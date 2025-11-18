Revolución en la sanidad animal

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

«Es importante visibilizar que, incluso con recursos limitados, se puede generar valor a través de la altísima calidad del conocimiento académico que se genera en nuestra ciudad», así recibió Aquilón, un spin-off de la Facultad de Veterinaria de León, el premio de Agroalimentación 2025. Un reconocimiento a la vacuna contra la disentería porcina, la primera en registrarse para esta enfermedad que produce pérdidas millonarias en el sector.

Para la empresa, el premio otorgado por El Diario de León supone «el reconocimiento a casi 13 años de andadura, que con mucho esfuerzo ha priorizado la innovación y la optimización de recursos para conseguir dos hitos casi impensables para una empresa de este tamaño: dos registros europeos de productos inmunológicos destinados a la ganadería porcina».

«Lo recibimos con muchísima ilusión, y además, procediendo del medio de comunicación más emblemático y querido de León, siempre es un placer ser profeta en tu tierra. Desde Aquilón animamos a descubrir el sector de la innovación en Sanidad Animal, la creación de empresas o la vinculación profesional a empresas spinoffs como una posibilidad para todos los licenciados en el sector, que muchas veces no conocen ni valoran la innovación de sus trabajos de investigación ni la posibilidad de crear valor para el mercado desde el conocimiento generado en sus tesis o sus proyectos, y se queda ‘aparcado’ en un cajón. Es un camino duro y con mucha incertidumbre, pero la motivación de trabajar para mejorar la Sanidad Animal y Humana es lo que nos anima a seguir», concluye la empresa.