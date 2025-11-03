Premio Medio Ambiente: BioBive: menos pesticidas

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

La Unión Europea apuesta cada vez más por sistemas de cultivo con un impacto ecológico cero y el mínimo riesgo en la salud de las personas a través de la reducción del uso de pesticidas. Diferentes estudios ya han alertado de las consecuencias que puede tener en la fauna animal del medio, como un estudio liderado por la Universidad Jagelónica de Polonia con la participación del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y la Universidad de Barcelona, donde ponían de manifiesto que el uso de un insecticida sintético como la «lambda-cihalotrina» en cereales, frutales y tubérculos supone una amenaza para el 98% de insectos beneficiosos de esos campos. La UE ha querido poner coto a este problema con normativas que reduzcan su uso.

En junio de 2022, se presentó por primera vez el «Reglamento de Uso Sostenible de los Pesticidas», cuyo objetivo era reducir al 50% la utilización de plaguicidas para 2030 y también preveía prohibir estos productos en zonas sensibles. Un proyecto muy ambicioso que fue finalmente descartado por las protestas en el sector agrícola, ya que, según sus demandas, su prohibición supone un problema a la hora de combatir plagas en los cultivos y también para ofrecer productos competitivos en mercados internacionales.

La Universidad de León coordina junto a otros 16 socios europeos, ‘BioBIVE’ («Biodegradable Delivery Systems for Plant Pathogens Control of Horticultural Crops Through Bioactive Agents»), la primera iniciativa de la nueva convocatoria Horizon Europe, que busca mejorar los cultivos combatiendo principalmente hongos que afectan a las plantaciones de forma sostenible mediante la utilización de plásticos biodegrabables.