puede interpretarse como poco crítica o incluso como un intento de imponer una conclusión. Por ello, aunque en español se valore un estilo claro y directo, en inglés dicho estilo puede llegar a generar desconfianza o rechazo si se traslada literalmente», relata la lingüista.

Desde hace años, la catedrática ha recopilado evidencias a través de encuestas, entrevistas y estudios comparados donde muestra este diagnóstico. Uno de los hitos fue una encuesta nacional a más de 1.700 investigadores en 2010, que confirmó que lo que más necesitaban no era ayuda con la corrección del inglés, sino con cómo reflejar mejor las convenciones de escritura esperadas por la revista en la que elegían presentar su investigación. «Es decir, necesitan ayuda para construir un texto que sea persuasivo ante un lector internacional», puntualiza. Ante esta problemática, la investigadora decidió crear un ambicioso programa de investigación junto a un equipo interdisciplinar que dio lugar al proyecto Eneida. Y así comprender y aprender.